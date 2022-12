„Messi érdeme, hogy képes volt újragondolni magát”

Szakmailag mennyire értékelhető egy világbajnokság a klubfocihoz képest, mit lehet kezdeni azzal, hogy az adatforradalom még nem tökéletes, és ki az ideális szövetségi kapitány?

Ilyen kérdésekre kerestük a választ a francia foci talán legnagyobb magyar rajongójával, az Omlett du fromage blog szerzőjével, Szabó Christophe-fal.

Kitértünk az Olvasd a játékot című könyvre is, amiben Szabó két társával, Szabó Peet Péterrel és Soós Márkkal megpróbálják bemutatni a nézőknek, hogy milyen finomságokon múlik egy-egy meccs eredménye.

A francia foci rajongójaként hogyan élted meg a döntőt?

A 1998-as győzelem idején még kiskamasz voltam, és azóta nem engedtük el egymást, pedig végignéztem a 2010-es teljes szétesést, vagy a 2006-os kudarcot, amikor a francia kommentátor csak azt tudta mondani Zidane fejelése után, hogy “ne, ne, ne így, ne így Zinedine, mindazok után, amit adtál nekünk…”.

A 2018-as válogatottban szerettem azt, hogy Deschamps elvek mentén válogatott: aki kész feláldozni magát a csapatért, de közben a tehetségét is képes megvillantani, annak ott a helye. Ha Adrien Rabiot-nak derogált, hogy csak csere lehet, akkor be sem hívta egy darabig a válogatottba.

Deschamps akkor van elemében, ha vannak megkötései. Kicsit olyan, mint amikor csak egyfajta színű ceruzával rajzolhatsz, vagy csak gyümölcsös csendéleteket festhetsz. A korlátok hozzák ki a kreativitást.

Tavaly viszont nem korlátozta magát és emiatt a bőség zavarával küzdött: visszahívta Rabiot-t és bármennyire is csodálatos játékosnak tartom Karim Benzemát, furcsa, hogy egy felfüggesztett börtönbüntetéssel elítélt játékost is visszahívott, de ugyanez igaz a családon belüli erőszakkal vádolt Kingsley Comanra is. Idén a korlátok a sérülésekből fakadtak. Ügyesen lavírozott, viszont megkötötte közben a saját alkuit. Mint válogatott, jól játszottak és szerettem őket nézni. Mint közösség, voltak fenntartásaim.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Miért nyerte meg Argentína a világbajnokságot?

A jó összetétel, a dinamika és a szerencse kombinációja. Összetétel alatt az egységet és az egymást kiegészítő profilokat értem. Nem lehetett hallani öltözői feszültségről, a kapus Emiliano Martinez többször is hangoztatta, hogy kész meghalni azért, hogy Lionel Messi világbajnok legyen és Rodrigo De Paulra sem véletlenül úgy hivatkoznak, mint Messi személyi testőrére.

Egy sikeres torna sokszor olyan, mint egy hólabda: az első csoportmeccsen nem úgy játszol, mint egy elődöntőben. Az argentinok már az első pillanatban falnak ütköztek Szaúd-Arábia ellen, és a Mexikó elleni első félidő is dögvész volt, Lionel Scaloni viszont fokozatosan dobott be új embereket, akik működtek: Julian Alvarez alig játszik a klubjában, mégis sokkal jobban kiegészült Lionel Messivel, mint Lautaro Martinez, mert előbbi többször indul be területbe, míg utóbbi inkább lábhoz szerette kérni a labdát. Ezt értem a jó profilok alatt: Alvarez bedobásával Messi előtt jobb opciók nyíltak, Messi pedig ritkán dönt rosszul, csak meg kell teremteni neki azokat az opciókat. A középpályán ugyanígy nem számoltak eredetileg a 21 éves Enzo Fernandezzel, mégis sokkal érettebb volt mind a labdás, mind a labda nélküli játékban, mint a versenytársai. Általa pedig egy Alexis Mac Allisternek sem kellett két ember helyett gályáznia.

Scaloni a szemünk előtt rakta össze a puzzle-t, a csapat pedig lendületet kapott. A végelszámolásnál aztán nyilván kellett a bírók előzékenysége a sárga lapoknál, a tizenegyesek 0-0-ás helyzetben, és Martinez bal bokája a döntő 123. percében.

photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Hova helyezte ez a vébé Messit a focitörténelemben?

Nem szeretem a GOAT-vitákat, mert sehova nem vezetnek. Nagyon nehéz korszakokat összehasonlítani, vagy alma-körte típusú játékosokat egymás mellé tenni, mint ahogy teszik sokan Cristiano Ronaldóval és Messivel.

Ha megnézel egy 30-40 évvel ezelőtti meccset, azt látod, hogy a legnagyobb sztárokat irtózatosan darálták, manapság viszont a bírók sokkal nagyobb védelmet adnak. Az akkori professzionális körülmények mellett nem csoda, hogy Pelé, Cruyff és Maradona nem voltak már tényezők 30 éves koruk felett, C. Ronaldo és Messi viszont 34-35 évesen is meghatározó játékosok maradtak.

Messi érdeme, hogy képes volt újragondolni magát. Ha Horvátország ellen 2008-ban indult volna meg Josko Gvardiol mellől, valószínűleg meg sem állt volna a kapuig, ehelyett most egy picit megkopva, csökkenő sebességgel inkább elvitte háromszor egy testcsellel vagy egy ritmusváltással. Számomra Messi nemcsak focistaként, de atlétaként is ott van a polcon Michael Jordan, Roger Federer vagy Usain Bolt mellett. Mint argentin hős, végre elmondhatja magáról, hogy hazavitt egy vb-trófeát, még ha személyiségre teljesen más is, mint Diego Maradona volt.

Messi maga a visszafogottság, Maradona viszont már fiatalon is úgy beszélt, mint egy politikus. Más korszakban éltek, másfajta Argentínából jöttek és más értékeket képviseltek. Messi világbajnoki cím nélkül is olyan karriert futott volna, ami alapján joggal tennék a “kecskék” képzelebeli hall of fame-jébe.

Mennyire nyújt élvezetet szakértő szemmel válogatott meccseket nézni? Gyakori kritika, hogy a klubfocihoz képest ez alacsonyabb színvonalú, mennyivel egyszerűbbek a játéksémák, mint egy Premier League-meccsen, pláne most még felkészülési idő sem volt a felborított menetrend miatt.

Ez a világbajnokság szerintem ráerősített arra, hogy már nem ez a torna jelenti a stílusok csatáját. A '70-es, '80-as években négyévente tényleg a világ krémje találkozott, minden csapatban megjelentek a nemzeti karakterisztikák. A legtehetségesebb játékosok összességével pedig a legminőségibb focit kaptad. A klubfoci a '90-es évek végétől beelőzte a válogatottakat, ez most is tart.

Számomra ez egy nagyon nehezen olvasható világbajnokság volt. Nagyon kevés kiegyensúlyozott teljesítményt lehetett látni, még a nagycsapatoknál is. A brazilok meg a spanyolok nagy lendülettel indultak, aztán lepottyantak a felhőjükről. Németország – úgy, hogy az egyik legjobb csapat volt szerintem mezőnyben – nem jutott tovább a csoportjából. Ha most újra szimulálnánk ezt a világbajnokságot, lehet, hogy a legjobb 16 csapatból 8 kicserélődne.

Láttál olyan újdonságot, trendet, bármit, ami meglepett? Akár az, hogy itt láttad először, vagy az, hogy milyen gyorsan vették át a klubtrendekből?

A küszöb magasabb lett. Régen a perifériáról érkezett nemzeteknél tudtad, hogy itt nem feltétlenül futballiskolák, meg műhelyek munkája fog visszaköszönni. Ehhez képest most egy Szaúd-Arábia is egész jó védekező focit tudott villantani, Hervé Renard vezetésével meg is verték Argentínát. A labda nélküli játékok kidolgozottsága az, amivel egy kisebb vagy egy szerényebb képességű csapat jobban tud építkezni. Azt tudod mondani, hogy oké, legalább labda nélkül, jó tolódással, jó védekezéssel, a területek lezárásával van egy alapod.

Nyilván kell még hozzá az a lelki többlet, amikor mondjuk Renard leordítja a fejedet egy öltözőben, utána úgy mész vissza a pályára Argentína ellen, mintha vért ittál volna és át akarod harapni az ellenfeled torkát.

photo_camera Hervé Renard Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Az Egyesült Államok is kimondottan stabil labda nélküli játékot épített fel Berhalter irányítása alatt. Marokkó sikere is alapvetően ezen nyugszik, aztán meccsről-meccsre egyre gördülékenyebbek lettek a támadásoknál. De még Katarnál is azt láthattad, hogy a barcelonai iskolán nevelkedett spanyol szövetségi kapitány is át tudott ültetni barcelonai stílusjegyeket a játékba. Csak a játékosok minősége korlátot szabott ennek.

A katari egy érdekes kísérlet volt, ami akár lehetett volna szimpatikus is, ahhoz képest, amit ugyanők csináltak kézilabdában. Ott brutális honosításba kezdtek, a fociban a nulláról kezdtek építkezni, saját utánpótlásra építve, sok időt hagyva, tenger sok pénzt elköltve. Az eredmény viszont - a beleölt idő és pénz ellenére - teljes kudarc lett.

Ez a csapat csak esztétikájában volt spanyolos, eredményben megközelítőleg sem.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mi lehet ennek az oka? Nem lehet a semmiből építeni egy válogatottat?

Itt jön be a játékosok minősége. Ki tudsz találni egy olyan struktúrát, ami egy ideig elfedi a hiányosságaidat és kihozza az erényeidet, de a játékosminőség ettől még hiányozni fog. Katar legjobb játékosa Akram Afif, egy kicsit tribliző, a támadósorból még akár a védelmi sorig is visszalépő egész ügyes játékos, de a plafonja neki is valahol egy spanyol élvonal alsóházi klubjánál lehet. Ugyanakkor ha megnézed mondjuk Marokkót, a 26 fős keretükből 14-en születtek Marokkón kívül. Az, hogy Ziyech nem holland válogatott lett, Hakimi meg nem spanyol, annak köszönhető, hogy komplett scout-hálózatuk van arra, hogy még kamaszkorukban megtalálják és meggyőzzék a tehetségeket, hogy inkább a marokkói válogatottat válasszák.

Kicsiben ezt próbálja a magyar válogatott is.

Most már igen, de Marokkóban ez már 2014 óta van. És valóban minőségi játékosokról van szó, akik a Bajnokok Ligájában szerepelnek és top bajnokságokban tudnak bizonyítani hétről hétre. És ez is kell ahhoz, hogy utána egy tornán is jó legyél.

Milyen szerinted az ideális szövetségi kapitány? A franciákat 10 éve irányító Deschamps például világbajnokságot nyert játékosként, aztán 2018-ban edzőként is, most, megint döntőben volt. Miközben nem látni azt, hogy forradalmian új dolgokat csinálna, sőt nagyon konzervatívnak tűnik.

Deschamps az, akin már játékosként is láthattad, hogy edző lesz: dirigált a pályán és átlátta a játékot. Van egy belső videó 98-ból, amikor világbajnokságot nyertek. Gyakorlatilag ő volt az edző, Amié Jacquet meghosszabbított keze. Mindenkihez odament, amikor éppen lazítottak, nyújtottak vagy jógáznak a meccs előtt, odahajolt hozzájuk és elmondta azt a kettő intelmet, hogy mire figyeljen a meccsen. Alapból olyan személyiség, hogy minden részletre odafigyel. Klubedzőként is sikeres volt, 2010-ben bajnokságot nyert a Marseille-jel.

Másrészt Deschamps kicsiben leképezi a francia sport gondolkodását is. Franciaország sosem volt egy sportnemzet, kimondottan üldözték a dogmákat, a professzionalizációt nagyon sokáig tiltották, ki volt mondva az, hogy a sport az amatőröknek való, nem hiába onnan eredet az újkori olimpiai mozgalom is. A francia focibajnokság csak 1931-ben indult, harminc évvel a magyar után. Soha nem is alakult ki igazából egyetlen francia futball-iskola, inkább iskolák találkozási pontja volt. Helenio Herrera, akit nagyon sokan a catenaccóval atyjaként azonosítanak, argentin és francia is volt, Franciaországban kezdte el kidolgozni a saját módszereit. Miközben Nantesban meg már volt egy műhely José Aribass vezetésével, ahol már elkezdtek egy kicsit spanyolos focit játszani. Az '54-es világbajnokságon például nagyon kombinatív, sok mozgásos játékot játszottak. Franciaország ebből soha nem desztillált semmit, azt használták, ami épp volt.

Viszonylag későn is nyertek világbajnokságot.

A francia fociban az igazi nagy forradalom akkor jött el, amikor a '70-es évek végén azt mondták, hogy ahhoz, hogy indulhass a francia ligában, működtetned kell egy ifjúsági akadémiát. Ennek az lett a következménye, hogy korán ráálltak a tehetségek kiválasztására és nevelésére.

Franciaországban nem menedzserek vannak, hanem inkább nevelőedzők. Nem az Arsene Wengereknek és Sir Alex Fergusonoknak volt kultusza, hanem a klubelnököknek, mint Bernard Tapie vagy Jean-Michel Aulas. Deschamps - akárcsak a 98-as, első világbajnokságot nyerő Amie Jacquet - is ezt a francia iskolát követi.

A taktikai részét inkább Olaszországban sajátította el Marcello Lippi mellett, aki a csapatokat először a védelem összeállításával kezdte és a világot kétfajta emberre osztotta: a zongoracipelőkre és a “furioclasse”-ra, a művészekre. Deschamps-ban megvan az alkalmazkodóképesség, ami egy tornaformátumnál nagyon kell. Sok edző nagyon határozott elképzelésekkel érkezik. Tudja, mit akar játszani, és ehhez keres játékosokat. Ilyen volt most Luis Enrique a spanyoloknál, vagy akár Hansi Flick is a német válogatottal. Deschamps viszont ezeket az előzetes elképzeléseket letekeri és az adott helyzethez igazodik, megnézi, hogy milyen játék-kapcsolatokra tud támaszkodni, és azokat használja. Deschamps olyan szempontból nagyon jó szövetségi kapitány, hogy iszonyatosan jól tud alkalmazkodni az adott pillanathoz, mindig jól olvassa a lapjárást.

És miben rossz kapitány Deschamps?

Abban, hogy néha elszámolja magát. Lásd a tavalyi Európa-bajnokságot. Árulkodó volt, hogy az Eb előtt két perccel hívta csak vissza az évek óta száműzött Karim Benzemát. Ott szerintem megijedt. Olivier Giroud volt az első választása, de Giroud akkor nem játszott a klubjában. Deschamps pedig berezelt, hogy nem lesz elég minőségi csatára, miközben Benzema évről-évre egyre jobb lett a Real Madridban. Miért fosztotanám meg magam egy ilyen lehetőségtől? - gondolhatta. Igen ám, csakhogy Benzema nem Giroud. Jobb csatár, de csapatjátékosként nem ugyanaz. Sokkal többet lépett vissza labdákat kérni, ahol viszont Griezmann portyázott, emiatt aztán Griezmannt kitették a jobb oldalra, aki viszont nem zárt mindig vissza oda védekezni. És akkor hirtelen az egész csapat egyensúlya megborult.

Vagyis most még szerencséje is volt Deschamps-nak, hogy a regnáló aranylabdás megsérült, és ehhez igazíthatta a csapata játékát?

Pontosan. Ezt hozta az élet, és ezt a lapjárást kimondottan jól olvasta. Sőt, még az is a kezére játszott, hogy a balhátvéd Lucas Hernandez az első meccs 13. percében megsérült. A helyére beszálló testvére, Theo sokkal támadóbb szellemű játékos, ez lehetővé tette, hogy Mbappé beljebb húzódjon, inkább közelebb játsszon a Benzema távollétében egyértelműen kezdő Giroudhoz, ami meg megint inkább kihozta az erényeiket.

Deschamps-nak szokták mondani franciául, hogy “macskája van” (la chatte), ami egyszerre jelenti a nőstény macskát, a szerencsét és a női nemi szervet.

Holott nem, csak jól reagál, amikor valami váratlan történik és olyan különleges támadói vannak, mint Kylian Mbappé, Olivier Giroud vagy Antoine Griezmann, akiket nagyon jól lehet egymással kombinálni.

photo_camera Deschamps, aki az ezüstnek már nem örül Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Mi lehet szerinted az oka, hogy 2006-tól egészen mostanáig - amikor a franciák megtörték az átkot - a világbajnoki címvédők sorra kiestek már a csoportkörben?

Nagyon sok sikeres szövetségi kapitány ott vérzik el, hogy túlságosan is beleszeretnek a saját játékosaiba. Ilyen volt Vincente del Bosque vagy Joachim Löw.

A belgáknál is ez történt?

Ilyesmi, igen. Van egy szövetségi kapitány, aki kialakít egy magot, együtt élnek meg sikereket, ami még jobban összekovácsolja a csapatot. De ahogy telnek az évek, a játékosok már nem tudják hozni ugyanazt a szintet, mint korábban, és a kapitány ebben a bizalmi kapcsolatban nem veszi észre, hogy a játékosai megváltoztak. Deschampsnál sem biztos, hogy ennyit változtatott volna a keretén, ha azt a sérülések nem kényszerítik ki.

A bukások másik oka az elbizakodottság. Nagyon emlékszem, amikor az első világbajnoki cím után 2002-ben a francia média másról sem szólt, hogy szerezzék meg a második kis csillagot a mezre, ezt tolták a játékosok is Bartheztől Zidane-ig. Aztán náluk is kiderült, hogy a következő világbajnokságon már mit sem ér, hogy négy évvel ezelőtt mit csináltál. Csak az adott meccs igazsága számít.

Volt ezen a vébén egy kulcsposzt, ahol néhány csapat látványosan nem találta a megoldást. A hollandoknál például Noppert a világbajnokságon játszotta az első meccsét a válogatottban. A könyvetekben írjátok, hogy Luis Enrique például azért favorizálja Unai Simont de Geával szemben - akit ki sem vitt a vébére -, mert ügyesebb lábbal, ehhez képest a frászt hozta a spanyol szurkolókra minden alkalom, amikor Simonhoz került vissza a labda.

A tavalyi Eb-n lett is egy elég csúnya gól ebből.

Miközben a kameruni szövetségi kapitány viszont éppen a vébé alatt rúgta ki a kapusát, az Ajaxban játszó kapusát, André Onanát, mert lényegében söprögetőt játszott - egyébként magabiztosan -, mint Manuel Neuer, és nem maradt a kapuban.



Itt jön be a válogatott focinak a a szűkössége. Egy szövetségi kapitány nem egy klubedző. Évente 8-10 meccset játszik, ezalatt mondjuk 30-40 edzést tarthat. Muszáj alkalmazkodnia ahhoz, hogy nincs elég ideje leoktatni bizonyos helyzeteket, és közben ki van téve az adott ország merítésének is. Vagy ehhez igazítod az elképzeléseidet, vagy kompromisszumot kel kötnöd. Luis Enrique olyan kapushoz ragaszkodik, aki azt tudja játszani, amit ő szeretne. Ha ehhez a kapus nem 9/10-es, hanem csak 6/10-es, akkor benne van a hibalehetőség. Kamerunnál Rigobert Song azt szerette volna, hogy a kapusa ne lépjen be sokszor a játékba, miközben Onnanában megvan az a készség. Így nevelték Barcelonában. Csakhogy itt jön be a válogatási elv. Ha a te csapatod olyan védőkkel rendelkezik, akik nem annyira jók lábbal, miközben a kapusod ebben jó, akkor mit csinálsz? Song úgy döntött, hogy jobban fekszik nekik, ha nem hátulról építik fel a játékot, hanem hosszú passzokkal keresik Choupo-Motingot, aki megtartja azt, majd tovább passzolja a beinduló Ekambinak. Enrique a stílus miatt ragaszkodott Unai Simónhoz, Song pedig a csapat képességei miatt vált meg Onanától.



Mi volt számodra a legnagyobb meglepetés a vébén?

Kellemes meglepetés volt az afrikai csapatok a teljesítménye. Jó volt látni azt, hogy olyan szövetségi kapitányaik voltak, akik az adott nemzetből jöttek, miközben érdekes, hogy a legtöbbjük egyébként Európában szocializálódott. Marokkó edzője, Valíd Regragui Franciaországban született, ott nőtt fel, karrierje nagy részében ott is játszott. Vele történelmet írt a Marokkó az előddöntőbe jutással. Mindegyik afrikai csapat nyert legalább egy meccset, ami szép fejlődés ahhoz képest, hogy négy éve a csoportkörben ragadtak.

photo_camera Hakimi a mamájával Fotó: FADEL SENNA/AFP

Közben sok sztereotípiára is sikerült rácáfolni, még ha itthon ezt nem is mindig vették észre. A könyv írása közben is számtalan olyan klisébe futottunk bele, amelyek már rég megdőltek. Például unalomig szeretik ismételni, hogy az afrikai csapatok nagyon atletikusak, nagyon fizikálisak. Miközben Marokkó kimondottan nem fizikális játékkal jutott a legjobb négy közé, hanem nagyon jó labda nélküli játékkal. Bufal, Zijes és Unahi kimondottan jó technikájú, labdaművész típusú játékosok. Egy Amrabat borzasztóan okos helyezkedéssel védekezett és támadásban is jól passzolt. Egy sor tanulmány született arról, hogy a bőrszín még mindig meghatározza, hogyan észleljük egy csapat karakterisztikáit. Levetítik ugyanazt a meccset egy afrikai csapatról természetes színben, majd ugyanazt animált drótvázakkal, és teljesen mást lát a néző. Meccs közben sajnos még mindig bekapcsolódnak ezek a fajta sztereotípiák, pedig csak jobban kellene figyelni, hogy ki hogy mozog és ki milyen döntéseket hoz.

A köztévén nem győzték hangoztatni, hogy az afrikaiak nem elég fegyelmezettek, az ázsiaiak bezzeg igen.

És milyen szépen kitakarítanak maguk után. Jó volt látni, hogy ezek a csapatok rá tudnak cáfolni erre. Japán és Marokkó is ez egy üde színfolt volt ebben az értelemben, mert nem a nemzeti öltözékükkel vagy a bőrszínükkel, hanem a játékukkal is meg tudták mutatni, kik is ők valójában.

Neked bejött a téli világbajnokság egyébként?

Őszintén szólva nem. Csak a magánvéleményemet mondom, hiányzott nyári vb-k hangulata, az a szurkolói élmény, amikor egy sör mellett a barátokkal nézel meccset. Voltam kocsmában egyszer-kétszer, de nagykabátból levetkezőve nem ugyanolyan. Szakmai szemmel nézve kérdéses, hogy a téli felpörgés és leállás milyen hatással lesz a tavaszi szezonra.

Milyen hatással lehet a focistákra?

Még mindig csak decemberben vagyunk. Az igazi próbatétel majd csak most jön. Milyen lesz márciusban egy Bajnokok Ligája-meccs? Mennyire lesznek kifulladva a játékosok? Mennyire fognak kiégni? Mennyire jönnek a terhelés alapú sérülések, az izomsérülések, az elpattant vádlik? Most azt látjuk, hogy 1-1,5 éve erőltetett menetben készültek a csapatok az összetorlódott naptár miatt.

Te fordítottad Arsene Wenger könyvét. Egy Twitter-posztodban ugyanakkor azt írtad, hogy csalódásként ért, amit a világbajnokságról nyilatkozott, miszerint a csapatok teljesítményét ronthatta, hogy elkezdtek politizálni. Miért zavart ez? Hülyeségnek tartod azt, hogy ez a politikai dolog befolyásolja egy csapatnak a működését vagy a Wengerben csalódtál?

Mind a kettő. Arsene Wenger nekem az egyik legnagyobb kapudrogom volt a focihoz. Az a fajta ember, aki megmutatta, hogy a foci nemcsak arról szól, hogy rúgjál gólt, hanem arról is, hogy milyen értékeket képviselsz. Ő az, akinek olyan látásmódja volt a játékról, hogy a foci, ha jól csinálod, akkor az művészetté válik. És ezt próbálta mindig ösztönözni a játékosainknál: először nézd a játékminőséget, és csak azután az eredményt. Hogy a tehetséget kell figyelni, nem egy játékos útlevelét. Ez csupa-csupa olyan dolog, ami az egész karrierjét végig kísérte. És aztán jött a nyilatkozat, ahol konkrétan azt állította, hogy sok csapat azért esett ki, mert mentálisan nem voltak elég felkészültek, és jobban kellett volna koncentrálni ahelyett, hogy politikai kinyilatkoztatásokat tettek volna. Ami egy baromság. CSak azt erősítette meg ezzel, hogy Katar kilóra megvette. Katari tulajdonú tévécsatornának dolgozik évek óta, miközben a FIFA-nál is fontos tisztséget lát el. Egy politikai gesztust azért hülyeség belekeverni egy szakmai elemzésbe, mert ott van Anglia, akik még mindig letérdelnek a meccsek előtt, mégsem akadályozta meg őket abban, hogy eljussanak egy negyeddöntőig. Vagy Marokkó. Elődöntőt játszották, miközben a palesztin zászlót lengették a meccseik után. Túl könnyű, a polcról legkönnyebben levehető érv volt ez Wengernek.

Mit gondolsz arról, hogy Katar megkapta a rendezési jogot?

Az összes ismert visszásság nyilván engem is zavar. A világbajnokságról szóló tudósításokban ezekről is be kell számolni. Amikor elkezdődött a torna, a foci elérte azt, hogy azért ezt egy kicsit lehalkította. Szerintem, amiről nem beszélünk eleget, az az, hogy a FIFA-nak mekkora felelőssége van ebben az egészben. Valahol egészen hihetetlen azt látni, hogy a 22 fős végrehajtó bizottságból, amelyik odaadta Katarnak meg egyébként Oroszországnak is a rendezést, már a felét eltiltották a focitól. És ott van egy szervezet, amelyik 1974-ben még mindössze tizenkét ember foglalkoztatott. A FIFA egy nagyra nőtt, svájci székhelyű családi vállalkozás, amit annyira ellenőriznek, mint egy zug-i nyugdíjas vadásztársaságot. Ahogy kibővítették a tornákat és a futball népszerűbb lett, irgalmatlan pénz zúdult rájuk a televíziós jogdíjakból, és közben semmiféle belső kontroll nem alakult ki. Azzal, hogy minden egyes nemzetnek egy szavazattal jár, Kínának is, meg Gibraltárnak is, billegő-országok és érdekkörök alakulnak ki, így gyakorlatilag bárki korrumpálható. És a FIFA így működik. Szervezetileg semmiféle reform nem történt, ami azt sugallná, hogy ez esetleg a jövőben is meg fog változni. Persze, lehet és kell Katarra mutogatni, de a FIFA-t sem kellene hagyni lapulni. Úgy tekintünk rá, mint egy axiómára, hogy ők vannak, ilyenek, nem változnak. Pedig nagyon is kellene.

Sok 11-es párbaj volt ezen a vébén. Azt írtad az Eurosportra, hogy tévedés szerencsejátéknak nevezni. De akkor mi? És miért van az, hogy egyre kisebb százalékban lövik be a tizenegyeseket a statisztikák szerint.

Dárdai Pál pár éve pár éve azt mondta, hogy 6 meccs alatt bárkit kivideóznak. Ez szerintem mára megfeleződött. Az információ még gyorsabban terjed, egyre több részletet dolgoznak fel és szintetizálnak. Ami mondjuk egy 2006-ban mondjuk kuriózum volt, hogy az üvegre Lehmann felírta, hogy az ellenfél játékosa hova rúgja a labdát, az most már alapbeállítás sokaknál.

A tévénéző is azonnal megkapja már ezt a statisztikát.

Persze. Emiatt is csökken a 11-es rúgók eredményessége, a stábok felkészítik a kapusokat. De a játékosokat is fel lehet. Ezért mondom azt, hogy a tizenegyes nem szerencsejáték, hanem egy készség. Az angolok szövetségi kapitányának, Gareth Southgate-nek játékosként egy traumatikus élmény volt, amikor a 96-os vébén kihagyta a tizenegyesét, Anglia pedig elbukott szokás szerint. Amikor elkezdte a kapitánykodást, azt mondta a játékosainak, hogy mindent meg fog tenni, hogy ne kerüljetek abba a helyzetbe, amibe ő. Gyakorlatilag meccseket szimulált, megmutatta, hogy milyen testtartással lépjél oda a 11-es ponthoz, ha kihagyod, akkor utána hogyan reagálj. Amit le lehetett szabályozni, azt leszabályozta.

Ahogy Lőw Zsolt is mondta a könyvünknek, a modern foci arról is szól, hogy mindenhol keresik azt az egy százalékot, amivel még jobb leszel és az ellenfeled fölé tudsz kerekedni. Ha ehhez a testtartást kell gyakorolni, akkor azt fogják. De a 11-esek még mindig nem szimulálhatóak, oktathatóak le teljesen. Ott van a spanyolok példája. Luis Enrique azt kérte minden játékosától, hogy rúgjon a torna előtt 1000 tizenegyest, mert ha már egy világbajnoki negyeddöntő stresszhelyzetét nem tudja reprodukálni, legalább az izommemória rögzüljön. Ehhez képest a játékosok odamentek idegesen, láthatóan szorongva, Luis Enrique a körmét rágva fel sem állt a kispadtól. Ki is estek. És mindenki laposan rúgta el a 11-est, oda, ahova a leggyakrabban szokás.

A könyvetekben a játékrendszerek, taktikák, stílusok, posztok és sok egyéb bemutatása mellett hangsúlyos a fociban is egyre inkább teret nyerő statisztikai adatok bemutatása is. Azt ti is írjátok, hogy a pályán látottakból nem lehet mindent megmagyarázni statisztikai mutatókkal, de azért aki kicsit mélyebbre szeretne ásni annál, hogy az egyik csapat csak azért nyert, mert jobban akarta a győzelmet, annak mégis érdemes elmerülni a számokban. Viszont éppen ez a világbajnokság volt az, ahol számos mutató - labdabirtoklás vagy a várható gólt leíró xG - egyáltalán nem adta vissza a végeredményt.

Persze, Németország erre a legjobb példa. A várható gólérték alapján nekik az élmezőnyben kellett volna lenniük, és ehhez képest a csoportjukból nem jutottak tovább. A várható gól, mint modell, azt mutatja meg, hogy milyen helyzeteket tudtál kidolgozni, nem azt, hogy miket értékesítesz. Németország a helyzetek kidolgozásában nagyon jó volt, de ezeket nem tudta kihasználni. De a világbajnokságokon a kevés meccs miatt kicsi a minta. Benne van, hogy egy magas szám annak köszönhető, hogy Costa Rica ellen 2-0-nál úgy játszottál, mint az úthenger, ezt hívja az angol stat paddingnek. A várható gól-modell hosszú távon adhatja vissza egy csapat valódi minőségét. Ott van a Brighton a Premier League-ben, vagy a Lens Franciaországban. A statisztikák évek óta azt mutatták, hogy kimondottan jó csapatok, még ha szerény eredményeket is értek el. Jobb helyen kellene állniuk, és látni lehetett, hogy a Brightont irányító Graham Potterrel valamikor meglesz az áttörés. Pont ez az év lett az. Erre Pottert el is vitte a Chelsea.

Az xG lett az az adat, amit gúnyosan fel lehet hozni a focit a statisztika oldaláról is közelítőkkel szemben.

Az xG önmagában nem egy igazságot tartalmaz, hanem egy valószínűséget mutat meg egy csapatjáték minőségéről. Ha túlságosan előtérbe van tolva, az persze ellenkezéseket vált ki az emberből, ilyenkor lehet takarózni azzal, hogy „a focit még mindig gólra játszák”. Igen, valóban, de hülye lennél megfosztani magad egy olyan eszköztől, amivel árnyaltabban tudod látni a valóságot. Olyan ez, mint egy jobb dioptriájú szemüveg. A média is óvatosan használja, mert a focira még mindig úgy tekint, mint egy szórakoztatóipari termékre. Könnyebb azt mondani, hogy az adatok inkább a geekeknek való száraz dolog, ami elidegeníti a nézőt. Számokba valóban soha senki nem lett szerelmes, a matematikusok is elvont koncepciók bűvöletében élnek. De ez a gondolkodás az, ami aztán oda vezet, hogy egyszerűbb álvitákat gerjeszteni, amelyek heves indulatokat váltanak ki a nézőkből. Kezezés volt vagy nem! Nézzük meg, szerinted les volt-e! Szerinted járt-e a sárga lap? Mi azt akartuk bemutatni a könyvben, hogy ha az adatokról érdekesen, logikusan írsz, akkor azzal mások érdeklődését is felkelted az új módszerek iránt.

Ennek a hiányosságairól is írtok ugyanakkor. Például arról, hogy nincs igazán jó statisztika még arról, hogy egy játékos hogyan védekezik.

Hogyan értékelsz egy jó védőt? Minél többet becsúszást végez vagy minél több megelőző szerelést csinál? Vagy már alapból olyan okosan helyezkedik, hogy neki nem kell közbeavatkoznia. Itt szokott bejönni a Paolo Maldini-féle idézet, hogy ha be kell csúsznom, az azt jelenti, hogy már előtte hibáztam valahol. És ez adja a mérésnek a nehézségét.

Az amerikai sportokban adatelemzésekben előrébb tartanak. Várható a fociban, hogy olyan sok adat lesz, amire ha csak ránézel, az visszaadja a meccs képét úgy, hogy bele sem kell nézned a közvetítésbe?

A statisztika alapvetően milyen célt szolgál? Hogy valahogyan leképezze a valóságot. De a labdarúgás egy olyan sportág, aminek a valóságát rettenetesen nehéz leképezni, mert a játék természete nem elég strukturált. Ellentétben mondjuk az amerikai focival, vagy akár a baseballal, ahol tudod azt, hogy van egy dobó, van egy ütő, vannak inningek, vannak jól elszakaszolható részek. A fociban ez nincs, előfordulhat, hogy akár 30 percig meg sem áll a játék, és onnantól kezdve a huszonkét ember folyamatosan helyzetváltoztatása alakítja a játékot. Amerikában az egész Moneyball-forradalom arról szólt, hogy hogyan tudod úgy optimalizálni a játékodat, hogy az minél eredményesebb legyen. Azt keresték, hogy milyen mutatók a célravezetőek, szemben azzal, amit a régi scoutok mondjuk azt nézték, mennyire élénken mozog egy játékos, vagy mennyire szimmetrikus az arca. A labdarúgásban is próbálják keresni az egységes teóriáját annak, hogy mi kell az eredményességhez. Az egész statisztikai forradalommal efelé közelítünk, de még messze vagyunk attól, hogy ezt megfejtsék.

Hány meccset nézel egy héten?

Heti szinten 10-15-öt. De van, amikor ez kevesebb, van, amikor több. Ha írnom vagy beszélnem kell valamiről, akkor azon hosszabban elidőzök. Ha csak szimplán képben akarok lenni, lepörgetek gólösszefoglalókat, gyorsítva nézek meccseket, körülnézek, éppen mi történik más bajnokságokban. Kontextustól függ. Ha írni akarok róla, muszáj visszanéznem. Van, hogy olykor elég megnézni az első húsz percet, mert az gyakorlatilag leképezi a meccset. Tavaly csináltunk egy műsort, Duplaszűrő néven, kimondottan taktikai elemzéseket készítettünk Szabó Peettel csapatokról. Általában elég volt az előző 3 meccsüket megnézni, hogy lássam az ismétlődő taktikai mintázatokat. Mourinho Romájáról viszont meg kellett néznem öt meccset, annyira kevés ismétlődő dolgot lehetett találni bennük.

A könyvben azt írjátok, hogy nem kell félnie az olvasónak, hogy ha belemélyed egy kicsit jobban a foci elméleti részébe, azzal megfosztja magát a meccsek hevületétől, csak hozzátesz ahhoz, hogy jobban lásd, hogy mi zajlik a pályán. Te tudsz nézni kocanézőként meccset, kocsmában például?

Persze.