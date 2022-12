Sok gól, szép játék, keserű ünneplés - ha szerencsénk van, ezt hozza a horvát-marokkói

A rekordgyorsan lezavart katari foci-vébé meglepetéscsapata, Marokkó a négy évvel ezelőtti ezüstérmes horvátokkal csap össze a harmadik helyért szombaton délután 4 órától. (Az Argentína-Franciaország döntő vasárnap 4-kor lesz.) Két vesztes, de nem feltétlen csalódott csapat meccse lesz ez, a vébé előtt alighanem mindketten aláírták volna, hogy a legjobb négy közé jutnak.

A marokkóiak története - Az első afrikai válogatottként az elődöntőbe jutott Marokkó a vébé legnagyobb meglepetését okozta. A korábbi válogatott szélsővédő, Walid Regragui-t a nyár legvégén nevezték ki a válogatott élére. A feladata nem volt egyszerű, a világbajnokság kezdete előtt össze kellett rántania egy szétesett társaságot. A korábbi szövetségi kapitány, a bosnyák Vahid Halilhodzic alatt a csapat mélyrepülésbe kezdett, a legnagyobb marokkói sztár, a chelsea-s Hakim Zijes közölte, nem hajlandó pályára lépni a nemzeti csapatban. Regragui visszahozta Zijest, de a magyar sajtóban mégsem emiatt írtak róla sokat akkoriban. Irányítása alatt került ki a Ferencváros két játékosa, Samy és Ryan Mmaee a csapatból, a valódi okok máig nem derültek ki. Helyükre szaúdi és katari bajnokságban szereplő játékosok kerültek, a vébén alig-alig játszottak. Ez a történet már senkit nem érdekel Marokkóban, és aligha lesz bárki a közeljövőben, aki megkérdőjelezné Regragui válogatási elveit.

photo_camera Halilhodzic elvesztette a csapatot, gyorsan kellett váltania a szövetségnek Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A horvátok története - Horvátország négy éve ezüstéremmel zárta a vébét, mégsem gondolta senki, hogy reális esélyük lesz négy közé jutni ismét. A csapat magja nem változott, Modric, Brozovic, Kovacic és Lovren már a 2018-as vébén is összeszokott brigádot alkottak. A szövetségi kapitány, Zlatko Dalic is maradt. A stábban helyet kapott az ezüstérmes csapatból Mario Mandzukic, aki másodedzőként segít be. A bronzmeccsről viszont hiányozni fog, az argentinok elleni elődöntőben kiállíttatta magát.

Szövetségi kapitányok a klubfutball ismeretlenségéből - A két szövetségi kapitány, Regragui és Dalic egyaránt az ismeretlenségből érkeztek, bár mindketten kontinentális BL-döntőbe vezették csapatuk, igaz, nem Európában. Dalic Horvátországban és Albániában edzősködött mielőtt az arab világ felé vette volna az irányt. Szaúdi és emirátusi csapatoknál vállalt munkát, legnagyobb klubsikere egy ázsiai Bajnokok-ligája második hely 2016-ból az Al-Ainnal. Regragui először a FUS Rabatnál lett vezetőedző. A középcsapatból marokkói bajnokot faragott, nem csoda, hogy egy rövid katari kitérő után a rekordbajnok Wydad ajánlott neki munkát. Az itt töltött első szezon jól sikerült, bajnok lett, és az afrikai Bajnokok-ligáját is megnyerte.

photo_camera Zlatko Dalic bőrig ázva a 2018-as vb-döntő utáni éremátadáson Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Megint nem Marokkó az esélyes - Az Opta Analyst a rendes játékidőben a horvát győzelemre valamivel több esélyt ad, 43,1 százalékon állnak. Marokkó 30,9 százalékos győzelmi esélye sem elhanyagolható, a döntetlenre 26 százaléknyi esélyt látnak.

A horvátoknak egyszer kellett borítania a papírformát, Marokkónak viszont a csoportkörben, a nyolcad- és a negyeddöntőben is meglepetést kellett okoznia. Marokkó úgy lett csoportelső, hogy a továbbjutásukra mindössze 29,3 százaléknyi esélyt adtak előzetesen, a horvátok továbbjutása a 63 százalék fényében nem meglepő. Marokkó az egyenes kiesési szakaszban két magasabban rangsorolt csapatot (Spanyolország, Portugália) búcsúztatott, Horvátország Japán ellen hozta a papírformát, Brazília ellen borította.

photo_camera Horvát öröm Brazília kiejtése után Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Rövid közös vb-történet - Horvátország és Marokkó ezen a világbajnokságon másodjára találkoznak egymással, a csoportkörben 0-0-át játszottak. Akkor senki nem gondolta volna, hogy egymás ellen fogják befejezni a tornát. Azelőtt mindössze egyszer találkoztak, 1996-ban egy barátságos meccsen, amit büntetőkkel nyert meg Horvátország. Nem újdonság, hogy két olyan csapat játssza a bronzmeccset egy vébén, akik előtte egy csoportban szerepeltek. Négy éve, a 2018-as világbajnokságon Belgium és Anglia is ugyanabból a csoportból jutott tovább, mielőtt a harmadik helyért játszottak volna.

photo_camera Marokkó és Horvátország egymás ellen kezdte meg a vébét - befejezni is egymás ellen fogják Fotó: ERCIN ERTURK/Anadolu Agency via AFP

Kevés gól a siker titka - Marokkó védekezése egészen a franciák elleni elődöntőig szinte tökéletes volt, csak egy öngólt kaptak az első öt meccsükön. Marokkó hagyományosan kevés gólt kap világbajnokságokon, átlagban a legkevesebbet az afrikai kontinensen megelőzve Szenegált és Tunéziát. (Átlagban Angola kapta a legkevesebbet, de ők csak három meccset játszottak a vb-ken.)

Marokkó nem szokott súlyos vereségeket szenvedni világbajnokságon, kétszer szaladtak bele a késbe, 1970-ben Peru, 1998-ban Brazília verte őket 3-0-ra.

Mit jelentene nekik a bronzérem? Oké, a vébé-ezüst- és bronzérmes Horvátország egy fokkal csalódottabb lenne a negyedik hellyel, de a tét mégsem nyomja agyon egyiküket sem, akár egy kifejezetten jó hangulatú bronzmeccs is kerekedhet belőle. Az elődöntős vereség okozta szomorúságon túllépve a szurkolók és a csapatok is pozitívan értékelik majd ezt a vébét. Mindkét csapatnak jutalomjáték a szombati, akárki is szerzi meg a végén a bronzérmet.

photo_camera Négy éve a belgáké lett a bronzérem Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Először 1934-ben játszottak bronzmeccset világbajnokságon, egy igen pikáns német-osztrák találkozót, amit az Anschluss után már nem tudtak megismételni. Az osztrákok nem tudtak sokáig ellenállni, a németek már az 1. percben vezetést szereztek Lehner révén. Az 1950-es tornát leszámítva minden évben játszottak a harmadik helyért. Ezek a hattyúdalok általában sok gólt, szép játékot és keserű ünneplést hoznak, megvan a maguk drámai sokszínűsége ahhoz, hogy szórakoztató felvezetése legyen a döntőnek. A legutolsó alkalom, amikor két meglepetéscsapat találkozott a bronzmeccsen 2002-ben volt, Törökország a házigazda Dél-Koreával közönségbarát 3-2-t játszott.