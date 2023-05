A mezőkövesdi Prudnyikov volt a leghülyébb téli igazolás

Az NB I. leghülyébb igazolásait vettük sorra a tavaszi fordulók előtt. Utólag feltűnő, hogy szinte az összes kiesés elől menekülő klub húzott valami váratlant, csak kettő nem: a végül kiesett Vasas és Honvéd. Lehet, mégsem voltak annyira hülyék azok az igazolások?

Újpest - nem is rossz

A 31 éves Ognjen Mudrinskiről azt tippeltük, hogyha kibírja botrányokozás nélkül, akkor az egyik legjobb csatár lehet az NB I.-ben. Az előző bajnokságban a szlovén első liga gólkirálya volt, de játszott a Bundesliga II.-ben és Svájcban is, odahaza pedig a Crvena Zvezdában. A baj tehát nem a korábbi klubjaival, inkább a hírével volt: U21-es válogatottként egy évre eltiltották egy botrányos, Anglia elleni mérkőzés után, Szlovéniából pedig azért kellett eljönnie, mert nyilvánosságra került egy videó, ahol új klubjáról nem a legszebb szavakkal beszél.

Ilyen előzmények után 9 bajnokin lépett pályára tavasszal, a mérlege három gól és egy gólpassz. Nem rossz az a három gól, mivel többnyire csere volt, de nem is a legjobb. Korábban nyolc másik szezonban is ennél sűrűbben talált be. Az újpesti edzőváltás utáni első meccsen kezdő volt, de az első félidő közepén megsérült, Nebojša Vignjevićnek le kellett cserélnie, úgyhogy a maradék nyolc meccsen már nem is volt a keretben.

Ha lehet, akkor az Újpest a luxemburgi - sose volt innen idegenlégiós az NB I.-ben - Tim Hall-lal még nagyobbat reszkírozott. Fél éve nem volt csapata a 26 éves középhátvédnek, akit a lengyel, akkor a kiesés elől menekülő, végül kiesett Wisla Krakkótól 11 nap után azzal küldtek el, hogy nincs megfelelő fizikai állapotban. A lengyel sajtóban ezután kezdődött polémia az alkalmatlan légiósokról.

Hall végül tizennégy meccsen játszott, egyszer eltiltás miatt maradt ki, valamint az utolsó két meccsen sem volt már a keretben. Közel három év után az egyre erősebb luxemburgi válogatott keretébe is visszakerült, igaz, Szlovákia és Portugália ellen sem állt be.

Fehérvár - a második hondurasi is bevált

Deiby Flores a második hondurasi futballista az NB I.-ben és az úttörő debreceni Luis Ramoshoz hasonlóan nem vallott szégyent. Igaz, egy olyan csapatról beszélünk, amelyiket a kerete és költségvetése alapján a dobogóra vártak, végül az utolsó fordulóban maradt bent, miközben a szurkolók le akarták vetetni a játékosokról a mezt. A védekező középpályás 15 meccsen lépett pályára, többnyire végigjátszotta azokat, csak kétszer maradt a padon, és a válogatottból se került ki, igaz, sok öröme nem volt a Kanada ellen 4-1-re elvesztett meccsen. Ahogy a Fehérvár tavaszi szezonjában sem.

Mezőkövesd - egy jó, egy rossz, egy közepes

Az utánpótlásnevelésére büszke Mezőkövesd három olyan futballistát igazolt, akiknek legalább fél éve nem volt csapatuk.

A comore-szigeteki válogatott védő, Younn Zahary egy francia harmadosztályú csapatból érkezett. Az NB I.-ben hét meccsen lépet pályára, volt, hogy csak 5 percre, volt, hogy kilencvenre.

A hétszeres román válogatott balhátvéd, Steliano Filip 2022-ben kiesett a Dinamo Bukaresttel, az is megfordult a fejében, hogy felhagy a futballal, amikor befutott a mezőkövesdi ajánlat. Az NB I.-ben 15 meccsen játszott, méghozzá majdnem mindegyiken első perctől az utolsóig. Csak két meccset ült végig a padon.

Az orosz másodosztályú Orenburg volt a belarusz Nyikolaj Prudnyikov utolsó csapata a mezőkövesdi szerződése előtt. Kuttor Attilától három mérkőzésen kapott bizalmat. Játékpercei sorrendben: 31, 1, 5. Egyértelmű, hogy a különös téli igazolások közül ő vált be a legkevésbé. Kíváncsian várjuk, hol bukkan fel az ősszel.