Messi vezetésével vébédöntős Argentína

Vasárnap Argentína ott lesz a világbajnokság döntőjében, miután nagyon simán, 3-0-ra verték Horvátországot.

A 2014-ben elvesztett döntő után a horvátok ellen gólt szerző, gólpasszt adó Messi megkapja a lehetőséget, hogy feltegye a koronát a karrierjére.

Bár ma nagyon kikaptak, a horvát válogatott a futballtörténelem megkerülhetetlen csapata.

photo_camera A meccs két hőse, Messi és Julian Alvarez Fotó: JACK GUEZ/AFP

Két olyan csapat játszotta a 2022-es világbajnokság elődöntőjét, amely egyaránt 120 percet és egy tizenegyespárbajt küzdött végig a negyeddöntőben. Sőt, a horvátok szokásukhoz híven már a nyolcaddöntőben is csak büntetőkkel tudtak továbbmenni.



A négy éve ezüstérmes horvátok és a nyolc éve szintén második argentinok összecsapása két nagy öreg, a 35 éves Messi és a 37 éves Modric párharcaként volt beharangozva. Teljes joggal, de ugyanígy lehetett arról is beszélni, hogy a vébé két legjobb kapusa, Livakovic és Martinez mérkőzhettek meg egymással, vagy hogy az argentinok a négy évvel ezelőtt a csoportkörben elszenvedett, megalázó 3-0-ás vereségért próbálhattak visszavágni a horvátoknak.

A horvátok ugyanazt a csapatot küldték pályára, amely a brazilok ellen kezdett. Az argentinok azonban kénytelenek voltak újítani, mert az eddig nagyon jó balhátvéd, Acuna eltiltás miatt nem játszhatott. Az ő helyére Tagliafico került a csapatba, a középpályán pedig az a Paredes játszhatott, akinek a beállításával nyilvánvalóan a vébé legjobb középső hármasa, a Kovacic-Brozovic-Modric trió megfékezése volt a cél. A sérüléséből még mindig nem teljesen felépült Di María a kispadon maradt.

Az argentinok kezdték tempósabban a meccset, de hiába támadták meg a horvát hátvédeket is, amikor náluk volt a labda, az európai csapatot nem lehetett zavarba hozni. Sőt, az első percek után egyre többet volt a horvátoknál a labda. Félelmetes középpályájuk dominálta a játékot, és néhány támadással is megpróbálkoztak azon a balszélükön, ahol a fáradhatatlan Perisicet hátulról jól támogatta Sosa.

Az első félidő eleje így egyértelműen Modric számára alakult jobban, míg Messi, aki a labdával is ritkán találkozott, egyszer hosszasan tapogatta combja hátsó részét, a frászt hozva minden argentin drukkere. A játékrész vége azonban drámai fordulatot hozott.

A 32. percben Enzo Fernandez szöktette Julian Alvarezt, akit Livakovic csak szabálytalankodva tudott megállítani. A horvát kapus megúszta sárgával, a büntetőhöz viszont nem férhetett kétség. A 11 méterről gyakran hibázó Messi most esélyt sem adott az utóbbi napokban félelmetes tizenegyesvédővé fejlődő ellenfelének. Úgy vágta a labdát a bal felsőbe, hogy Livakovicnak esélye sem volt az újabb csodára.

A gól után a horvátok azonnal támadásokat kezdtek építeni, de éppen ez lett a vesztük. Egy szögletük után a labdát szerző argentinok villámgyors kontrát indítottak, amelyben ezúttal Messi szöktette Alvarezt. Az argentin csatár saját térfeléről indulva vezette a labdát, ami két kétségbeesetten védekező horvátról is szerencsésen visszapattant elé, neki pedig már csak el kellett pöckölnie Livakovic mellett a kapuba.

photo_camera Luka Modric, a horvátok kapitánya Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Néhány perccel később egy Macallister fejesből majdnem megszületett a harmadik argentin gól is. Az egyre nagyobb kedvvel játszó Messi pedig az ismét hatalmas túlerőben lévő argentin szurkolók nagy örömére több látványos cselt is be mert mutatni. Bár a kétgólos előnnyel minden még nem dőlt el a szünetre, nyilvánvaló volt, hogy a horvátoknak sokkal többet kell mutatniuk támadásban az első félidőnél, amikor nem volt kapura tartó próbálkozásuk.

Gyorsan cseréltek is hármat a horvátok, a második félidő elején már Orsic, Vlasic és Petkovic is segített abban, hogy végig az argentin térfélen tartsák a labdát. Helyzetet azonban nem sikerült kialakítaniuk, és az első tíz perc után el is szállt a horvát lelkesedés. Már a meccs elején olyan jól játszó középpályájuk sem volt az igazi, talán hiba is volt azt megbontani Brozovic lecserélésével.

A 62. percben végre összejött egy horvát helyzetecske, de ekkor talán már Modricék sem gondolták, hogy lehet keresnivalójuk a nagyon magabiztos és pontos argentinokkal szemben. A 69. percben pedig a minimális reményük is elszállt. Messi a balszélen leiskolázta a nála 15 évvel fiatalabb Gvardiolt, aki drámaian lomhának és ügyetlennek tűnt mellette. Messi az alapvonaltól visszagurított az érkező Alvareznek, aki megszerezte saját második és csapata harmadik gólját.

photo_camera Lelkes argentin közönség Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Az utolsó húsz percnek így, világbajnoki elődöntőhöz talán méltatlanul, de már nem volt tétje. Az argentinok is cseréltek néhányat, többek közt első perceihez jutott a tornán Dybala, de Messi még így sem kapott pihenőt. Modricot viszont lecserélte kapitánya a 81. percben, a Real Madrid aranylabdás játékosa pedig meg is kapta azt a vastapsot, ami egy ilyen karrier és egy ilyen torna vége felé közelítve jár.

Argentína így 2014 után Messi vezetésével ismét világbajnoki döntőt játszhat. A dél-amerikai csapat talán éppen az elődöntőben volt a legmagabiztosabb, és ezúttal olyan sportszerűtlen eszközökhöz sem kellett nyúlniuk, mint a hollandok ellen foggal-körömmel megnyert negyeddöntőben. Egy Franciaország elleni döntőben az európai csapat valamivel esélyesebbnek számítana, de mostantól teljesen reális a forgatókönyv, hogy 36 év után Argentína ismét világbajnokságot nyerjen, Maradona szerepében Messivel.

A négy évvel ezelőtti ezüst után a horvátok most csak a bronzért játszhatnak. A „csak” szócska itt különösen igazságtalan. A független Horvátország eddig hatszor játszott világbajnokságon, és háromszor jutottak legalább az elődöntőig. A kevesebb, mint 4 millió lakosú országtól ez olyan teljesítmény, amivel csak Uruguay versenyezhet a futballtörténelemben.