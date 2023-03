Messivel, Neymarral, Sakával, Kvaracheliával emlegetik egy lapon az ex-fradista Páncél Józsit

Emlékeznek még Joseph Paintsilre? A Fradiban a 2017-18-as szezonban 25 meccsen lőtt 10 gólt és adott 7 gólpasszt a még mindig csak 25 éves ghánai középpályás, aki hazája válogatottjában különös módon csak ötször szerepelt. A fradisták csak úgy hívták: Páncél Józsi.

Ő volt az, aki az akkor még nem a kiesés ellen küzdő, hanem bajnokságot nyerő Videoton ellen szerzett máig emlékezetes gólt, a csúnyán átvert válogatott Fiola Attila valószínűleg soha nem felejti.

És ő volt az is, aki néhány hónap múlva már annyira elvágyódott a Fradiból - látva, hogy kiemelkedik az NB I.-es mezőnyből, és ezzel a teljesítménnyel a belga Genkben ennél is többet kereshetne -, hogy a tavaszi felkészülésre már vissza se akart jönni, inkább maláriát hazudott. A célja az volt, hogy már ne kelljen a Fradiban szerepelnie. A terve végül nem jött be, le kellett játszania a maradék meccseket, de már jóval ritkábban szerzett gólt.

Az átigazolás körülményei nem voltak szépek, a Fradinál például azt a hülyeséget találták ki egy Pesti Srácok-cikk nyomán, hogy a játékos valójában nem 20, hanem 30 éves, maga Kubatov Gábor klubigazgató jelentette be, hogy közigazgatási eljárást kezdeményeznek az ügyben. Ha ez igaz lenne, akkor Paintsil most lenne 35 éves, lassan deresedne a halántéka, persze ilyen korban sem kizárt a csúcsforma, lásd Böde Dánielt, aki 36 évesen a legutóbbi öt meccsén öt gólt szerzett. Na jó, Böde soha nem volt képes arra, amire Paintsil még mindig: 37 kilométer per órás sebességgel sprintel, ezzel gyorsabb Kylian Mbappénál.

A Genk végül 2018 nyarán vitte végleg - a Fradiban a ghánai Tema Youth SC kölcsönjátékosaként szerepelt -, és ott van most is, bár 2017-18-ban mindenki azt gondolta, hogy topbajnokságban szereplő csapathoz megy hamarosan. A belga első osztályban 84 meccsen játszott, a mostani szezonja viszont kiemelkedik mind közül.

Ami fájó pont, az a válogatott. Ahogy a fradista Mmaee fivéreket a marokkói, úgy Paintsilt a ghánai szövetségi kapitány nem vitte ki a katari vébére. Otto Addo állítólag azt mondta neki, hogy a futball nemcsak a gólokról és a gólpasszokról, hanem a védekezésről is szó. Ennél valószínűbb azonban, hogy az egyik szövetségi emberrel való nézeteltérés áll a háttérben. Paintsil a döntést hatalmas pofonként élte meg.

Pályafutása alatt most először elérte a bűvös dupla-duplát, és hol van még a szezon vége? A dupla-dupla azt jelenti, hogy a góljai és a gólpasszai száma is kétszámjegyű. Jellemző, hogy a gyengécske NB I.-ben például a közelében nincs ennek senki, a legközelebb a honvédos szerb Nenad Lukic jár, akinek 10 gólja mellett 5 gólpassza van. (Az NB II.-ben többen is csak egy gólpasszra vannak ettől, a diósgyőri Lukács Dániel már most teljesítette, 15+11 a mutatója.)

photo_camera Paintsil a Seraingnak lőtt gólját ünnepli 2023 januárjában Fotó: KRISTOF VAN ACCOM/AFP

A Football Benchmark megnézte, hogy Európa tíz legnagyobb focibajnokságában kik értek el dupla-duplát már most, március második felében. Nos, hatan vannak csupán, Joseph Paintsil a világ legjobb játékosaival került egy szűk társaságba.

Messi (Paris SG, argentin) 13+13

Neymar (Paris SG, brazil) 13+11

Kvarachelia (Napoli, georgiai) 12+10



Saka (Arsenal, angol) 12+10

Paintsil (Genk, ghánai) 12+10

Kolo Muani (Frankfurt, francia) 11+10

Nagyon valószínű, hogy Paintsil nyáron szintet lép, bár 2026-ig van szerződése a bajnokságot vezető Genkkel. Állítólag a Serie A-ból és a Premier League-ből is van érdeklődés, ő maga legszívesebben Angliában játszana, de akkor sem esne kétségbe, ha Olaszországba, Spanyolországba vagy Németországba kellene igazolnia.