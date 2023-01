A Hamburghoz igazolt Németh András, a magyar válogatott 20 éves focistája

A német másodosztályban játszó Hamburger SV leigazolta Németh Andrást, a magyar válogatott húszéves csatárát. A focista a belga Genktől érkezik, új klubjával 2026 nyaráig tartó szerződést írt alá. Sajtóértesülések szerint a HSV 750 ezer euróért (körülbelül 290 millió forintért) szerezte meg Némethet.



András egy modern középcsatár, aki a támadások befejezésénél, és játékintelligenciáját tekintve is kiváló játékos, nyilatkozta Jonas Boldt, a második, tehát feljutást érő helyen álló HSV sportigazgatója.

„Tetszik a HSV játékstílusa, a domináns támadófutball. Ez és a vezetőedzővel folytatott beszélgetések teljesen meggyőztek” - mondta Németh András, aki a 20-as számú mezt fogja viselni új klubjában.

Németh 2002 novemberében, Fokvárosban született, a Vasasban nevelkedett, majd Belgiumba igazolt. A belga első osztályt vezető Genkben 2022-ben 21 tétmeccsen játszott, ezeken három gólt szerzett és két gólpasszt adott. Éveken át a korosztályos válogatottak alapembere volt, majd tavaly novemberben a felnőtteknél is bemutatkozott és gólt is szerzett a Luxemburg elleni 2-2-re végződött barátságos találkozón. (via MTI)