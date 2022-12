Marokkó-Horvátország a világbajnoki címért? Miért ne?

Két szünnap után az elődöntőkkel folytatódik a foci-vébé, kedd este 8-kor argentin-horvát, szerda este 8-kor francia-marokkói meccset rendeznek Katarban.

Nem kérdés, hogy kik az esélyesek. Az opta analyst 64 százalékot ad a franciák, 54 százalékot az argentinok rendes játékidős döntőbe jutására (Horvátország 19, Marokkó 13 százalék), de már megtanulhattuk, hogy ezek csak számok. Erről bővebben a csoportkör után a kiesett Dánia, Uruguay, Belgium és Németország tudott mesélni, a nyolcaddöntők után Spanyolország, a negyeddöntők után pedig Brazília és Portugália.

photo_camera Bono, a marokkói kapus fia a portugálok elleni győzelem után Fotó: KARIM JAAFAR/AFP

Argentína-Horvátország

Mit árult el róluk a negyeddöntős meccsük? Argentína kétgólos előnyt herdált el, innen álltak talpra a lélektani előnyben lévő hollandok ellen, és tizenegyesekkel továbbjutottak. A lélektani előny náluk van, mondanánk, ha nem a horvátok lennének az ellenfeleik, akik a 2018-as vb-n Dániát és Oroszországot 11-esekkel, Angliát hosszabbításban verték ki, a 2022-esen pedig Japánt és Brazíliát is 11-esekkel búcsúztatták. Olyan sorozat ez, amire nincsenek szavak. Argentína, ha jót akar magának, a rendes játékidőben igyekszik elintézni a horvátokat.

Mit jelentene nekik a döntő? A horvátok zsinórban másodszorra járnának ilyen magasságokban, ami egészen elképesztő teljesítmény egy négymilliós nemzettől. Argentína, ha bejutott a legjobb négy közé, akkor a második helynél nem adta alább: 1978-ban és 1986-ban nyert, 1930-ban, 1990-ben és 2014-ben második lett. És ne feledjük: sokak szerint a vb egyetlen igazi kérdése, hogy világbajnoki címmel vagy nélküle vonul-e vissza a futball korszakos zsenije?

Egymás ellen? Az 1998-as vébén a csoportkörben Argentína 1-0-ra nyert, a 2018-ason a horvátok 3-0-val vágtak vissza szintén a csoportkörben.

Franciaország-Marokkó

Mit árult el róluk a negyeddöntős meccsük? A franciák az egész vb alatt talán most voltak a legmeggyőzőbbek. Közel ilyen erős csapattal sem találkoztak, mint az angol, és nem is játszottak olyan jól, mint ellenfelük. Mégis magabiztosak voltak, jókor lőtték a gólokat, és ha Kane belövi a második tizenegyesét, talán arra is lett volna válaszuk. Marokkó? A portugálok ellen egy újabb kapott gól nélküli meccs, és mintha Fernando Santos konzervatív taktikája is a kezükre játszott volna. Akárhogy is, szerencsével egy vb-n nem lehet a legjobb négybe jutni. Hát még a döntőbe.

Mit jelentene nekik a döntő? A franciáknak egy esélyt a címvédésre, amire 1962, a brazilok győzelme óta nem volt példa. Marokkónak egy újabb felfoghatatlan bravúrt.

Egymás ellen? Tétmeccsen még nem találkoztak, három francia győzelem mellett egy döntetlen és egy tizenegyespárbajban kivívott marokkói győzelem született.

Érdekes, hogy a négy gólos francia Giroud és a Walid Regragui marokkói szövetségi kapitány 2007-ben egy csapatban, a francia második ligás Grenoble-ben játszott.

Földrészek versenye

Marokkó az első afrikai válogatott a vb-k elődöntőjében. A négy évvel ezelőtti legjobb afrikai válogatott a csoportkörből sem továbbjutó Szenegál volt, a 17. helyen végzett. Az afrikai csúcs a 7. hely volt, ezt hozta 1990-ben Kamerun, 2002-ben Szenegál, 2010-ben Ghána.

A közép-európai országok még nem nyertek világbajnokságot, a 2018-as második hely után erre ismét Horvátországnak van esélye. Ebből a régióból egyébként soha senki nem lett világbajnok, Csehszlovákia 1934-ben és 1962-ben, Magyarország 1938-ban és 1954-ben zárt ezüstéremmel.

Dél-Amerika utoljára 2002-ben nyert vb-t Brazília révén, Európa pedig 206-tól folyamatosan.