Messi most éri be Maradonát vagy soha

A vasárnap délután 4-kor kezdődő Argentína-Franciaország döntővel zárul ez a rendhagyó adventi világbajnokság, amit már-már megszoktunk, de soha nem szeretnénk újra átélni.

Az argentinok sztorija - Megszerzi-e a világ legjobb játékosának tartott 35 éves Lionel Messi a még hiányzó világbajnoki címet? - kimondva, kimondatlanul erről szól a katari világbajnokság. Honfitársa, egy letűnt világ legjobbja, a bő két évvel ezelőtt meghalt Diego Maradona világbajnoknak mondhatta magát, bár fontos különbség, hogy 25 évesen nyerte meg a vb-t, és emiatt is lett az, aki. A Napolival például egy évre rá nyeri csak az első bajnokságot. Messi, akár nyer, akár veszít a franciák ellen, az marad, aki volt: a világ legjobbja, aki vélhetően világbajnoki cím nélkül fejezi be félelmetes pályafutását.

photo_camera A csapat stimmel, az edző stimmel, Messi pedig csúcsformában - meglesz a régóta várt világbajnoki cím? Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A franciák sztorija - A mai fociban már nagyon ritka a címvédés. A 2010-es években a BL-ben a Real Madridnak kétszer is sikerült, a foci-Eb-n a spanyoloknak is összejött egyszer, de ezek kivételek. A vb-ken is csak egy másik korszak olaszainak és braziljainak jött össze. A francia válogatottól - ha a két vb közötti eredményeket nézzük - senki nem várt címvédést. A Real Madridban szédületes formában játszó Karim Benzema az Eb-re visszatért hatéves száműzetéséből, a válogatott azonban a nyolcaddöntőben Svájc ellen búcsúzott. A 2021-es Nemzetek Ligáját ugyan megnyerték, a mostaniból viszont egy pont híján kiestek. A vb előtt példátlan sérüléshullám is sújtotta őket: kidőlt Benzema, Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kantè, Maignan, egészségesen simán lehet, hogy mindannyian kezdtek volna. Ennek ellenére hihetetlen jó szellemben, feszültségek nélkül, szinte mosolygósan játszották végig a tornát. Árulkodó amúgy, hogy Benzema helyére senkit nem hívott be Didier Deschamps szövetségi kapitány, pedig jó egy hete akár őt is visszahívhatta volna, mert felépült sérüléséből.

photo_camera Örömmámorban a Champs-Élysées a négy éve megnyert vb-cím után Fotó: ERIC FEFERBERG/AFP

Messi vs Mbappè - A Paris SG két sztárja 5-5 gólt szerzett a vb eddigi meccsein, az argentinnak három, a franciának két gólpassza is volt. Ezzel mindketten legeredményesebb vb-jükön szerepelnek. Mbappè már 2018-ban is lőtt négyet, Messi viszont korábban nagyon-nagyon halovány volt, miközben a Barcelonában szárnyalt:

2006-ban egy gólt szerzett, 19 volt, annyi, mint Mbappè Oroszországban.

2010-ben a Maradona-féle válogatottban nem lőtt gólt.

2014-ben négy gólt szerzett ugyan, a kieséses szakaszban azonban egyet sem, nagy felháborodást váltott ki, hogy a torna legjobbjának választották.

2018-ban a belső viszályok sújtotta csapat tagjaként egy gólt szerzett, az Izland elleni nyitómeccsen 11-est hibázott.

A világbajnoki góllövők örökranglistáját a 16 gólos Klose vezeti, Messinek most 11 gólja van, ezzel Klinsmannal és Kocsis Sándorral holtversenyben a hatodik. Egy góllal utolérheti Pelét. A 9 gólos Mbappè már most holtversenyben a 15., ha jól kijön neki a lépés, akár már a 2026-os észak- és közép-amerikai vb-n átveheti a vezetést.

photo_camera Ahogy Katar megálmodta - a PSG két sztárja a döntőben Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Mit jelentene nekik a világbajnoki cím? Argentína kétszeres világbajnok, de 1978 és 1986 már nagyon régen volt, a három elveszített döntőből az utolsó viszont egy máig kísértő emlék a 2014-es brazíliai vébéről. Franciaország hatalmas formában van 1998 óta: ez a negyedik döntőjük, van két aranyérmük és egy ezüstjük. A címvédés a vb-k történetében egy 1962 óta nem látott csoda.

Kapitány, kapitány - A 44 éves argentin Lionel Scaloni klubedzői múlt nélkül vezeti az argentin válogatottat. Előfordul az ilyen, az viszont nagyon ritka, hogy valaki egy percnyi klubedzői múlt nélkül legyen világbajnok. Ez a bravúr a két uruguayinak, Alberto Suppicinak (1930-ban 31 éves, valójában technikai igazgató) és Juan Lopeznek (1950-ben 42 éves), valamint Franz Beckenbauernek (1990-ben 44 éves) sikerült. Hogy Scalonit viszontláthatjuk-e valamelyik óriásklub kispadján, azt nem tudni. Suppici és Lopez a Penarollal, Beckenbauer a Marseille-jel és a Bayernnel is nyert bajnokságot.

photo_camera Lionel Scaloni az ausztrálok elleni nyolcaddöntőn Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Didier Deschamps a Marseilles-el és a Juventussal is nyert bajnokságot, ez utóbbival mondjuk Serie B-t, de akkor éppen erre volt szükség. A vb-n senki nem irányítja olyan régen a válogatottját, mint ő: 2012-ben nevezték ki egy 8. hellyel zárult Eb-szereplés után.

Egymás ellen - Vb-ken most negyedszerre találkoznak, ilyen tétért még soha nem játszottak. 1930-ban és 1978-ban a csoportkörben Argentína nyert, négy évvel ezelőtt a nyolcaddöntőben egy emlékezetes meccsen a franciák 4-3-ra.

Első gólos babona - A futballban a minden részletre kiterjedő felkészülés sem tudja elhomályosítani a babonák jelentőségét. Eddig minden vb-győztes francia csapatnak volt olyan játékosa, aki első válogatott gólját a tornán szerezte. Emiatt volt hihetetlen jelentősége a frankfurti Randal Kolo Muani Marokkónak lőtt góljának, mivel neki ez volt az első. Ha a franciák megnyerik a vébét, akkor olyan elődök nyomába lép, mint Thierry Henry, Lilian Thuram és Emmanuel Petit 1998-ból és Benjamin Pavard 2018-ból.