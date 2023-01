Megint jó helyre ment az adófizetők pénze, itt vannak a leghülyébb NB I.-es igazolások

Az akadémiák hiába ontják a fiatal magyar tehetségeket már egy évtizede vagy még régebben, kellenek azért a külföldi játékosok is az NB I.-be. Hiszen ott van például a Real Madrid. Két és fél hete a Villarreal elleni bajnokin történetében először csupa külföldi játékossal állt fel. Ha pedig a spanyoloknak nem derogál összegyűjteni a határokon túl fellelhető tehetségeket, akkor miért jelentene ez problémát egy olyan futballfellegvárnál, amilyen a Mezőkövesd?

Az NB I.-ben 42,9 százalék a külföldi játékosok aránya, ez a környező országokban szinte mindenhol alacsonyabb, meglepetésre a szlovénok a kivételek, ahol kicsit a mienk fölött van az arány.

Az NB I.-ben az idei átigazolási időszakban eddig tizenhat külföldi játékos érkezett. Négy jellemző csoport van, ezek között bőven van átfedés:

Az NB I.-ben soha nem látott nemzetiségű futballisták. Futballisták, akik az elmúlt fél évben sehol sem játszottak, de persze csapat nélkül is napi több edzéssel készültek a feladatra, ami végre megtalálta őket. A mezőkövesdi, laikusként véletlenszerűnek tűnő igazolások, annak ellenére, hogy a klubál magas szintű utánpótlás-nevelés folyik, legalábbis ezt állítják magukról. Ognjen Mudrinszki.

Az NB I. botrányhőse lehet

Kezdjük is mindjárt Ognjen Mudrinszkivel, aki valószínűleg a tavasz egyik legjobb igazolása lesz, mondjuk rá is fér a kiesés ellen küzdő Újpestre. A 31 éves szerb csatár egy hús-vér gólkirály a szlovén első liga 2021/22-es idényéből. Sok klubban megfordult, játszott többek között a Crvena Zvezdában, a Bundesliga II-es Fürthben, a svájci Aarauban. És mi vele a baj?

2012 őszén járunk, az akkor 20 éves Mudrinszkit pár hónappal korábban igazolta le a Crvena Zvezda. Az U21-es szerb válogatott bekerült a 2013-as korosztályos Eb rájátszásába, ahol Anglia volt az ellenfél. Idegenben 1-0-ra kikaptak, odahaza kellett ledolgozni a nem túl jelentős hátrányt. A feszült krusevaci meccsen a nézők végig pfujolták a tottenhames Danny Rose-t, az angolok balhátvédjét, többször meg is dobálták. Az utolsó percig nyílt volt a meccs, ekkor Anglia gólt szerzett, ezzel továbbjutott, az indulatok elszabadultak, a pályán verekedés tört ki. A Szerb Labdarúgó-szövetség az incidensben való közreműködése miatt két játékos válogatott szereplését függesztette fel egy évre, a jelenleg a boszniai szerb Boracban játszó Ninkovicsét és Mudrinszkiét. Mudrinszki aztán már soha nem ölthette magára a szerb válogatott mezét.

Mondhatják, hogy ez régen volt, azóta biztosan benőtt a feje lágya. Nos, úgy legyen – de volt egy kis probléma tavaly nyáron is. Miután a Maribor színeiben elnyerte a gólkirályi címet (ez a Maribor már messze nem az évekkel korábban a BL csoportkörében is szereplő Maribor), a szintén szlovén Celje akarta leigazolni, csakhogy napvilágra került egy videó, amin azzal dicsekedett, hogy úgymond kirabolta a Celjét, már gyűjtik a pénzt, hogy le tudják őt szerződtetni. Az átigazolásból végül nem lett semmi, Mudrinszki az elmúlt fél évét a thaiföldi bajnokságban töltötte, ahol 13 meccsen többnyire csereként játszott, gólt nem szerzett.

Játékosok soha nem látott országokból

Akár hiszik, akár nem, hosszú évek óta hiába idegenlégiós az NB I.-es játékosok csaknem fele, Luxemburgból, a Comore-szigetekről és Hondurasból eddig senki sem érkezett. Nos, ennek vége, nézzük őket sorban.

Kezdjük a luxemburgi Tim Hall-lal, az Újpest új középhátvédjével. Azt nem is kell ecsetelni, hogy azok az idők véget értek, amikor gúnyos mosolyra húzhattuk a szánkat a luxemburgi futball híre hallatán. Nyilasi Tiborék idején még lazán gurítottunk nekik ötöt vagy hatot, mostanra változott a helyzet. 2017-ben kikapott tőlük a magyar válogatott, tavaly örülhetett a 2-2-es döntetlennek. Megtanultak focizni, már fiatalkorukban a környező belga, francia, német csapatokban nevelkednek játékosaik.

Ez a helyzet Tim Hall-lal is, aki a belga Standard Liége és a német Saarbrücken akadémiáján nevelkedett. Nem jó hír az Újpestnek, hogy Hall igazi kiesésspecialista. Tavaly a ciprusi élvonalból pottyant ki az Etnikosz Achnával, 2019/20-ban a Karpati Lvivvel az ukrán első osztályból. Az sem túl jó előjel, hogy a Wisla Krakkónál, ahol nem lépett pályára, mindössze 11 napot töltött. Gyors távozásának oka, hogy nem bírta a terhelést. Fizikailag messze elmaradt csapattársaitól, a lengyel sajtó szerint edzés közben elhányta magát. Eleinte azt hitték, előző este sokáig kimaradt, végül kiderült, egyszerűen nincs megfelelő fizikai állapotban. (Azóta a Wisla is kiesett.) Az eset nagy port kavart, újságcikkek születtek arról, hogy ne hozzanak a lengyel első ligába alkalmatlan légiósokat.

photo_camera Tim Hall (34-es mezben) iramodik meg a Lierse színeiben egy 2017-es másodosztályú belga bajnokin Fotó: BRUNO FAHY/Belga via AFP

Nem tudni, hogy a szintén kiesés elől menekülő Újpesten felmérték-e Hall állapotát, de egy biztos: a luxemburgi pihenten érkezett Magyarországra, tekintve, hogy fél éve nincs csapata.

Európában, de szerte a világban is nagyon kevés hondurasi idegenlégiós játszik. A kivételek egyike a válogatott védekező középpályás, Deiby Flores, aki a görög Panaitolikószból igazolt a Székesfehérvárra. Viszonylag sokat játszott, gólpasszokat adott a görög középcsapatban, akár erőssége is lehet az NB I.-nek.

A Mezőkövesd alaposan bevásárolt télen, erről bővebben kicsit később. Köztük van a comore-szigeteki védő, Younn Zahary, aki kétszer a válogatottban is szerepelt. Zahary nem valószínű, hogy otthonosan mozogna a főváros, Moroni utcáin, mivel a válogatott keret nagy részéhez hasonlóan Nantes-ban született, és többnyire alacsony osztályú francia csapatokban játszott. A Caen színeiben a Paris SG ellen is pályára lépett, de nincs sok első osztályú meccse a 24 éves játékosnak. Eddigi utolsó klubmeccsét 2022. május 13-án játszotta a francia harmadosztályú Cholet színeiben, majd nyáron a válogatottban is pályára lépett Lesotho és Zambia ellen, sőt egy éve az Afrika-kupán is játszott. A helyi futballügyekkel foglalkozó comoresfootball.com meglepő és egzotikus választásnak titulálta a Mezőkövesdet.

photo_camera Younn Zahary hazája himnuszát hallgatja a Kamerun elleni Afrika-kupa meccsen Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Kánaán Mezőkövesden

Lassan már nem tudjuk elképzelni az NB I.-et az olyan kisvárosok és falvak csapatai nélkül, amilyen Felcsút, Kisvárda vagy Mezőkövesd. Oké, kell valami hátszél hozzá, ahogy az elvtársi időkben is kellett egy fociszerető pártbizottsági megyei első titkár. Mezőkövesden Tállai Andrásnak hívják a hátszelet.

A klub azt állítja magáról, hogy Közép-Kelet-Európában egyedülálló a képzésük. Ez az egyedülálló képzés valamiért mégis gátja a fejlődésnek, talán ezért van 14 külföldi a keretben, és ezért nincs a 17 éves, a megye I.-es tartalékcsapatot erősítő Bodnár Attilán kívül egyetlen saját nevelésű játékos sem a keretben.

A téli mezőkövesdi specialitások egyike volt, hogy a már kitárgyalt Zahary mellett még két olyan futballistát igazoltak, akiknek több mint fél élve nincs csapatuk. Steliano Filip, a hétszeres román válogatott balhátvéd nyáron a Dinamo Bukaresttel kiesett a román első osztályból. A legrosszabb időszakát élő klubban neki sem volt könnyű a helyzete, a szurkolók telefonon zaklatták, azt állították, részt vett az edző, Mircea Rednic megbuktatásában. Már az is megfordult a fejében, hogy felhagy a futballal, amikor befutott a Mezőkövesd ajánlata. Egy biztos: Kuttor Attila edzőnek nem árt sűrűbben maga mögé néznie.



Egzotikus igazolásnak számít a 25 éves, fehérorosz születésű orosz balszélső, Nyikolaj Prudnyikov, akinek szintén nyár óta nincs csapata. Utoljára az orosz másodosztályú Orenburg színeiben lépett pályára, 139 meccsen 21 gól és 11 gólpassz a mérlege. A mezőkövesdi vezetők szeme talán akkor csillant fel, amikor kiderült, hogy Prudnyikov 2017-ben az orosz harmadosztály kilenc csoportja egyikének volt a gólkirálya.

Hogy nincs minden rendben a Mezőkövesdnél, azt Csontos Dominik esete jelzi. A tehetséges, 20 éves utánpótlás-válogatott védőt a Fraditól igazolták decemberben, majd január 23-án úgy ment tovább az NB II.-ben vergődő Győrbe, hogy egyetlen tétmeccset sem játszott Kövesden. Igaz, közben leigazolták a posztjára a már említett románt, valamint visszajött diósgyőri kölcsönadásából a szintén balhátvéd Kotula Máté. Az eligazolás hátteréről azt mondta: a győri megkeresés érdekes volt.

Érdekes.

