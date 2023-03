Orbán barátját, a kiesőhelyre zuhanó focicsapat tulajdonosát kóstolgatja Székesfehérvár fideszes polgármestere

Van jó pár pénzégető csapat Magyarországon, de a mezőnyből messze kiemelkedik a székesfehérvári. Az egykori Videoton, ma már Mol Fehérvár FC-t szánták az NB I egyik kirakatcsapatának, alaposan meg is tolták anyagilag. A székesfehérvári profi fociba évente több mint 9 milliárd forint folyik be, ennél többet csak a Fradi kasszíroz, de a Ferencvárosnál komoly bevételek vannak a nemzetközi kupameccsekből is.

Ehhez képest a hétvégén kieső helyre zuhant a Fehérvár az NB I-ben.

Emiatt posztolt a Facebookra Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András. Hangsúlyozottan szurkolóként, de három kérést is megfogalmazott a klub tulajdonosának: cseréljen edzőt, beszélgessen el a játékosokkal és kommunikáljon a szurkolókkal.

Mindez azért érdekes, mert a Cser-Palkovics által megtalált tulajdonos nem más, mint Garancsi István, Orbán Viktor barátja, sőt egy 2009-es túra óta kötélbarátja.

photo_camera A Garancsi által szervezett 2009-es túra az Alpokban

Garancsi 2007-ben vette meg a csőd szélén lévő székesfehérvári focicsapatot. Amit tőkepótlásként belerakott a klubba, azt később vissza is kapta. Időközben pedig a NER egyik legfontosabb gazdasági szereplője lett: a Duna Takarék mellett megvette az évről évre sok tízmilliárdos közbeszerzéseket elnyerő építőipari céget, a Marketet, benne volt a MET-bizniszben, a köztéri hirdetések piacán is megjelent és nem hagyták ki a kaszinóbuliból sem. És ez csak tényleg pár példa. Ő reptette meccsekre egyébként Orbán Viktort is.

Garancsi egyébként saját bevallása szerint nem is igazán szereti a focit.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Garancsi István egy 2015. július 30-i meccsen Debrecenben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az NBI-ből még 10 forduló van hátra, a 24 pontos Fehérvár mögött csak a Vasas van, a székesfehérváriakat egy ponttal előzi a Honvéd.