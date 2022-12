Már 24 éve nincs vb-döntő Orbán Viktor nélkül

Orbán Viktor saját bevallása szerint 1970 óta minden foci-vb-t megnéz, 1998 óta pedig a helyszínen szurkol az utolsó napokban. Nem lesz ez másképp az idei katari vébén sem, a miniszterelnök ezúttal a FIFA meghívottjaként lesz jelen a két elődöntőn, a bronzmeccsen, valamint a döntőn.

Miniszterelnökként még soha nem örülhetett dél-amerikai győzelemnek, kétszer Franciaország, egyszer-egyszer pedig Németország és Spanyolország nyert. Ez azért is érdekes, mert Orbán - bár kétszer soha nem drukkolt ugyanannak a csapatnak - többször is hitet tett a dél-amerikai válogatottak mellett. Amikor Orbán ellenzékben volt, a brazilok kétszer is világbajnokok lettek, nem beszélve gyermek- és ifjúkoráról, amikor egy brazil és két argentin győzelemnek is örülhetett.

1990 - az első vébé, de még itthonról

photo_camera Lothar Matthäus 1990-ben világbajnok lett, Orbán parlamenti képviselő Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Orbán frissen megválasztott parlamenti képviselőként is a futballt helyezte előtérbe, ez teljesen normális hozzáállás egy drukker részéről, aki történetesen politikusi pályára téved. A Népszabadság körkérdésére így válaszolt:

„Természetesen figyeltem a világbajnokságot, azt hiszem, a csoportmérkőzések közül csak kettőt mulasztottam el, a többi meccset láttam. Az NSZK-Hollandia találkozó tetszett a legjobban. Gyors, lendületes meccs volt, bár én magam a dél-amerikai foci híve vagyok. Véleményem szerint a döntőben egyenlőek az esélyek, bár egyáltalán nem bánnám, ha az argentinok győznének, mert olyan tehetségű focista, mint Maradona, Pelé óta nem volt.”

És mit csinált mindeközben a nagy liberális testvér szabad demokraták frakcióvezetője? Belefulladt a melóba, nem is lett belőle soha miniszterelnök, mert kikapcsolni is tudni kell. Tölgyessy Péter azt nyilatkozta, hogy nagyon sok a dolga, „vacsora közben néha sikerült elcsípnem egy-egy percet”, tippelésben viszont jó volt, mert a németek, akkor még nyugatnémetek győzelmére tett.

Amúgy ekkoriban alakult meg a Fidesz-frakció kispályás csapata, első meccsüket az MDF ellen játszották, 2-2 lett. Érdemes egy pillantást vetni a két összeállításra, a fideszesek nagy része most is ugyanabban a csapatban focizik, MDF pedig már rég nincs.

photo_camera Orbán egy barátságos meccs előtt az Egyesült Államokban Fotó: STAN HONDA/AFP

Fidesz: Mádi László, Orbán Viktor, Kövér László, Deutsch Tamás, Kósa Lajos, Áder János, Sasvári Szilárd. Tartalékok: Tirts Tamás, Németh Zsolt.

MDF: Póda Jenő, Horváth Béla, Horváth József, Bogárdi Zoltán, Kónya Imre, Becker Pál, Bakó Lajos. És a tartalékok: Bíró Ferenc, Vona Ferenc, Nyerges Tibor, Vékony Miklós, Sóvágó László, Varga Zoltán.

1994 - nem kell vesződni kormányalakítással

A Fidesz nagy reményekkel futott neki az 1994-es országgyűlési választásnak, de végül szinte azért is izgulniuk kellett, hogy bekerülnek-e a parlamentbe. A sajtó az MSZP és az SZDSZ koalíciókötésével volt elfoglalva, senkit nem érdekelt különösebben, hogy mit csinál egy éppen küszöb fölötti parlamenti pártocska elnöke. De hogy Orbán nézte a vébét, az nem vitás, erre utal a Respublika című hetilap maliciózus megjegyzése:

„... maga a most éppen vesztes Orbán Viktor mondta, hogy szerencsére nincsen elfoglalva júniusban holmi kormányalakítással, vagyunk ezzel így egy páran, lesz hát ideje nézni az aranylábú idegeneket, most nem a mi pályánk, most nem a mi játékunk, de imádjuk, hát lessük-bámuljuk a bőrkergetést Viktorral együtt, hiába, minden rosszban van valami még rosszabb.”

1998 - az első vébé a helyszínen fiával, Gáspárral

photo_camera Orbán Viktor az 1998-as párizsi döntő díszpáholyában Fotó: Netflix / A FIFA titkai

Ha valahol kutyaszorítóban érezte magát a miniszterelnök, akkor a franciaországi vébé alatt bizonyosan. Mert szurkolhat-e egy rendes jobboldali magyar miniszterelnök a trianoni döntésnek otthont adó Franciaországnak? Aligha. De mit mondjon francia vendéglátóinak, az őt meghívó Jacques Chirac elnöknek? A braziloknak szurkolok, mert mindig is szerettem a dél-amerikai focit, bocsi? Nem lenne szerencsés egy Európai Unióba igyekvő ország miniszterelnökeként. Orbán azt mondta hát, hogy nem lenne elégedetlen egy francia győzelemmel végződő döntő után, de kapóra jött az akkor hétéves fia, Gáspár, aki „mindig a braziloknak szurkol, s szinte megőrül Ronaldóért.”

A tudósítások kiemelték, hogy Orbán az egyetlen igazolt focista-miniszterelnök (Erdért SE), feleségével és fiával a Malév menetrendszerinti járatával utaztak Párizsba, a programnak pedig része volt egy városnézés, hajózás a Szajnán és az Eiffel-torony megmászása.

Orbánt az akkor már 12 éve a vébéktől távol lévő magyar válogatott helyzetéről is kérdezték, a miniszterelnök igyekezett két lábbal a földön állni: négy év múlva még nem reális a kijutás (pár hónapra voltunk a jugoszlávoktól elszenvedett 1-7-ös és 0-5-ös vb-pótselejtezőtől), de nyolc év múlva ez minden bizonnyal meg fog történni.

Khm.

2002 - a tokiói és szöuli kormány meghívására

Orbán Viktor a bukott országgyűlési választás után nem vett részt a Fidesz választmányénak ülésén. Hiába volt ellenzékben, a dél-koreai és a japán kormány meghívta a világbajnokságra, mint az egyetlen olyan vezető politikust, aki aktív futballista. Megint vitte magával az akkor már 11 éves Gáspárt, akinek repülőjegyét, szállását az édesapja fizette, a meccsekre a tiszteletjegyeket a tokiói és a szöuli kormánytól kapta.

A Tokióban rendezett brazil-német döntő VIP-listáját a szervezők nem adták ki, de a Nemzeti Sport szerint „tudni lehetett, hogy a döntőre eljött még a japán császár is a feleségével, itt volt a japán kormányfő és Dél-Korea elnöke, a német kancellár több miniszterével, a világ minden pontjáról érkeztek még elnökök, hercegek, és ott ült közöttük Orbán Viktor, korábbi magyar miniszterelnök a fiával, valamint Joseph Blatter FIFA- elnök személyes vendégeként Diego Maradona, akit a japán hatóságok csak jelentős huzavona után engedtek be az országba kábítószeres múltja miatt.”

photo_camera Maradona Japánban - épphogy beengedték Fotó: TORU YAMANAKA/AFP

2006 - rajongani Trinidad és Tobagóért

A németországi vb döntője megint ellenzékben érte Orbán Viktort, pedig a trükkösen megnyert országgyűlési választás után Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és csapata éppen kiigazításra készült, a megszorításokat a vébé második napján jelentették be. A forint bedőlt, a befektetők szirénáztak, állt a cirkusz, de hol volt még az ekkor már elhangzott őszödi beszéd nyilvánoságra hozatala, és az azt követő már-már polgárháborús helyzet. Mindegy, Orbán inkább meccseket nézett idehaza, majd a vébé utolsó napjaira Berlinbe utazott fiával, Gáspárral, aki ekkor már a Felcsút SE igazolt serdülő focistája volt. Közben a nem focidrukker Gyurcsány és a focidrukker miniszterei itthonról nézték vagy nem nézték a meccseket.

photo_camera Orbán Viktor és Orbán Gáspár még a vébé előtt, a választás napján - itt még nem is sejthették mit fog művelni Zidane Materazzival a döntőben Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Orbán itt már feladta brazildrukkerségét, inkább az esélytelenekért szorított két, zsinórban vesztes országgyűlési választás után, nagyon tetszett neki például Trinidad és Tobago hősies 0-0-ja az erős svédek ellen.

2010 - nem a győzelem a fontos

photo_camera Blattert egy évvel korábban, 2009-ben Felcsúton látta vendégül Orbán Fotó: FERENC ISZA/AFP

A frissen, kétharmados többséggel megválasztott Orbán Viktor Sepp Blatter FIFA-elnök meghívására vett részt a dél-afrikai vb johannesburgi döntőjében. „Azokat az országokat kedvelem, amelyek száz-egynéhány évvel ezelőtt azt gondolták erről a játékról, hogy nem csak az a fontos, hogy győzzünk, de közben érezzük is jól magunkat. Szóval Spanyolországért szorítok a döntőben” - mondta és ezúttal nem is kellett csalódnia. Az más kérdés, hogy megint nem jött össze a dél-amerikai győzelem, pedig előzőleg az argentinokat tartotta a torna esélyesének.

Az esetleges magyar vb-részvételről azt mondta, hogy „szerencsétlenkedésünket, kudarcainkat” csak magunkat okolhatjuk, de jó esély van rá, hogy a következő vébét már ne nélkülünk rendezzék.

2014 - utazás egy NB I.-es futballistával

photo_camera A 2014-es vb-döntőt többek között Putyin és Merkel közelségében nézték Fotó: PEDRO UGARTE/AFP

A következő, Brazíliában rendezett vébét is nélkülünk rendezték, de nem Orbán Viktor nélkül. A miniszterelnök és az abban az évben az NB I.-ben is bemutatkozó fia saját költségén repült Brazíliába, ahol a szállást, a belépőket és a helyszíni utazást már a FIFA állta.

A VIP-páholyban Ali Bongo Ondimba, Gabon elnöke mellett ült, mögötte Angela Merkel német kancellár ült, akinek csapat végül világbajnok lett. Brazíliából egy foci-vb-s hátizsákkal tért haza, amit szívesen viselt az öltönyére véve.

2018 - a mi kutyánk kölyke

Orbán Viktor a 2018. július 11-i brüsszeli NATO-csúcson keleti veszélynek nevezte Oroszországot, majd repülőre szállt, hogy a helyszínen nézze meg a moszkvai vb-döntőt. Találkozott a veszély forrásával, Vlagyimir Putyinnal is, akivel energetikai beruházásokról és a gazdasági együttműködésről tárgyalt, és kárhoztatta az akkor még jóval enyhébb EU-szankciókat. Ez a kettős beszéd - ami sokáig nemcsak Orbánra, hanem sok más európai vezetőre is igaz volt - szép példája annak, miért tartunk most, ott ahol, de ez most mellékes. Orbán és Putyin (valamint az Orbán társaságában jelen lévő Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP Bank elnök-vezérigazgató) ugyanis a futballról is beszélt, Orbán gratulált a vb megrendezéséhez, ami szerinte méltó volt az orosz kultúrához.

photo_camera Putyin feleannyira sem futballimádó mint Orbán, de ez nem okoz problémát kettejük kapcsolatában Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Orbán a döntő előtt a horvátok mellett tette le a garast, azt mondta, a horvát foci a mi kutyánk kölyke. Arra gondolt, hogy a két nemzet ugyanahhoz a Duna menti futballkultúrához tartozik, amelyik az első világháború után vált naggyá. Igazán kíváncsian várjuk, kinek szurkolna Orbán most egy horvátok részvételével zajló döntőben azután, hogy a vb előtt a szerbek mellett tette le a garast.