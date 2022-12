Kane a második 11-esét kihagyta, Franciaország jutott az elődöntőbe

Franciaország 2-1-re verte Angliát, így szerdán francia-marokkói elődöntőt rendeznek.

Bármennyire is hihetetlen, a nagy tornák kieséses szakaszában most először találkozott a két ősi rivális. A negyeddöntők sztármeccséről a másik három párosítás őrületében nem esett annyi szó, mint gondoltuk volna. Igaz, ki tudta volna megjósolni, hogy Horvátország és Marokkó is kiveri esélyesebb ellenfelét, az argentin-holland meccs hátborzongató végjátékát pedig még nem is említettük.

A két csapat a várható kezdővel állt fel, a két szövetségi kapitány semmit nem változtatott a nyolcaddöntős kezdőcsapatokon. A franciáknál ismét a Dembélé-Griezmann-Mbappé-Giroud összeállítású csatárnégyes kezdett, az angolok pedig többek között Phil Fodennel, Bukayo Sakával, Jude Bellinghammel és Harry Kane-nel rohamoztak az elődöntőért.

Az első veszélyes helyzet Olivier Giroud nevéhez fűződött, alacsonyan fejelt, de Pickford kapus magabiztosan fogta. A franciák nem álltak le, és pár perccel később egy távoli lövéssel meg is szerezték a vezetést. Mbappé labdafelhozatala után körülbelül 25 méterről lőtte rá Aurélien Tchouaméni, gyönyörű gól, 1-0 Franciaországnak.

photo_camera Tchouaméni (legelöl) váratlant húzott, a tizenhatoson kívülről szerzett gólt Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Felpörögtek az angolok, feltolták a védekezésüket és átvették az irányítást mezőnyben, a támadásokban is aktívabbá váltak, Llorisnak többször is védenie kellett. Lloris rekordot döntött pályára lépésével - ma játszotta 143. meccsét a válogatottban, ezzel megelőzve Lilian Thuramot, aki eddig 142 fellépésével tartotta a francia válogatott meccsszámrekordját. Fia, Marcus Thuram egyébként a válogatott kispadján ült. Amennyiben az angol játékosok olvasták volna az optajoe posztját, ki se jöttek volna a második félidőre: elődjeik nyolcszor kerültek hátrányba vb-meccs első félidejében, fordítani egyszer sem sikerült, döntetlenre kétszer mentettek.

Hugo Lloris védéssel kezdte a második félidőt is, egy távoli Bellingham bombát védett ki bravúrral. Az 52. percben az angol válogatott legaktívabb tagja, az arsenalos Bukayo Saka egy remek kényszerítő után tizenegyest harcolt ki, miután a franciák gólszerzője, Tchouaméni buktatta. Harry Kane klubtársának, Hugo Llorisnak magabiztosan vágta be a megítélt büntetőt a bal felsőbe, 1-1.

photo_camera Harry Kane tizenegyesből egyenlített, ezzel utolérte a válogatott gólok számában az éllovas Wayne Rooney-t Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Ahogy az első félidőben, úgy most is pillanatok alatt felpörgött a gólt kapó csapat. A franciák pár perc alatt többször is veszélyesen közel kerültek az angol kapuhoz. A másik oldalon állandó veszélyt jelentett Bukayo Saka.

Olivier Giroud a 76. percben nagyon közel került a gólhoz, de Jordan Pickford védett, egy perccel később már ő is tehetetlen volt. Giroud pár méterről fejelte be Griezmann beadását, ez volt a második gólpassza.

Nem sokáig tartott a felhőtlen jókedv a franciáknál. Theo Hernández a tizenhatoson belül letarolta az angolok játékosát, Mason Mountot, rövid videózás után a brazil játékvezető megítélte az újabb tizenegyest. Harry Kane nem élt a lehetőséggel, az erő maradt csak az előbbi tizenegyeséből, a pontosság nem, a labda bődületesen fölé szállt.

A meccs képe közelebb állt a döntetlenhez, az angolok meglepően jól futballoztak, a franciák annyit adtak ki magukból, amennyi a továbbjutáshoz kellett. A címvédő francia válogatott zsinórban másodszor játszik elődöntőt, 1986 óta ilyen bravúrt nem hajtottak végre. Gareth Southgate-nek ez a harmadik nagy tornája az angol válogatott élén, most először nem jutottak be a legjobb négy csapat közé.

Giroud a meccs után elmondta, hogy a 2018-as, belgák elleni meccsre emlékeztetően védekeztek. Nem szabad itt megállni, folytatni kell, a lehető legmesszebb jutni.

Az angol Henderson szerint mindent megtettek a továbbjutásért, hátrányban is megvolt a tartásuk. Kane 11-eséről azt mondta, hogy rengeteg góllal segítette már az angol válogatottat. A meccsre elszalasztott lehetőségként tekint annak ellenére, hogy a francia válogatott nagyon jó csapat.

Didier Deschamps francia szövetségi kapitány az angolokat dicsérte, és csodálatosnak tartja a győzelmet, az újabb elődöntőt, amit élvezni kell. Csapatszellemben és mentálisan erős volt a francia válogatott. Marokkót nem várta az elődöntőbe, de komolyan kell venni őket, mert komoly ellenfeleken keresztül jutottak az elődöntőbe.