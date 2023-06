Az állami tulajdonban lévő Nemzeti Sport főszerkesztője publicisztikában szállt bele Székesfehérvár fideszes polgármesterébe

Beszállt a mélyrepülésben lévő székesfehérvári foci körüli vitába az állami tulajdonban lévő Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is. Mielőtt idézzük a Felcsúton élő udvari sportújságíró gondolatait, egy rövid áttekintés.

A pénzben dúskáló székesfehérvári fociban annyira félrement valami (minden), hogy a közelmúlt háromszoros bajnokaként, Európa-liga csoportköröseként idén majdnem kiestek az NB I-ből. Rossz igazolások, koncepciótlanság, gyenge szakmai vezetés, mintha a focit egyébként nem igazán kedvelő Garancsi István tulajdonost sem érdekelne a klub sorsa.

Nagyjából ezt lehetett leszűrni Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármesterének május eleji posztjából is, amikor ezt írta:

"A mai meccset látva állapítsuk meg, hogy minden idők valószínűleg legtöbb pénzéből, minden idők egyik leggyengébb csapata a mostani sajnos."

Cser-Palkovics szerint tankönyvet lehet majd írni arról, hogyan lehet négy-öt év alatt egy olyan csapatot, amely az Európa Ligában a Chelsea ellen játszott, a kiesés közvetlen széléig zülleszteni.

"Az alapvető okok persze elég egyszerűek. A megfejtés: gazdátlanság, hozzá nem értés, valamint az elkötelezettség teljes hiánya"

- zárja a kommentet. Cser-Palkovics már márciusban is kóstolgatta a fehérvári klub tulajdonosát, Garancsi Istvánt, Orbán Viktor kötélbarátját.

A mélyrepülés odáig jutott, hogy a klubot pénzben fürösztő Mol 13 év után kiszállt a Fehérvár szponzorállásából.

És akkor vissza Szöllősi György publicisztikájához. Már azzal megadja az alaphangot, hogy közli, míg az elmúlt 13 évben a Mol egyre növekvő mértékben állt a csapat mellé, a város csak minimális mértékben támogatta a profi focit. (Mintha ez az önkormányzat dolga lenne.)

Szöllősi szerint a sikerkorszakhoz képest az utóbbi hónapokban „gyengébben teljesített a csapat (pedig az idény elején még idegenben verte meg a Kölnt!), csaknem kiesett az NB I-ből, olyan indulatok törtek a felszínre, amelyeket figyelve tulajdonképpen nem is kellene csodálkoznunk a főtámogató pénteken bejelentett döntésén. Egy kicsit mintha azt üzenné: ha tényleg nem elég jó, ami a támogatásunkkal a klubnál történt, ha a tulajdonos a magyar szinten fényűző gazdasági háttér megteremtéséért, a Mol bevonásáért, az elmúlt másfél évtized sikereiért elismerést nem, de a gyenge szereplésért éles kritikát érdemel, akkor hát tessék megpróbálni nélkülünk. Cser-Palkovics András fehérvári polgármester a bajnokság végén „drasztikus, az alapokat is érintő változásokat” sürgetett, de gyanítom, hogy nem egészen erre, a főszponzor távozására gondolt. Pedig nagyon finoman, de mintha a városvezetésnek is üzenne a Mol közleménye, ahogyan azt is érzékelteti, hogy a Sepsi, a DAC és a Topolya szponzoraként több sikert könyvelhetett el a cég mostanában.”

Szép kiállás az államosított lap főszerkesztőjétől a Mol és Garancsi mellett, Cser-Palkovics polgármesterként pedig nyilván nagy felelősséget visel azért, ami egy fociklubnál történik.