Orbánnak zúgott a csúnya felcsúti vereség alatt, hogy „Legendát nem lehet venni”

Elrontották a világ számos sarkából összevásárolt felcsúti legények Orbán Viktor húsvétját. Felcsúton kaptak ki 3-0-ra attól a Kecskeméttől, akik megvalósították, amire Orbánék nem képesek: folyamatosan és okosan építkezve, nem rengeteg pénzből, magyar játékosokkal egyre jobb csapatot alakítottak ki.

Orbán a megalázó vereséget a helyszínen nézte végig, szotyizva, apja, testvére és Schmitt Pál társaságában. A meccsen pedig a Kecskemét szurkolói rákezdetek a "Legendát nem lehet venni" dalra.

A Puskás és Felcsút nem létező kapcsolatára utaló nótát eredetileg a Kispest-szurkolók kezdték el évekkel ezelőtt, amikor Orbánék rányomultak a legendás játékos hírnevére.

A Makovecz-stadionban volt azért már azóta több szél dal is, például az, amikor elszállt a világítás, és a Videoton-szurkolók kezdtek bele a "Hol van a villany, Mészáros, hol van a villany" dalba, ami úgy folytatódik, hogy "Ezt is elloptad, Mészáros, ezt is elloptad, ezt is elloptad, Mészáros, ezt is elloptad".

Egy másik áramkimaradásnál a Fradi-szurkolók a tök sötétben magukat feltalálva rákezdtek a helyben költött „igenis van rezsicsökkentés” dalra.

És az MTK-sok azt énekelték szintén a Guantanamera dallamára, hogy ”Ez nem a tender”. (via Telex)