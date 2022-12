A belarusz fociválogatott Szerbiában fogadja a koszovóiakkal tűzdelt svájciakat

Az ukrajnai háború miatt az orosz csatlósállam, Belarusz nemzeti futballválogatottja nem játszhatja odahaza a mérkőzéseit. A júniusi három hazai meccsüket Újvidéken, a Karagyorgye stadionban játszották. Ahogy várható volt, ezt a szép hagyományt nem szakítják meg jövőre sem, ami csak azért érdekes, mert március 25-én Svájcot fogadják Eb-selejtezőn.

Svájc válogatottjának tehát Szerbiába kell utaznia, miközben a 2018-as és a 2022-es szerb-svájci meccsen is voltak botrányos jelenetek. Az elmúlt évtizedekben ugyanis jónéhány koszovói albán származású focista is játszott svájci színekben sőt, a két legtapasztaltabb svájci, a száz-száz válogatottság fölött járó Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka is koszovói származású. Shaqiri ott is született, Xhakának a szülei menekültek el a szerb önkény elől. Szerbia a mai napig nem fogadja el a területéből kiszakadt albán többségű Koszovó függetlenségét, jelenleg éppen barikádok állnak a két ország határánál.

A 2018-as vb-n Shaqiri és Xhaka góljával győzték le a szerbeket, és gólörömkor mindketten Albánia címerállatát, a sast formázták a kezükkel. A 2022-es vb-n az első gólt lőtte Shaqiri, a meccs után pedig Xhaka egy Jashari nevét viselő mezben provokálta a vesztes és a csoportkörben búcsúzó szerbeket.

photo_camera Xhaka gólöröme 2018-ban Fotó: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Picture-Alliance/AFP

Ardon Jashari amúgy egy létező futballista, de hogy hogy nem, pont Jasharinak hívják a Koszovói Felszabadítási Hadsereg egyik alapítóját és parancsnokát is, akit 1998-ban a szerbek öltek meg. Xhaka ártatlan tekintettel nyilatkozta a meccs után, hogy ő természetesen a nála 10 évvel fiatalabb Luzern-játékos iránti tiszteletből vette fel a mezt.

A vb-n a szerbek is kitettek magukért, a brazilok ellen készülő szerb válogatott vb-öltözőjében lefotóztak egy Koszovó államiságát tagadó zászlót.

A belarusz válogatottat az is sújtja, hogy nézők sem látogathatják a meccseiket, ezzel együtt csodálnánk, ha a koszovói származású játékosokkal tűzdelt svájci válogatott szerbiai fellépése botrány nélkül érne véget.