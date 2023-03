Ez a buli minden közpénzt megért: a felcsútiak az edzőjük vezényletével óriásit ünnepeltek a Fradi-verés után

Az utóbbi időben talán túl sokat korholtam a múlt nélküli, magyar játékosokat alig játszató, Puskás Ferenchez a nevén kívül sehogyan sem köthető, közpénzmilliárdokkal kitömött, a helyi miniszterelnök egykori telkére épített stadionnal ellátott Puskás Akadémiát.

De a Vál-völgyi srácok (igazából nem azok) ezúttal megmutatták, hogy milyen fából faragták őket, ugyanis az akadémisták (többségükben nem azok) vasárnap idegenben 2-1-re legyőzték a másik ízig-vérig NER-csapatot, a szintén légiósokkal teletömött, a Fidesz alelnöke által vezetett, listavezető Ferencvárost.

Az akció után pedig Hornyák Zsolt edző (sikermellényben) vezetésével a győztesek akkorát buliztak, hogy a futballedzőket jellemző, hamisítatlan elcsukló hangú üvöltés után az egyik felcsúti gyerek (valójában holland) még csúszik is vagy fél métert a csúszásra alkalmatlan padlón.

Hornyák mester az öltözőben még jobban is irányítja a Vál-völgyi srácokat, mint a füvön. A lényeg még egyszer, röviden:

Ha valaki nem értené, mit üvölt Hornyák, annak ajánlom ezt a dalt (1,5-szörös sebességen):

Utoljára ekkora bulit a Felcsút öltözőjében 2017-ben láthattunk, amikor – the man, the myth, the legend – Pintér Attila vezetésével feljutott a csapat az NB 2-ből, bár akkor még magyarul énekeltek, mert ott nem nagyon voltak légiósok: