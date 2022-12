Messi és Argentína egy lépésre a mennyországtól

Sok egyéb mellett a világbajnokság első elődöntőjén láthattuk a tornának azt a jelenetét, ami majd évtizedek múlva is benne lesz a „vébék legnagyobb akármije” válogatásokban. A 69. percben Messi a jobboldalon, a félpálya közelében labdát kapott, és ezt tette a nála 15 évvel fiatalabb Gvardiollal, aki eddig a vébé egyik legjobb védője volt:

Tekintsük meg egy másik szögből:

A Julián Álvarez második, egyben Argentína harmadik góljával végződő cselsorozatot minél többször nézi meg az ember, annál érdekesebbnek tűnik. Az már élőben is látszott, hogy Messi leiskolázza a mögötte kétségbeesetten teperő Gvardiolt, aki akárhogy küzd, nem fér a labda közelébe, de csak a lassítások után világos, hogy pontosan mi történt.

Érdemes ebből a szögből is megnézni lassítva az akciót, hogy minden részletére fény derüljön. Azt eddig is tudtuk, hogy ez a Messi már nem az a Messi, aki bő egy évtizede Barcelonában megállíthatatlan volt, és akinél rövid távon senki nem volt gyorsabb. Az argentin évek óta tökéletesíti a futball egészen újszerű, 35 évesekre optimalizált, sétálós változatát, és Katarra sikerült is olyan szintre fejlesztenie, hogy azzal egy erőtől duzzadó, fényes jövő előtt álló horvát védő sem tud mit kezdeni.

10-15 éve Messi egyszerűen a kapuig vezette volna a labdát, egy másodpercig sem lassítva. Ma ezt már nem tudja megcsinálni, kénytelen fékezni, mielőtt annyira kifullad, hogy már nem tudja irányítani a játékot. A fent linkelt videón látszik igazán jól, ahogy ezt a sebességvesztést egyrészt gyors gondolkodással, meglepő irányváltásokkal kompenzálja. Másrészt pedig, és ez az igazán fontos, nem csak fedezi a labdát testtel, hanem a szabálytalanságot éppen elkerülve, kézzel-testtel úgy akadályozza Gvardiol mozgását, úgy támaszkodik rá, amikor a horvátnak utána kellene indulnia, hogy újra egérutat és gondolkodási időt nyer magának. Ezért jut el végül az alapvonalhoz, és ezért tudja Julián Álvareznek visszagurítani a labdát.

Messinek egyébként is nagy meccse volt az elődöntő. Amikor az első félidőben odaállt a tizenegyeshez, nyilván minden argentin drukkernek eszébe jutott, hogy ő bizony a kelleténél gyakrabban szokott hibázni büntetőt, és már a lengyelek ellen is kihagyott egyet. Ráadásul az a Livakovic állt vele szemben, aki az előző két meccsén egy rakás tizenegyest hárítva két büntetőpárbajt is nyert. Messi azonban a torna egyik, ha nem a legjobb büntetőjét vágta a bal felsőbe.

A döntő lesz Messi 26. meccse világbajnokságon, ilyen sokat eddig senki nem játszott. Valószínűleg egyben az utolsó is, hiszen 2026-ban már 39 éves lesz, és az elődöntő után maga is arról beszélt, hogy „nem hiszi, hogy addig kitartana”. És egy másik rekord is az övé lett: 20 ponttal átvette a vezetést a világbajnokságok kanadai táblázatán, ami a gólpasszokat és a gólokat összesíti. A keddi teljesítményével 20 pontja lett (11 gól, 9 gólpassz), bár van egy kis vita azon, hogy a Julián Álvarez első gólja előtti passzát mennyire lehet hivatalosan is gólpasszként elkönyvelni.

Bár a meccs legjobbjának járó trófeát teljes joggal zsebelte be Messi, Álvarez teljesítménye a torna legtöbb mérkőzésén elég lett volna ehhez. Ahogy egy argentin lap fogalmazott:

„Messi mellett argentin mezben, Julián Álvarezként játszott Mbappé is”.

Két gólt szerzett, a tizenegyest is ellene követték el. Argentin szempontból a legjobb hír, hogy Messi és Álvarez éppen az elődöntőben talált így egymásra, megidézve azokat a duókat Etoo-val, David Villával, Luis Suárezzel, Mbappéval és Neymarral, akikkel Messi karrierje során világverő párost alkotott.

Argentína már a torna előtt is nagyon optimista volt a válogatott esélyeivel kapcsolatban, amit ugyan az első meccsen a szaúdiak elleni rövidzárlat néhány napra letört, de azóta töretlenül ível felfelé a hangulat, ami helyi idő szerint kedd délután ért tetőfokára. Buenos Aires ikonikus obeliszkjénél népünnepély volt, egy Messivel interjút készítő újságírónő pedig élő adásban, hazája minden lakosa nevében vallott szerelmet és mondott neki köszönetet:

A hangulat a mérkőzés után az öltözőben is elég jó volt, a tombolva éneklő játékosok dalukban a két ősi ellenségről, Brazíliáról és Angliáról is megemlékeztek, az utóbbiak esetében külön említve, hogy ők soha nem felejtik az általuk Malvinas-nak nevezett Falkland-szigeteket:

Jó hír viszont, hogy most nyoma sem volt a hollandok elleni balhéknak, senki nem mutogatott megalázóan, senki nem bombázta a labdát az ellenfél kispadjába, senki nem kezdeményezett tömegverekedést. Ebben nyilván az is segített, hogy ezt a meccset nem egy olyan hírhedten alkalmatlan bíró vezette, mint a negyeddöntőt a spanyol Mateu Lahoz.

Az argentin közönség is megtapsolta a meccs végén lecserélt, szintén utolsó vébéjét játszó, 37 éves Modricot, és a játékosok is sportszerűek voltak egymással. Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány a kamerák előtt gratulált Messinek:

Az argentinokra most négy nap pihenő vár a magyar idő szerint vasárnap 16:00 órakor játszott döntő előtt. Az ellenfél a szerdai Marokkó-Franciaország elődöntő győztese lesz. Az észak-afrikai csapat okozott már néhány meglepetést ezen a tornán, gólt még mindig nem tudott nekik rúgni az ellenfél, de ennek ellenére mindenki francia győzelmet vár.

Elsősorban maguk az argentinok, akiknek joggal fáj ma is az a 2018-as nyolcaddöntő, amelyen ugyan csak 4:3 lett a végeredmény, de valójában a franciák leiskolázták őket. Már a torna előtt felbukkantak azok a fantasztikus argentin futballkultúra által kitermelt, a francia játékosok felmenőiről, egzotikus származásáról és szexuális szokásairól szóló dalocskák, amiknek a szövege a latin-amerikai fociba belefér, a 444-re viszont csak magyar fordítás nélkül.

Ha tényleg francia-argentin döntő lesz, annak talán inkább az európaiak az esélyesei. A francia válogatott volt a legmagabiztosabb ezen a tornán, komolyan még meg sem kellett erőltetniük magukat, és amikor a negyeddöntőben az angolok már majdnem erre kényszerítették őket, a szerencse is melléjük állt Harry Kane az egekbe bombázott büntetőjével.

Ugyanakkor tény, hogy azon a meccsen az angolok hosszú periódusokban tudták dominálni a játékot, és erre az argentinok is simán képesek lehetnek. És hát van egy Messijük, minden idők legnagyobb focistája, aki a 2014-ben elbukott döntő után kiharcolta a lehetőséget, hogy karrierjét a legszebben, megkoronázva zárja le.