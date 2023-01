Mészáros Lőrinc meccsnézős kirándulást szervezett a sleppjének Marbellába

Kit ne érdekelne szakmailag a Puskás Akadémia idei második felkészülési meccse? A jelek szerint Mészáros Lőrincet és baráti, egyben üzleti körét feltétlenül. És erről most már fotók is vannak.

A szakmai érdeklődésnek nem szabhat gátat az az akadály az sem, hogy a felcsúti alakulat nem itthon gyűjti az erőt az NB I tavaszi idényére, hanem Spanyolországban edzőtáborozik. A vasárnapi meccsért így több mint 2 600 kilométert kellett utazni, de ha az ellenfél a német másodosztályban a 13. helyen álló Karlsruhe, akkor ez kihagyhatatlan.



Mészáros Lőrinc így aztán maga köré gyűjtötte az érdeklődőket, és a helyszínen tekintették meg a meccset. Miután a NER egyik kedvenc magángépe január 14-én kirepült Málagára, 15-én pedig visszajött, erős a gyanú, hogy a kirándulás résztvevői ezen a gépen utaztak. (A málagai reptér nincs messze a felcsútiak által használt edzőközponttól, a csapat is ezen az útvonalon érkezett a táborba.)

A végeredmény pedig: aligha volt még ilyen erős VIP-pad az Estepona Futballcentrum edzőpályáján.

photo_camera Felső sor: Balról a második Barna Zsolt, Sárváry István, Szakály Ferenc. Mészáros Lőrinc balján Végh Gábor, mellett Mészáros János és Vörös József. Alsó sor: Istenes László, Szöllősi György és Magyar Mátyás. Hogy ki kicsoda, arról a cikkben írunk részletesen.

Fotó: pfla.hu

A VIP-vendégeket megörökítő fotót a Puskás Akadémia töltötte fel, mindenféle különösebb szöveg nélkül, de a Nemzeti Sport is megjelentette a „Felkészülés: fejet hajtott a német másodosztály csapata a Puskás Akadémia előtt” című cikkében.

Az állami kézben lévő Nemzeti Sport képaláírása szerint: „A dél-spanyolországi Marbellában edzőtáborozó Puskás Akadémia elnöke, Mészáros Lőrinc – magyar sportvezetők és üzletemberek társaságában – a helyszínen nézte meg a felcsúti csapatnak a német másodosztályú Karlsruhe elleni edzőmeccsét. A küldöttségben ott volt több profi futballklub vezetője, így Végh Gábor, a ZTE tulajdonosa, Szakály Ferenc, az NK Osijek elnöke és dr. Magyar Mátyás, a Diósgyőr többségi tulajdonosa is (Fotó: Puskás Akadémia/Fórika Attila)”.

Igen, ott van a Nemzeti Sport főszerkesztője, az a Szöllősi György, aki a hétfői sportgálán a megnyitóbeszédében kizárólag Mészáros Lőrincet köszöntötte név szerint a magyar sportklubot elnökei közül. Elfogulatlansággal Szöllősit eddig sem lehetett vádolni, ha a felcsúti focicsodáról volt szó. Ő maga is posztolt a helyszínről, a hashtagek között a puskasnagyakovetet is használva. (A hashtag-használat mellett ezzel egyébként diplomataútlevél is jár.)

photo_camera Fotó: Szöllősi György/Facebook

De a kép azért tartogat még meglepetéseket.

Az alsó sorban balra Istenes László, a Puskás Akadémia kommunikációs és marketingigazgatója, a TV 2 műsorvezetője.

Mellette Szöllősi György, Felcsútra költöző sportújságíró, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók országos Szövetségének az elnöke.

Az alsó sportban ott ül még Magyar Mátyás, a diósgyőri focit működtető cég többségi tulajdonosa. Ő amúgy tagja a felcsúti orvosi stábnak is (sérülés ellátásért felelős traumatológus) és van közös egészségügyi cége Mészáros Lőrinccel.

A felső sorban a bal szélen nem tudjuk, ki ül (ha valaki tudja, írja meg a megirom@444.hu-ra), mellette

Barna Zsolt, a Mészáros-féle új szuperbank vezetője,

balján Sárváry István, a V-Híd vezérigazgatója, aki - mint teljesen véletlenül kiderült - tavaly együtt vacsorázott az akkor még miniszter Palkovics Lászlóval. Ezt a Momentum által lebuktatott étkezést a minisztérium azzal magyarázta, hogy „a miniszter eredményes munkavégzéséhez elengedhetetlen, hogy a tárcája hatáskörébe tartozó ágazatok meghatározó vállalataival állandó kapcsolatot tartson, helyzetükkel, kihívásaikkal tisztában legyen, gyakorlati tapasztalataikat a jogalkotásban, stratégiai tervezésben figyelembe vegye”.

A következő vendég Szakály Ferenc, az NK Osijek elnöke. Az eszéki klubban többségi tulajdonos volt Mészáros Lőrinc, de összeférhetetlenségi okok miatt távoznia kellett. Mint látszik, annyira nem távolodott el a horvát csapattól.

Hogy Mészáros Lőrinc jobbján ki ül, azt még nem sikerült megfejtenünk, balján Végh Gábor, a zalaegerszegi focicsapat tulajdonosa. Ő ajándékozta a Felcsúton felavatott Puskás-szobrot a klubnak.

Napszemüvegben Mészáros János, Lőrinc testvére, egyre sikeresebb üzletember.

Végül a jobb szélen Vörös József, ügyvéd. Korábban azzal került be a hírekbe, hogy ő vásárolta meg Simicska Lajos több cégét, amelyek aztán Mészáros Lőrincnél landoltak, így volt olyan időpillanat, amikor az ő nevén volt többek között a Publimont, a Lánchíd Rádió, és a Pro-Ráta Holding, de ő szerezte meg például a Heti Válasz újságírói elől a bedarált hetilap teljes archívumát is (Mészáros Lőrinc pert indított a Heti Válasz korábbi újságírói ellen ellen, amiért Vöröst hozzá kötötték, de a Kúria Válasz Online-nak adott igazat). Vörös József emellett képviselte Mészáros Lőrincet földárveréseken és Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány jogi képviselője is. 2021-ben amúgy megvásárolta a salgótarjáni focicsapatot.

Aztán többen is csatlakoztak a társasághoz.

A hangulatra nem lehetett panasz, Mészáros Lőrinc a kispadra is leült.

photo_camera Mészáros Lőrinc és Hornyák Zsolt,. a felcsútiak vezetőedzője Fotó: pfla.hu

Sőt, a meccs egy részét is onnan nézte. otthagyva a fázós baráti kört.

A meccset 1-0-ra a Puskás Akadémia nyerte.