Az utolsó pillanatos egyenlítések és a tizenegyespárbajok napja

Két hosszú szünnap után pénteken a Horvátország-Brazília és Hollandia-Argentína negyeddöntővel folytatódott a katari focivébé. Előbbit már a meccs előtt sokan lefutottnak gondolták: a végső győzelemre is esélyesnek tartott brazilok a nyolcaddöntőben nagyon simán, 4-1-re verték Dél-Koreát, míg a horvátok nyögvenyelősen, 11-esekkel ejtették ki Japánt.

A másik mérkőzés egy fokkal kiegyenlítettebbnek ígérkezett, a hollandok eddig magabiztosan meneteltek a tornán, a nyolcaddöntőben az Egyesült Államokat győzték le 3-1-ra. Az argentinok ezen a világbajnokságon nem játszottak igazán erős csapattal - már persze ha az őket legyőző Szaúd-Arábiát nem számítjuk annak -, Ausztráliát verték 2-1-re az előző körben.

Esélyek

Horvátország-Brazília: az opta analyst szerint horvát-brazil volt a negyeddöntők legegyértelműbb párosítása. Brazíliának 68,8, Horvátországnak csupán 11,6 százalékot adnak a rendes játékidőben elért továbbjutásra, a hosszabbításra 19,6 százalékot.

Hollandia-Argentína: az opta analyst szerint az argentinoknak 44,2, a hollandoknak 27,1 százalék esélyük volt a rendes játékidős továbbjutásra.



Ehhez képest

Horvátország-Brazília

Ha Horvátország a vébén az egyenes kieséses szakaszban játszik, akkor szinte borítékolható hosszabbítás és tizenegyespárbaj. 2018-ban úgy jutott el a döntőig, hogy a nyolcad- és a negyeddöntőben is büntetőkkel nyert. Ezen a tornán a nyolcaddöntőben Japánt szintén így ütötték ki, úgy, hogy Livakovic négyből három 11-est megfogott.

A sorminta folytatódott: elképesztő izgalmak után, az utolsó pillanatban mentették 11-esekre a meccset a horvátok a brazilok elleni mérkőzést, amit aztán meg is nyertek.

A meccs előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy a Neymar vezette brazil támadósor meg tudja-e törni a jól szervezett és stabil horvát védelmet. A brazilok mellett szólt, hogy Neymar a horvátok ellen eddig 2 mérkőzésén 3 gólt szerzett, valamint az is, hogy Richarlison ebben az évben átlagosan 54,5 percenként szerzett gólt a válogatottban, a vébén pedig már 3 gólt lőtt.

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A dél-amerikai csapat mindenesetre jókedvűen érkezett meg a stadionba, már a buszon táncoltak és énekeltek a játékosok.

Az első félidő a vártnál kiegyenlítettebb volt. Brazília ugyan aktívabban kezdett, Vinícusnak és Neymarnak is volt helyzete, de a védelem és a szenzációsan védő Livakovic mindig hárított. A horvátok a brazil védelem bal oldalán, Danilo környékén tudtak megindulni, de gólhelyzetet ők sem alakítottak ki.

A második félidő elején a horvát védelem az öltözőben maradt, először Viníciusnak hoztak össze egy helyzetet, aki végül a kapusba lőtt 6 méterről, majd Neymar próbálkozott 10 méterről, de a lövését blokkolta Gvardiol. A VAR ugyan vizsgálta az akciót, de les miatt, a horvátok jöhettek.

A játék képe az első félidőhöz képest megváltozott, az európai csapat nem igazán akart/tudott támadni, a brazilok átvették a kezdeményezést, de vagy a kiválóan játszó Gvardiol-Lovren duó valamelyik tagja lépett közbe, vagy a kapus hárított.

A Livakovic-parádé legfontosabb pillanatai:

Az 54. percben Richarlison passza után Neymar lőtt az ötös bal sarkáról, bele a kapusba.



65. perc: Paqueta lőtt Neymarhoz hasonló helyről, de a horvát kapus mellkassal védett.



75 perc: Livakovic Neymar lövését védte.



80. perc: Rodrygo passza után Paquetá próbálkozott 14-ről de középre ment, a kapus fogta a labdát.



+1 érdekes statisztika: a 70. percig a horvát kapusnak több védése volt a meccsen (6), mint a brazil kollégájának, Allisonnak az egész tornán (5)

A horvátoknak nem is volt érdemi helyzete, a dominanciát jól mutatja, a helyzetek mennyisége és minősége alapján Brazíliának 84.27 százaléknyi esélye volt a győzelemre, míg Horvátországnak 4.38 százalék. A döntetlennek 11.35% volt a valószínűsége.

A hosszabbításra - braziloknak ez a második hosszabbításos vébémérkőzése az évszázadban - is ugyanez volt jellemző, egészen a 106. percig. Ekkor ugyanis Neymar Paqueta passza után kicselezte Sosát és a kimozduló Livakovicot, és három méterről, éles szögből, a kapu bal felső sarkába lőtte a labdát, vezettek a brazilok. Ezután ahogy lenni szokott, a horvátok mindent beleeadva támadtak, a brazilok pedig visszaálltak. Ekkor jött a meglepetés: a 116. percben egy tanári kontratámadás végén Petkovic kiegyenlített, lövése megpattant a becsúszó Marquinhoson, ami így védhetetlenül ment a jobb alsóba.

photo_camera Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Jöhetett a tizenegyespárbaj. A horvát kapus ott folytatta, ahol a japánok ellen abbahagyta, Rodrygo büntetőjét is megfogta. A Majer, Casemiro, Modric, Pedro és Orsic is belőtte a sajátját. Marquinhos azonban a kapufát találta el, így Horvátország jutott az elődöntőbe.

Teljesült Mezey György kívánsága, az „agyontetovált, festett hajú brazilok” kaptak egy pofont, bár az nem attól a csapattól jött, amire ő számított. Neymarnak nagy tornán ezúttal sem jött össze a győzelem a válogatottal. Kérdés, hogy lesz-e még lehetősége rá. (Zárásképp itt egy gonosz mém, a brazil szurkolók csukják be a szemüket)

Hollandia-Argentína

Világbajnoki címmel vonul vissza Messi az argentín válogatottól? - ez volt a vébé előtt az egyik legnagyobb kérdés a dél-amerikai csapattal kapcsolatban. A menetelés eddigi legfontosabb meccse következett az ellen a holland válogatott ellen, ami felszabadultan, jól és eredményesen játszott eddig a tornán.

Hollandiának jól ment a kontinens kupák győztesei ellen ezen a világbajnokságon. Először a csoportban az Afrika-kupa győztes Szenegált 2-0-ra verte, majd harmadik meccsen a házigazda, Ázsia-kupa győztes Katart is 2-0 győzték le. A nyolcaddöntőben között az Arany Kupa címvédője Egyesült Államokat győzte le 3-1-re Louis van Gaal csapata. Argentína nyerte legutóbb a Copa Américát, kérdés volt, hogy folytatódik-e ez a sorozat.

photo_camera Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Az első fél órában volt pár veszélytelenebb helyzet, majd a 34. percben megvillant (először) Messi. Tanári labdát adott Nahuel Molinának úgy, hogy szinte oda se nézett, aki két védő szorításában a jobb alsóba passzolta a labdát. Gólpasszával az argentin beérte Maradonát, ők adták a legtöbb gólpasszt (8) a világbajnokságok történetében.

A második félidő is elég lassan csordogált a 70. percig. Ekkor a hátra futó Dumfries felrúgta Acunát, 11-es Argentínának, amit Messi magabiztosan értékesített, 0-2. Messi a 10. gólját szerezte a világbajnokságokon, beérve az argentinok eddigi rekorderét, Gabriel Batistutát.

Egy kis közjáték is volt a gól után, egy szurkoló rohant be a pályát. A tévéközvetítésben nem mutatták, a kommentátor és a képek szerint öt-hat biztonsági ember próbálta levinni a nagydarab szurkolót.

photo_camera Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A második bekapott gól után elkezdtek volna focizni a hollandok, annyira, hogy a 83. percben szépítettek is, a csereként beállt Weghorst - aki az első félidőben a kispadon ülve már kapott egy sárgát - talált be, 1-2. A játékosok nem bírtak magukkal, a bíró a 88. perctől kezdve 7 sárga lapot is kiosztott, többségét kakaskodás miatt.

A sok megszakítás miatt 10 perc volt a hosszabbítás, a hollandok nagy szerencséjére. A 100. percben a hollandok kicsiben végezték el a szabadrúgást, Koopmeiners passzolt laposan ballal az ötösre a sorfal mellett, Weghorst, a csodacsere a bal alsóba lőtte a labdát, 2-2.

Weghorst az első holland játékos, aki csereként beállva két gólt szerzett egy világbajnoki mérkőzésen. Ráadásul ez volt a második legkésőbbi gól volt a vébék történetében, az elsőt az Anglia–Irán csoportmeccsen lőtték, szintén Katarban. Két éve a holland csatár hasonló gólt lőtt, akkor a klubcsapata, a Wolfsburg színeiben:

A hosszabbítás első félidejében nem történt semmi említésre méltó. A másodikban viszont újra életre keltek az argentinok. A 114. percben óriási helyzetbe került az argentin Lautaro Martinez. Közelről lőtt, de a bal sarok előtt álló Van Dijk mellkassal mentett. Ez után még két lehetőségük is volt, a 119. percben Lautaro lövését Noppert védte. A 120. percben Enzo Fernandez eldönthette volna mérkőzést, 21 méterről óriási kapufát lőtt, maradt a 2-2.

A tizenegyespárbaj hőse Emiliano Martínez volt, aki a hollandok első két büntetőjét megfogta (többet védett így, mint a 120 perc alatt összesen). Messi, Paredes, Koopmeiners, Montiel és Weghorst is belőtte a büntetőjét. Enzo Fernández viszont mellé lőtt, így még volt esélyük a hollandoknak. Luuk De Jong magabiztos volt, ahogy Lautaro Martinez is, így 4-3-ra az argentinok nyertek.

Amikor Louis van Gaal volt a holland válogatott edzője, még soha nem veszített meccset a vébén, de kétszer kiesett. 2014-ben és most is az angoloktól kaptak ki tizenegyesekkel.



Még egy érdekes statisztika a meccsről, a szereplésmániás Antonio Mateu Lahoz bíró osztotta ki a legtöbb lapot világbajnoki meccsen. Összesen 18-szor mutatott fel lapot, ebből kapott kispadon ülő szövetségi kapitány, edző és játékos is, Dumfriesnak pedig a 11-esek alatt osztott ki két sárgát. A 2002-es világbajnokságon játszott Kamerun-Németország (16 sárga, 2 kiállítással) és a 2006-os világbajnokságon játszott Portugália-Hollandia mérhető ehhez a meccshez, ott 16 sárga volt, 4 kiállítással.

Feszült meccs volt, a végén az ünneplő argentinok kigúnyolták a hollandokat.

photo_camera Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu Agency via AFP

Messi pedig összeszólalkozott a holland kispaddal.

És interjú közben kérdezte meg az egyik hollandot, hogy mit néz, és menjen csak szépen tovább.

Ezen az ágon Horvátország-Argentína elődöntőt rendeznek majd, kérdés, hogy a hosszabbításos meccsek után melyik csapat tud majd jobban felkészülni és regenerálódni.

photo_camera Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Ma Marokkó-Portugália és Franciaország-Anglia negyeddöntők lesznek.