A franciáknak biztosan több kell majd Argentína ellen, mint amit Marokkó ellen mutattak

Ha majd sok év múlva elénk kerül a szerdai vébéelődöntő végeredménye, akkor valószínűleg legyintünk csak egyet, hogy persze, a címvédő Franciaország simán verte Marokkót. Pedig a szerdai meccs minden volt, csak sima nem: az első afrikai válogatottként világbajnokságon a legjobb négy közé jutó Marokkó remekül játszott, a második félidőben hosszabb időn át uralni is tudta a játékot, és épp úgy lehetett volna 1-1 is a rendes játékidő végén, ahogy végül 2-0 lett a franciáknak.

A világbajnokság abszolút meglepetéscsapata, Marokkó emelt fővel búcsúzott, és a torna előtt kevéssel kinevezett szövetségi kapitányuk, Walid Regragui elmondta, hogy akár be is juthattak volna a döntőbe, ahol ő amúgy, francia születésű révén nem túl meglepő módon, a franciáknak fog majd drukkolni.

Regragui a meccs után beszélt arról is, hogy fizikailag nem bírták a találkozó végén. Hogy a marokkóiak mennyire elfáradhattak az elődöntőig, azt jelzi az is, hogy kevéssel a kezdősípszó előtt derült ki, hogy a védelemből Nayef Aguerd mégsem tudja vállalni a játékot, a csapatkapitány Romain Saisst pedig 20 perc után kellett lecserélni.

„A világbajnokságon ez talán túl nagy lépés volt a számunkra. Nem a játék minőségében, vagy a taktikában, de fizikailag alulmaradtunk, túl sok játékosunk volt 60-70 százalékos állapotban. Ha teljesen fitt lett volna a csapat, sok problémát okozhattunk volna nekik” – mondta el a meccs után a marokkóiak szövetségi kapitánya a Guardian tudósítása szerint.

Hozzátette azt is, hogy a marokkóiak miatt csalódott, mivel azt akarta a csapat, hogy az emberek álma továbbéljen, de tudják, hogy így is nagyszerű dolgot értek el, és mindenki büszke rájuk. Mint elmondta, a nagy bajnokokat sokszor csak néhány apróság segíti előrébbjutni a többiekkel szemben, és ezt ma a saját szemükkel is láthatták.

photo_camera Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Újra akartunk írni a történelemkönyveket, és ezt nem lehet csodákkal megtenni, csak kemény munkával. Megmutattuk az afrikai labdarúgást, és ez számít, mert az ország mellett a kontinenst is képviseltük, mondta még el Regragui, azt ígérte, hogy legközelebb még jobbak lesznek: lehet, hogy annyira nem lesznek soha jók, mint Brazília, Anglia vagy Franciaország, de a cél mostantól az, hogy minden világbajnokságra kijussanak. Bebizonyították, hogy az afrikaiak bármelyik csapat kemény ellenfelei lehetnek, és most keményen kell dolgozniuk azon, hogy megmutassák, nem egyszeri esetről volt szó.

A franciák Messire készülnek

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Didier Deschamps kiemelte, hogy a döntőben külön figyelmet kell majd fordítaniuk Lionel Messire, aki a torna kezdete óta sziporkázik a pályán, sokan veszi fel a labdákat a középpályán, hogy aztán megeredjen.

Amennyire jók voltak a marokkóiak szerdán, annyira maradt kérdés az is, hogy a franciák valójában azért mutattak csak ennyit, mert azt érezték, hogy ez is elég lesz (ebben végülis igazuk lett volna) vagy pedig egyszerűen nem voltak többre képesek. E kérdésnek a vasárnapi döntő előtt különösen nagy jelentősége van, hiszen az eddigi legnagyobb kihívás vár Deschamps csapatára. Az látszott, hogy a megfázása miatt kieső Rabiot nélkül sokkal kevésbé volt meggyőző a francia középpálya, még ha előrébb Griezmann és Mbappe megint nagyszerű formában is voltak.

Deschamps is elismerte, hogy sem Anglia, sem Marokkó ellen nem volt tökéletes a csapata játéka, de a lényeg persze az, hogy eljutottak a döntőbe. Ahol, mint az Athletic megjegyzi, összejön a katariak szempontjából remélt döntő, hiszen mind Messi, mind Mbappe a katari tulajdonban lévő PSG játékosa.

Arról a torna előtt sokat lehetett olvasni, hogy hogyan estek ki kulcsfontosságú játékosok: Kante, Kimpembe, Benzema, Nkunku és Pogba is hiányzott a világbajnokságról, Lucas Hernandez pedig már Katarban sérült meg. A szerdai két hiányzó, Upamecano és Rabiot ugyanakkor Deschamps reményei szerint már pályára léphetnek vasárnap.

photo_camera Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Nem túl merész tipp, hogy senki nem fogja Deschamps szemére hányni, ha végül Argentína ellen sem lesz története legjobb formájában a francia válogatott, de azt a meccset is behúzzák valahogy. De tudva, hogy Messi és a fanatikus tábor támogatását élvező több argentin játékos mennyire akarja a világbajnoki címet, a győzelemhez azért jó eséllyel a szerdán mutatottnál jóval többre lesz szükség vasárnap.