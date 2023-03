A kispadnál is rövidebb lett a Fradi kupatavasza

Perfekt volt a Ferencváros őszi teljesítménye a nemzetközi kupában, ehhez viszont semmit sem tett hozzá tavasszal, és simán kiesett egy jobb csapat ellen csütörtökön. Az elmúlt négy és fél hónap kihozta a klub összes problémáját.

A bravúros ősz

Magyar csapattól korábban nem látott bravúrt végrehajtva az FTC megnyerte ősszel a csoportját az Európa-ligában. Messze nem volt papírforma, hogy megelőzzék a Monacót (jelenleg 4. a francia bajnokságban), a Trabzonsport (5. a török bajnokságban) és a Crevna Zvezdát (toronymagasan vezeti a szerb bajnokságot).

Az előrelépés látványos volt. Az előző szezonban a Fradi az EL-csoportjában az első 5 meccsét elveszítette, csak a hatodikban szerzett pontokat, amikor hazai pályán legyőzte ugyanazt a Leverkusent, a csoportelső németek számára már teljesen tét nélküli meccsen.

Ehhez képest most ősszel a Fradinak lett tét nélküli az utolsó köre, mert előtte már megnyerte a csoportját. Október 27-én eldőlt, hogy az FTC az Európa-liga legjobb 16 csapata közé kerül. Azóta kimondva is a két nyolcaddöntős meccsére koncentrált a csapat, időnként megemlítve, hogy Budapesten lesz az El-döntő, és nem is annyira lehetetlen eljutni oda.

A magyar bajnokságot elengedték. A csapat a legutóbb öt NB I.-es meccséből csak egyet nyert meg, a Debrecen ellenit. Megtehette, még így is 11 ponttal vezeti a bajnokságot. A tartalékolás az El-ben viszont egyáltalán nem hozott eredményt. A négy és fél hónapos felkészülés végén simán, 0-4-es gólkülönbséggel esett ki a Fradi a Bayer Leverkusen ellen.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A dupla vereség is vállalható, a Feyenord például hetet rúgott a Sahtarnak. Ráadásul a Fradihoz hasonlóan ősszel az El-csoportját megnyerő másik 7 csapat közül 5 szintén kiesett. Ha az Arsenal, Fenerbahce, Betis, Real Sociedad, Freiburg is így járt, a Fradival is előfordulhat ez. A Barcelona és az Ajax el sem jutott a 16 közé. Miért lehet hiányérzetük mégis a szurkolóknak?

A kifogások

„Remélhetőleg a mérkőzésen nem sérül meg senki, mert jelenleg tizenhárom felnőtt játékosunk van a keretben, a többiek utánpótláskorúak”

– nyilatkozta a Leverkusen elleni visszavágó előtt Sztanyiszlav Csercseszov. A Fradi edzőjének nem teljesült a kívánsága, a jobbhátvéd Wingo megsérült, a 14. percben le kellett cserélni. Ekkor már 1-0-ra vezetett a Leverkusen, összesítésben három gól volt a németek előnye, eldőlt a továbbjutás. Elég sokat elárul a meccsről, hogy csak a reklamáló Csercseszov kapott sárgát, nem volt kőkemény küzdelem, nagy indulatok vagy heves játék.

photo_camera Sztanyiszlav Csercseszov Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Fradinak tényleg sok volt a sérültje, a szerencse sem állt mellé, de a saját döntései – átigazolások és az El-keret kialakítása – miatt is nehéz helyzetbe került a klub.

A legnagyobb gondot Muhamed Besic kiesése okozta, aki a Kisvárda elleni meccsen sérült meg február 11-én. Azért is volt ez probléma, mert a Fradi télen eladta a szintén védekező középpályás tunéziai Laidounit, és a helyére nem szerződtettek időben játékost. Ezen a poszton játszik Sigér Dávid is, aki felépült hosszú sérüléséből, bajnokin pályára is lépett, de az El-be nem nevezték.

Szintén nem került be az El-keretbe a nemzetközi kupameccseken már bizonyított csatár, Franck Boli (2 gól a BL-ben, 5 BL-selejtezőn, 1 El-selejtezőn), akit el is adtak múlt héten. A támadósorba a télen a helyére szerződtetett, az El-be be is nevezett Owuso Kwabena ugyanakkor megsérült. Ott volt az El-be keretben a szintén télen érkezett Nikolai Baden Frederiksen is. Ő egyáltalán nem jelentett erősítést az El-re, mindkét meccsen a legvégén állt be csereként, kint a 87., Budapesten a 91. percben.

A támadásépítéseket segítő Mercier egészséges, de őt a Fradi nem nevezte. Ugyanígy járt az argentin Auzqui, akinek balhéja is volt, részegen balesetezett, ennek ellenére bajnokin pályára lépett.

Komoly hiányzó elől Tokmac Nguen. Ő a Fradi legrégebben igazolt légiósa a jelenlegi keretben, 2019 telén érkezett, a csapat egyik legfontosabb játékosa. Neki elég különös a sztorija, váratlanul egy kórházi fotóval jelentkezett be Instagramon február 28-án. Mint kiderült, régóta lágyéksérüléssel bajlódott, de nem jelezte azt, inkább kockáztatott, hátha jobban lesz. Nem jött be, ki kellett hagynia az EL-meccseket. A helyettesítését nem igazán sikerült megoldani, pedig volt rá jelölt: sem a brazil Marquinhos, sem Gojak nem volt meggyőző a németek ellen. Utóbbi óriási reményekkel érkezett a Dinamo Zagrebtől, de egyelőre nem váltotta meg a világot.

Sérült a középhátvéd Samy Mmaee is, de őt pótolta a szintén télen igazolt Abena, mindkét meccset végigjátszva. Csercseszov nem számíthatott Pászka Lórándra sem, de a balhátvéd posztján amúgy is Civic az első számú megoldás.

Vagyis az történt, hogy valóban volt sok sérültje a Fradinak, plusz a védő Botka eltiltás miatt nem játszhatott a visszavágón, de olyan bő a keret, hogy így is lettek volna egészséges játékosok. Csakhogy őket nem nevezték. (Jellemző, hogy a Fradi tartalékcsapata a harmadosztályban 6 légióssal és egy magyar válogatottal állt fel, miközben a nagycsapat a Leverkusen elleni meccsre készült.)

Hol vannak a fiatalok?

És akkor az örök téma: Csercseszov arra panaszkodott, hogy utánpótláskorú játékosok ülnek a kispadon. Valóban: Őri Levente 19 éves, Lisztes Krisztián 17, Manner Balázs 17, Varga Zétény 16. Messze nem ideális helyzet az év legfontosabb meccsén, de a Fradi nem is törekszik arra, hogy beépítse az utánpótlásból felhozott játékosait. Varga Zétény egy percet kapott egy őszi kupameccsen, Őri Levente és Manner Balázs ennyit sem. Lisztes Krisztián mindössze a Shamrock Rovers elleni El-rájátszás visszavágóján kapott 12 percet. Az első meccset simán, 4-0-ra nyerte a Fradi, lehetett volna kísérletezni hosszabb játékidővel.

A négy fiatal játékos annak ellenére sem játszott egyetlen egy percet sem az NB I.-ben, hogy a Fradi toronymagasan vezeti a bajnokságot. Így tényleg rutintalanul ültek a kispadra.

Ami egészen meghökkentő, a Fradinál egyetlen egy 21 év alatt játékos sem lépett pályára az NB I.-ben. Egy olyan bajnokságban, amiben elképesztő a fölénye, és bőven megengedhetné, hogy kipróbáljon fiatalokat.

Ehhez képest légiósokkal lép pályára, eddig összesen 7 magyar kapott egyáltalán lehetőséget.

photo_camera A Fradinál 21 év alatt játékos nem lépett pályára az NB I.-ben. A legfiatalabb a Debrecenből most szerződtetett Baráth Péter a maga 21 évével, második a szintén most érkezett 22 éves dán Frederiksen. Zöld karikával jeleztük a magyar játékosokat, közülük a legtöbb percet a 32 éves Dibusz Dénes töltötte a pályán. A 28 éves Botka Endre 1156 percet játszott eddig, a 29 éves Vécsei 1045-öt, a 26 éves Pászka Lóránd 877-et. A sokági sérült 32 éves Sigér 466 percet kapott, a cserekapus, 35 éves Bogdán Ádám 180 percet Fotó: Jávor Bence közreműködésével

Sokat hangoztatják a Fradinál, hogy nem nevelőklubként működnek, a nemzetközi kupában akarnak helyt állni. Csakhogy az utánpótlásra szánt tao-pénzek becsatornázásában azért bőven az élbolyban van az FTC. Néhány példa: a saját nevelésű, a nagycsapatnál korábban lehetőséget kapó Csontos Dominik is Győrben van már, Csonka András Budafokon. A fiatal magyarok közül Szerető Krisztofer hazacsábítása sem jött be, Szánthó Regőt is kölcsön adta már a Fradi.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Fradinál az sem működik, hogy fiatal játékosokat szerződtetnek külföldről. Óriási tehetségként tartották számon a 20 évesen, 2021 nyarán szerződtetett szerb Zseljko Gavricsot, nem sikerült beépíteni a csapatba, tavaly nyáron kölcsön is adták. A 2020 nyarán, szintén 20 évesen érkező Roko Baturina is epizodista volt. 21 évesen jött 2020 telén az argentin Gastón Lodico, senki sem emlékezik rá. 18 évesen szerződtették a Juventus utánpótláscsapatából Amman Ramadant 2019 telén, sok kölcsönadás után a Dunaszerdahelyben játszik.

A Barcelona a spanyol kupában úgy állt fel a Real ellen, hogy a kezdőben ott volt a 18 éves Gavi és a 19 éves Baldé. A 20 éves Pedri sérült, a szintén 20 éves Fati csereként állt be, a kispadon ott ült a 21 éves Arnau Tenas, a 19 éves Pablo Torre, a 18 éves Ángel Alacrón és a 19 éves Estanis Pedrola.

A Fradi most igazolta le a Sampdoria olasz utánpótlás-válogatott focistáját, a 20 éves Simone Trimbolit és Debrecenből a 21 éves Baráth Pétert.

A csapatnál felnőtt szinten is voltak értelmezhetetlen igazolások, mint a bosnyák Stjepan Loncaré, akiért állítólag 2,5 millió eurót fizettek, de egy év után kölcsönadták. A 2022 telén igazolt Fortune Basseyről fél év után derült ki, hogy mégsem kell. Vagy itt van a grúz válogatott Giorgi Kharaisvili esete: 2021 telén érkezett a Göteborgtól, összesen 5 NB I.-es meccsen lépett pályára, most elpasszolták.

Hogy lesz ebből szintlépés?

A Leverkusen elleni budapesti meccsen a Fradi-kezdőben a 24 éves holland Mats Knoester volt a legfiatalabb. Őt tavaly nyáron szerződtette az FTC. A németeknél az óriási tehetség Florian Wirtz mindössze 19 éves, de 21 az ecudadori középső védő Hincapié, 22 Frimpong és Bakker, 23 a gólszerző Diaby, 24 Palacios és Tapsoba. Vagyis 7-en is 25 év alattiak. A kispadon négy 20-22 éves játékos ült, köztük Hudson-Odoi és a 20 éves cseh Hlozek, akiről Hegedűs Henrik is megemlékezett a köztévé műsorában. Ezekben a játékosokban óriási potenciál van, tízmillió eurókért lehet majd őket eladni.

A Fradinál két komoly eladást tudnak felmutatni az elmúlt évekből. Az albán Myrto Uzunit 2020 nyarán igazolták le, másfél év után, tavaly nyáron adták el a Granadának. Állítólag 4 millió eurót fizetett a 26 éves játékosért a spanyol csapat. Szintén 2020 nyarán érkezett Aissa Laidouni, a világbajnokságot is megjárt tunéziai játékost most télen adták oda az Union Berlinnek. A szintén 26 évesen értékesített játékos állítólag ugyancsak 4 millió euróért szerződött Németországba. Ezek azért nem őrült összegek az európai fociban.

A hírek szerint 2019-ben Fernando Gorriaránért 2,5 eurót adott egy mexikói klub. Az ukrán Olekszandr Zubkov 2 millió euróért igazolt a Sahtarba nyáron, a szlovén Miha Blazic szintén ekkor, de ingyen szerződött a francia élvonalba.

A Fradi koncepciója egyelőre az, hogy megpróbál máshol megrekedt, a pályájukat újrakezdeni akaró játékosokat szerződtetni, vagy a klasszikus olcsón venni és kicsivel drágábban eladni elvet érvényesítené. Ebben azért, ahogy látjuk, benne van a nagy mellényúlások lehetősége. Ráadásul ezzel a játékospolitikával nagyon nehéz megtippelni, hogy mondjuk két év múlva kik lesznek a Fradi kezdőcsapatában. Óriási dobás viszont nincs a láthatáron. Ehhez az kellene, hogy egy nagy tehetséget fel tudjon építeni a Fradi, akit tízmillió eurókért el tud adni.

Így továbbra is nagyobb bevételt jelent a klubnak az MVM éves szponzori támogatása, mint a játékoseladások. Emellett az elmúlt években elég szép pénzt focizott össze a csapat Európában (csak ebben a szezonban 3,63 milliárd forintot keresett az Európa-liga csoportgyőzelemmel és a megszerzett pontokkal). De ez messze nem alapozza meg azokat a vágyakat, amikről a kiesés után Csercseszov beszélt, hogy jövőre már nem az Európa-ligában, hanem a Bajnokok Ligájában szeretne nyolcaddöntőt játszani. Ez nagyjából annyira reális, mint amikor a csoportelsőség után rögtön a budapesti Európa-liga döntőről kezdtek álmodozni a Fradiban, aztán jött a Leverkusen, és a Bundesliga 9. helyezettjének gólt sem tudott lőni a magyar csapat, miközben kapott négyet.

A Fradinál az is nagy dolog, hogy az elmúlt négy évben rendre csoportkörbe jutott (háromszor az El-ben, egyszer a covid adta helyzetet ügyesen kihasználva a BL-ben). Ezzel a teljesítménnyel 62. az UEFA koeficinenslistáján, a Monaco és a CFR Cluj mögött, az FC Midtjylland és a belgrádi Partizan előtt. Innen a BL-nyolcaddöntő még nagyon-nagyon messze van.