Egy félidőnyi varázsfocival intézték el Dél-Koreát a brazilok

A Brazília–Dél-Korea volt az a nyolcaddöntő a katari foci-vb-n, amelyet nagyjából mindenki egyesélyesnek vélt, úgy is, hogy az ázsiaiak a csoportkör utolsó meccsén legyűrték Portugáliát, a dél-amerikaiak pedig kikaptak Kameruntól. Dél-Korea 2010 óta először jutott ismét a kieséses szakaszba, míg a brazilokat régóta nem láttuk annyira erősnek, mint a torna első két meccsén, noha rengeteg lövésükből és helyzetükből csak három gólt lőttek.

Ténybeli tény: a hatékonyságon rengeteget javítottak, lévén, hogy első négy kaput eltaláló – és nem eltalált! – lövésükből máris négy gólig jutottak. Az elsőt Raphinha tökéletes középre adásából nyeste Vinicius (7. perc), a másodikat Neymar topogta össze tizenegyesből (13. perc), a harmadikat Richarlison lőtte egy zseniális-többszereplős összjáték végén (28. perc), a negyediket Vinicius löbbölős csodapasszából tette be Paqueta (36. perc), el is dőlt a továbbjutás kérdése.

A braziloknak sokat segített, hogy a koreaiak nem álltak meg, mentek a szépítésért szakadatlanul, sok-sok teret engedve a braziloknak a gyors támadásokhoz, akik így nemcsak a gólok után táncikáltak, hanem már előttük is, sőt lényegében folyamatosan. A hajtásnak hála Szonéknak is voltak lehetőségeik, egy alkalommal hatalmas bravvúrral mentett Allison Becker kapus.

photo_camera Paqueta is belövi Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

A foci karaktere a második félidőben sem változott sokat, a koreaiak nem álltak vissza, és mivel a brazilok kevésbé koncentráltak, és időnként túl is cifrázták, gyakorlatilag egyforma mennyiségű esélyek adódtak a két csapat előtt a gólszerzésre. Mind a két kapusnak kellett bravúrokat bemutatnia ahhoz, hogy egészen a 77. percig ne szülessen újabb gól, Allisonnak valamivel többet. Az imént említett percben mégis összejött a koreaiak szépítő találata – csapat ennyit még nem dolgozott ilyesmiért –, egy visszafejelt labdát zúdított rá Paik húsz-egynéhány méterről, ezt nem lehetett védeni.

A hátralévő időben közepes tempót diktálva várták az ún. utolsó sípszót a csapatok, ami nem meglepő módon el is érkezett. Az ázsiaiak behúzták a második félidőt 1-0-ra, a meccs egésze 4-1 lett a braziloknak. Az első félidőnél szebb és eredményesebb félidőt ezen a tornán még senki nem csinált, a brazilok továbbra is a végső siker első számú esélyeseinek legszűkebb körébe tartoznak, ám innentől – hát ez sem egyedi felismerés – egészen biztosan nehezebb dolguk lesz. Már a horvátokkal is.