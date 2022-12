A horvátok tizenegyesekkel kiverték Brazíliát

Küzdelmes, de színvonalas meccsen, a hosszabbításban lőtt egy-egy gól után, tizenegyesekkel jutott tovább Horvátország elsőként az elődöntőbe.

Az előző körben Horvátország nem igazán meggyőző játékkal, 11-esekkel verte meg Japánt. Ehhez képest Brazília a Kamerun elleni csoportkörös vereség után nagyon simán, 4-1-re győzte le az öngyilkos taktivál játszó Dél-Koreát. Az opta analyst szerint ez volt a negyeddöntők legegyértelműbb párosítása. Brazíliának 68,8, Horvátországnak 11,6 százalékot adtak, a hosszabbításra pedig 19,6 százalékot.

Kezdők:

Brazília: Alisson – Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Paqueta, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinícius

Tite a „győztes csapaton ne változtass” elvet követve ugyanazt a kezdőt küldte a pályára, mint a Dél-Korea ellen 4-1-re megnyert meccsen. Eder Militao játéka a sárga lapok miatt kérdéses volt, de Tite végül őt játszatta.

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Perisic

Zlatko Dalic két helyen változtatott a japánok elleni kezdőcsapatán: Borna Sosa meggyógyult és visszakerült a védelembe, Pasalic pedig Petkovic helyett kezdett elől.

Történések

Az új olvasóink kedvéért (ki tudja, hátha kisgyerekek is olvassák ezt), a brazilok sárga mezben és kék nadrágban, a horvátok piros-fehér kockás mezben és fehér nadrágban léptek pályára.

A meccs elején Casemiro üdvözölte szabálytalansággal a volt realos csapattársát, Kovacicot. Az első kaput eltaláló lövés Viníciusé volt az 5. percben, de Livakovic könnyedén védte.Brazília kezdett aktívabban, de az első nagyobb helyzet a horvátok előtt adódott a 13. percben, Pasalic adta középre a labdát a jobb szélről, de Perisic rosszul találta el a labdát az ötösön.

A 20. percben megvillant Vinícius, balról cselezett befele, majd kényszerítőzött Richarlisonnal, de lövését Gvardiol blokkolta. Sosa nem túl jól szabadított fel, Neymar 17 méterről a kapusba lőtte. 3 perccel később Casemiro lőtt, de ebbe is belevetődtek a védők.

photo_camera Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

A 25. percben Danilo buktatta Juranovicot a jobb szélen, sárga lap. A szabadrúgást Modric adta be, de a védők kifejelték a labdát.

A horvátok a jobb oldalt többször is meg tudtak indulni, Juranovic hozta ki jól a labdát, de a kontra végén Perisic fölé lőtt. A 31. percben Neymar mutatott be egy szép cselt, Brozovic egy sárga lapért cserébe lerántotta.

A 41. percben veszélyes helyről a tizenhatos bal sarkáról végezhetett el szabadrúgást Neymar, a lövése a sorfalon ugyan megpattant, de Livakovic ezt is fogta.

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Az első félidő a vártnál talán kiegyenlítettebb volt, a horvátok amellett, hogy stabilan védekeztek, több ígéretes támadást vezettek a bal oldalon. A braziloknak ugyan több lövése is volt, de igazi veszélyt nem jelentettek Livakovic kapujára.

A második félidő is Casemiro szabálytalanságával kezdődött, ezúttal is egy volt realos társát, Modricot rúgta fel. A horvát védelem bentmaradt az öltözőben, először Viníciusnak hoztak össze egy helyzetet, aki végül a kapusba lőtt 6 méterről, majd Neymar próbálkozott 10 méterről, de a lövését blokkolta Gvardiol (már nem először, teszem hozzá).

A VAR vizsgálta az akciót, Juranovic kézzel érhetett a labdába. Az ítélet: les, a horvátok jöhettek.

Az 54. percben Livakovic megint óriásit védett, Richarlison passza után Neymar lőtt az ötös bal sarkáról, bele a kapusba. Az akció után Anthony állt be Raphinha helyére, aki szépen indította Richarlisont, de az ő beadását Lovren hatástalanította.

photo_camera Fotó: INA FASSBENDER/AFP

65. perc, újabb Livakovic bravúr: Paqueta lőtt Neymarhoz hasonló helyről, de a horvát kapus mellkassal védett. Kicsit visszavettek a csapatok a tempóból, egészen a 75. percig nem volt helyzet. Mindenki meglepetésére Livakovic védett megint, ezúttal is Neymar lövését.

Rodrygo passza után Paquetá próbálkozott 14-ről a 80. percben, de középre ment, Livakovic fogta a labdát. A hosszabbítás 4. percében Anthony próbálkozott, de nagy veszélyt nem jelentett, jöhetett a 2x15 perc hosszabbítás.

A horvátok tovább folytatták az addig bevált játékukat, nem igazán akartak támadni, a hosszabbítás első 10 percében is a brazilok domináltak. A 103. percben jött a horvátok legnagyobb helyzete: Petkovic remekül cselezi ki a védőjét, majd passzol Brozovicnak, aki 15-ről az égbe lő.

A 106. percben azonban megtört a jég. Neymar Paqueta passza után kicselezi az eddig remeklő Livakovicot, három méterről, éles szögből lőtt a kapu bal felső sarkába (0-1).

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A horvátok - ahogy az ilyenkor lenni szokott - teljes erőbedobással támadtak, aminek meg is lett az eredménye. Egy nagyon szép kontra után Orsic passza után Petkovic lőtt a jobb alsóba. Alisson nem tudta védeni, Marquinhoson megpattant a labda (1-1). A 121. percben Casemironak volt még egy lehetősége, de Livakovic ezt is védte, jöhettek a 11-esek.

photo_camera Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Emlékeztetőül: 2018-ban Horvátország úgy jutott el a fináléig, hogy a nyolcad- és a negyeddöntőben is büntetőkkel nyert. A tornán a japánokat is így győzték le, úgy, hogy Livakovic négyből három 11-est megfogott. A horvát kapus ott folytatta, ahol abbahagyta: Rodrygo büntetőjét is megfogta. A Majer, Casemiro, Modric, Pedro és Orsic is belőtte. Marquinhos azonban kihagyta, így Horvátország jutott az elődöntőbe. Ellenfelük a Hollandia-Argentína meccs győztese lesz, kedden 20 órakor.

photo_camera Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP