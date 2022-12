Nyakunkon a vb-negyeddöntők, Messi és Mbappé meséje is folytatódhat

Két szünnap után péntek délután 4-kor horvát–brazil meccsel folytatódik a katari focivébé, a negyeddöntők sorát a szombat este 8-kor kezdődő angol–francia zárja. Egy kivétellel az összes párosítást az esélyesebb válogatott nyerte a nyolcaddöntőkben, ez a kivétel az opta analyst által 5. legerősebbnek taksált spanyolok kiesése a 10. Marokkó ellen.

Nézzük a párosításokat.

Horvátország–Brazília

photo_camera Brazíliának eddig minden oka megvan rá, hogy jól érezze magát a vébén Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

Mutattak-e újat a nyolcaddöntőben?

Horvátország 11-esekkel verte ki Japánt, nem állítjuk, hogy a meccs 120 perce alatt közelebb álltak a győzelemhez, sőt, a büntetőket viszont a rutinos rókák magabiztosan hozták (4-1). Ugye, milyen ismerős? A horvátok négy éve két tizenegyespárbajt és egy hosszabbítást nyerve lettek döntősök. Figyelmeztető lehet viszont, hogy csak egy igazán erős, topjátékosokkal teli ellenfelük volt eddig, Belgium, és a sérülése után lábadozó Lukaku simán lőhetett volna akár három gólt is nekik.

Brazília? A harmadik csoportmeccsen Kameruntól a B válogatottjuk kapott ki, majd az első csapat a visszatérő Neymarral rászabadult szegény Dél-Koreára, és 4-1-re legyőzte. A szerbek elleni második félidőt leszámítva ez volt az első igazán erős meccsük. Mondjuk Dél-Korea öngyilkos taktikával, teljesen kinyílva játszott az ötszörös világbajnok ellen, a horvátok nem ilyenek.

Mit jelentene nekik az elődöntő?

Az alig 4 milliós Horvátország fantasztikus, a mostanit nem számítva az előző öt szereplésükön kétszer jutottak túl a csoportkörön, mindkétszer dobogósak lettek. Óriási bravúr lenne, ha ismét összejönne.

Brazília tizenegyszer jutott vb-elődöntőbe, ötször megnyerte a vb-t. Utoljára 2014-ben odahaza voltak elődöntősök, akkor nagyon csúnyán kikaptak a németektől, negyedikek lettek, egész Brazília sírt.

Kikre kell figyelni?

Horvátország ritkán kap egy gólnál többet, nemcsak a vébén, amúgy is. A kapus Livakovic és a két középhátvéd, Lovren és Gvardiol nyújtja a legjobb teljesítményt, a középpályáról Perisic érdemel említést, Modric mintha szürkébb lenne az átlagnál.

Az Everton és a Tottenham drukkerei után a világ is felfedezhette magának a brazil házi gólkirályt, a háromgólos Richarlisont, de Dél-Korea ellen a Vinicius Junior is a Real Madridban megismert formáját hozta, a Madridot elhagyó Casemiro meg talán a leghasznosabb játékos. Neymar? Két meccs után visszatért, ha nem sérül meg újra, nagy erősség lehet. Szerencsére a négy évvel ezelőtti roppant dühítő földön fetrengéseivel is felhagyott.

Horvát–brazil történelem

Ekkora tétért még nem játszottak, a 2006-os és a 2014-es vb-n a csoportkörben Brazília nyert.

Esélyek?

Az opta analyst szerint ez a negyeddöntők legegyértelműbb párosítása. Brazíliának 68,8, Horvátországnak csupán 11,6 százalékot adnak a rendes játékidőben elért továbbjutásra, a hosszabbításra 19,6 százalékot.

Hollandia–Argentína

photo_camera Louis Van Gaal ismét remek holland válogatottat pakolt össze a vébére Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

Mutattak-e újat a nyolcaddöntőben?

Hollandia sima kétgólos győzelmet aratott az USA ellen, ami a magabiztos menetelés egy újabb állomása volt, a játékosok és Louis van Gaal szövetségi kapitány felszabadult, és mintha otthonról is kevesebb lenne a kritika.

Argentína még mindig nem találkozott igazán erős válogatottal a vébén, de az előtte lévő hónapokban se nagyon. A nyolcaddöntőben Ausztráliát verték 2-1-re, de az utolsó utáni percben a 18 éves Garang Kuol kis híján egyenlített. Argentínának ez lesz az első komoly meccse – ha a Szaúd-Arábia ellenit nem számítjuk, tehetnénk hozzá tréfásan.

Mit jelentene nekik az elődöntő?

Hollandiának szinte nem is lenne nagy szám az elődöntő, 1974 óta ötször jutott vb-n a legjobb négy közé, nyernie viszont egyszer sem sikerült. Mint minden vébének, ennek is úgy mentek neki, hogy meg akarják nyerni.

Argentína is ötször volt elődöntős, kétszer győzött, 1978-ban és 1986-ban, azóta viszont nem.

Kikre kell figyelni?

A hollandoknál a háromgólos Cody Gakpo remeklésére lehetett számítani, a csúcson elvileg túljutott Daley Blindére vagy a Liverpoolban harmatos Virgil van Dijkéra kevésbé, a legkevésbé pedig az első válogatottságát a vb-n ünneplő Andries Noppert kapuséra.

Az argentinokat Messi vette a hátára, a vébé legnagyobb kérdése, hogy világbajnoki címmel vonul-e vissza. Az előző vébén gyönge teljesítményt nyújtó Nicolás Otamendi 34 évesen a védelem oszlopa, a középpályás Alexis Mac Allister most robbant be igazán a köztudatba, bár Brightonban ezen nem hiszem, hogy csodálkoznának.

Holland–argentin történelem

Három hatalmas meccsük volt a vébéken. Az 1978-as döntőben és a 2014-es elődöntőben Argentína, az 1998-as negyeddöntőben Hollandia nyert.

Esélyek

Az opta analyst szerint az argentinoknak 44,2, a hollandoknak 27,1 százalék esélyük van a rendes játékidős továbbjutásra.



Marokkó–Portugália

photo_camera Bono védi Busquets tizenegyesét – a Sevilla kapusa nemzeti hőssé vált a spanyolok ellen Fotó: KARIM JAAFAR/AFP

Mutattak-e újat a nyolcaddöntőben?

A még veretlen Marokkótól igazi európai, az ellenfél játékát megölő focit láthattunk a spanyolok ellen, a tizenegyespárbajban nem volt kérdéses a győzelmük. A vébén eddig csupán egy gólt kaptak, Kanada lőtte nekik, de az is öngól volt.

Portugália, immár Ronaldo nélkül a kezdőcsapatban, tönkreverte a három gólt is ritkán kapó Svájcot. Többen már a vébé esélyeseként tartják őket számon, de ahhoz fel kell törni a marokkói reteszt.

Mit jelentene nekik az elődöntő?

Marokkó lenne az első afrikai csapat, amelyik vébén a legjobb négy közé jut, de negyeddöntős magasságokban is csak Kamerun (1990), Szenegál (2002), Ghána (2010) járt eddig.

Portugália 1966-ban és 2006-ban jutott a legjobb négy közé, nagy dolog lenne megismételni ezt.

Kikre kell figyelni?

A védekezésre építő Marokkóban a kapus Bono mellett a két szélső hátvéd (a PSG-s Hakimi és a bayernes Mazraoui) és a középhátvéd Saiss van a legjobb formában. Legalább ilyen fontos, hogy a szövetségi kapitány, Walid Regragui visszahozta a válogatottba a chelsea-s Hakim Ziyechet

A portugáloknál a Svájc elleni meccsen robbant be a mesterhármast elérő Gonçalo Ramos, másodvirágzását éli a megokosodott 39 éves Pepe, de mindenekelőtt a vébé eddigi tán legjobb játékosa, Bruno Fernandes viszi a csapatot.

photo_camera Goncalo Ramos először kezdett vébémeccsen, rögtön mesterhármast szerzett Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Marokkói–portugál történelem

Most lesz a harmadik találkozásuk, eddig csak csoportkörben játszottak, 1986-ban Marokkó, 2018-ban Portugália nyert.

Esélyek

Az opta analyst 55,8 százalékot ad a portugálok, 18,8 százalékot a marokkóiak rendes játékidős továbbjutására.



Anglia–Franciaország

photo_camera Kylian Mbappé a vébé góllövőlistáját vezeti, Olivier Giroud a mindenkori francia válogatottét Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Mutattak-e újat a nyolcaddöntőben?

Anglia folytatta gólerős játékát a Szenegál elleni 3-0-val, de figyelmeztető jel lehet, hogy hiába lőttek már 12-t, a legnehezebb ellenfelük az USA volt, és ellenük csak 0-0-ra futotta.

Franciaország is hármat rúgott a nyolcaddöntőben a gyengécske lengyeleknek, de igazán erős ellenfelük nekik se volt.

Mit jelentene nekik az elődöntő?

A futball bölcsőjének számító Anglia csupán háromszor jutott a legjobb négy közé, utoljára 2018-ban, nyerni viszont csak 1966-ban tudott. Gareth Southgate szövetségi kapitány eddig mindkét nagy tornáján a négy közé vitte az angolokat.

A címvédő Franciaország hatszor volt a négy között, 1998-ban és 2018-ban nyert.

Kikre kell figyelni?

Az angoloknál a fiatalok viszik a csapatot, a 19 éves Bellingham, a 21 éves Saka, a 22 éves Foden, Kane nemcsak gólt lő, hanem most már főleg előkészít, Maguire pedig a Manchester United kispadjáról (egyelőre) a védelem erőssége.

photo_camera A 19 éves Jude Bellingham már most az angol válogatott meghatározó embere Fotó: SERHAT CAGDAS/Anadolu Agency via AFP

A franciáknál a még mindig csak 23 éves Mbappé öt góllal vezeti a góllövőlistát egy sor háromgólos játékos előtt. Mellette a szintén támadó Giroud, Griezmann és Dembelé teszi félelmetessé ezt a válogatottat.

Angol–francia történelem

Az egyetlen párharc a negyeddöntőkben, ahol két világbajnok csap össze. Különös, de vébéken, Eb-ken kieséses szakaszban, döntőben még soha nem találkoztak. Világbajnokságok csoportmeccsein mindkétszer az angolok nyertek.

Esélyek

Az opta analyst ezt a párharcot tartja a legszorosabbnak. A franciák továbbjutására 40,3, az angolokéra 32,4 százalék az esély.



Milyen elődöntők lesznek?

Fogalmunk sincs. Ha az esélyesek jutnak tovább, akkor Brazília–Argentína és Portugália–Franciaország.

Hogy szerepeltek a földrészek?

photo_camera 2002-ben tudott utoljára nem európai csapat vébét nyerni – a képen a brazilok legendája, Ronaldo emeli magasba a trófeát Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

1998 óta szerepel 32 válogatott a vébéken. Európát két részre vágtuk, nyugatira és posztszocialistára.

Európa a posztszocialista országok nélkül: 4 (Anglia, Franciaország, Hollandia, Portugália)

1998-ban és 2006-ban öten voltak, 2010-ben csak hárman, a négy átlagos.

Posztszocialista Európa: 1 (Horvátország)

Többnyire van posztszocialista válogatott, legutóbb kettő is volt, Horvátország és Oroszország.

Dél-Amerika: 2 (Argentína, Brazília)

Messze vannak a 2010-es csúcsuktól (4 válogatott a nyolc között, bár egyikük se jutott döntőbe), igaz, az a 2002-es csúfság sem esett meg, amikor egyedül Brazília jutott Dél-Amerikából a nyolc közé – viszont a vb-t is megnyerte akkor.

Afrika: 1 (Marokkó)

Afrika 1998 óta háromszor jutott a nyolc közé, legutóbb igen régen, 2010-ben, amikor Ghána kis híján a négy közé ment, de jött Luis Suarez védése és a kihagyott tizenegyes, majd végül Uruguay jutott tovább.