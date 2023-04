NB III: 6 évre eltiltották a focitól a bírót megütő és lefejelő Busai Attilát

A labdarúgó NB III Keleti csoportjában a 33. fordulóban a Kisvárda II idegenben két, 90. perc után szerzett góllal fordított, és 2–1-re megverte az akkor már csak 8 játékossal focizó BKV Előrét. A BKV-tól Busai Attila, Girán Máté és Kubó Gábor is piros lapot kapott, sőt Albert Flórián vezetőedzőt is kiállította Büki Gábor játékvezető.

A meccs lefújása után a hazai focisták odarohantak a bíróhoz, hevesen reklamálva az ítéletei miatt. A Nemzeti Sport úgy tudja, a BKV Előre játékosa, a korábbi utánpótlás-válogatott, több NB I-es csapatban is játszó, 2016-ban az FTC-vel bajnokságot nyerő Busai Attila megütötte és lefejelte a bírót, de az eset után nem sokkal bement a játékvezetői öltözőbe elnézést kérni.

photo_camera Busai Attila (jobbra) még a Fradi színeiben a Groupama Arénában 2015. július 16-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI

Összeült a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága, és – a maximálisan kiszabható büntetési tétel felső határát kétszeresen meghaladva – 6 évre eltiltotta Busait a labdarúgással kapcsolat minden tevékenységtől.

A közleményben az áll: „Busai Attila a BKV Előre-Kisvárda II mérkőzés 75. percben történt kiállítását követően a pályán, majd a mérkőzés lefújása után a pályán és az öltöző felé vezető úton is rátámadt a mérkőzés játékvezetőjére, akit lefejelt és ököllel is megütött. A játékvezető utóbbi támadásnál elesett, a lábát és a csípőjét is megütötte. A labdarúgó több kirívó fegyelmi vétséget is elkövetett, valamint tettlegességével veszélyeztette a játékvezető testi épségét. Ez a magatartás összeegyeztethetetlen a labdarúgás alapelveivel, valamint az emberi viselkedés alapvető normáival. A FEB ezért olyan büntetést szabott ki, amely kétszeresen meghaladja a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó pontjában rögzített tételkeret felső határát.”

A fegyelmi bizottságtól a szintén kiállított Kubó Gábor és Girán Máté egy, míg a lelátóra küldött Albert Flórián három meccsre szóló eltiltást kapott.