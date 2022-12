Szuperválogatott 2022

Jó világbajnokság volt a 2022-es? Olyan szempontból mindenképpen, hogy az előzetes félelmek hullafáradt játékosokról, mindent elsöprő sérülési hullámról nem váltak valóra. Abból a szempontból is, hogy bőven történtek szórakoztató dolgok, a németek, a belgák és a spanyolok kizúgásától kezdve a holland-argentin bunyón át Horvátország és főleg Marokkó meneteléséig. És abból is, hogy a dráma folyamatosan fokozódott a döntő legvégéig, aminél jobbat még nem láttunk világbajnokságon. A végkifejletet nyilván mindenki aszerint értékelte, hogy Messinek vagy Mbappénak szurkolt. Ne foglalkozzunk most azzal, hogy valójában milyen 2022-ben a válogatott futball színvonala – 2006, 2010, 2014, 2016, 2018 és 2021 után ismét itt a szuperválogatott.