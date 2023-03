A Diósgyőr tűzben edzett kapusából egy szülinapos kisfiú sem tudta kiölni az alázatot: tét nélkül is kivédte a lövéseit

„Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb.” (Bill Shankly)

Egy MTK-szurkoló születésnapos kisfiú végezhette el a hétfői MTK-DVTK második félidejének kezdőrúgását. Az MTK-s Stieber Zoltán biztatására ezután végig is vezette a labdát a pályán, és rúgni akart egy gólt. Csakhogy Senkó Zsombor, a DVTK kapusa – akit feltüzelhetett a többszörös védelmi hiba is – kivédte a lövést, majd a kisgyerek újabb próbálkozása után a labdát is elrúgta a fenébe. A gyereket ölben vitték le.

Az NB 2-ben így második helyre csúszó Diósgyőr edzője, Kuznyecov Szergej az új listavezetőtől elszenvedett 4-2-es vereség után azt mondta:

„Rúgjon at MTK-nak gólt a gyerek!”

A futballal szembeni ilyen magasfokú, csapatszintű, taktikai alázatot – a DVTK-n kívül a világon semmi másra nem figyelő diósgyőrieken kívül – csak a németek szoktak képviselni. Például a Bayern München kapusa, Oliver Kahn, akinek egyszer 9 éves gyerekek rúgtak tizenegyeseket egy jótékonysági rendezvényen, és ahány lövés bement, annyiszor ezer eurót fordítottak volna jótékony célra – ő pedig mindet kivédte. (Bár utána sokkal többet fizetett az alapítványnak.) A csapata egyébként 1978-ban a holland legenda, Johan Cruyff búcsúmeccsén botrányos módon 8-0-ra alázta le az Ajaxot.

Persze nem mindenkinek tetszik ez a fajta elhivatottság, a Futballsznob például azt írta: „Ne bántsátok Senkó Zsombort (20), mert neki sem könnyű. Az idei szezonban 22 bajnokiból mindösszesen 4-en tették csapatba a Juventus olasz harmadosztályban játszó tarcsijában, kapott is 11 gólt, nyertek vele egy darab meccset. Ez a produkció télen diósgyőri szerződést ért, a DVTK-ban eddig 7 forduló alatt 2 meccsen tették kapuba, egy meccset nyertek vele és kaptak 5 gólt. Ilyen statisztikákkal nem csoda, hogy ráment a szülinapos kisfiú próbálkozásaira az MTK elleni meccs szünetében, neki most tényleg minden kis sikerélményre szüksége van.”

Egy ismert kormányközeli, migránsgyűlölő szexlap – ami amúgy is a „gusztustalan argentin kapus” megszállottja – viszont így sem kezeli alul az ügyet a címlapján:

Pedig amikor a Fidesz tagjai az 1990-es évek elején a Három kívánságban gyerekek ellen fociztak (egy kiló gyümölcsért), az állampárt ellen alakult, későbbi állampárt politikusai sem vették fél vállról a focit: Deutsch Tamás gólt fejelt egy másfél fejjel kisebb gyerek mellett, Orbán pedig bebombázta közelről, végül a felnőttek 10-7-re nyertek.