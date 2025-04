ELAKADTÁL? ITT NÉZZ KÖRÜL!

Tudjuk, hogy értékes az időd, ezért összeállítottuk ezt a GYIK oldalt, hogy gyorsan és egyszerűen megtaláld a felmerülő kérdéseidre a válaszokat.

Általános kérdések

Miért jó, ha van magyarjeti.hu-s fiókom?

A magyarjeti.hu fiókoddal könnyedén kezelheted az előfizetéseidet (444, Qubit), olvashatsz elzárt, ajándékba kapott cikkeket és feliratkozhatsz egyes hírleveleinkre is.

>> Itt tudsz regisztrálni.

Hol tudok bejelentkezni a fiókomba?

Például itt. De bejelentkezhetsz a 444 címlapján is, a jobb felső sarokban, mobilon pedig a menüben vagy egy elzárt cikkben, a “Jelentkezz be!” gombra kattintva.

Valami furcsát tapasztalok a fiókomban, mit tegyek?

Próbáltál már ki- és bejelentkezni? Komolyra fordítva a szót: ha rendellenességet észlelsz, kérjük először nézd meg a gyakori kérdéseket, a válasz közelebb lehet, mint gondolnád! Ha nem segített a kérdéslista, írj nekünk az elakadtam@magyarjeti.hu-ra.

Kérjük, a leveledben add meg a hiba pontos leírását, az eszközöd típusát és az operációs rendszert, amin a hibát tapasztaltad. Segít, ha képernyőképet is csatolsz a problémáról.

Elfelejtettem a jelszavam, mit tegyek?

Ha elfelejtetted a jelszavadat, itt igényelhetsz újat: elfelejtett jelszó.

Nem kapok jelszóemlékeztetőt, mi a teendő?

Ha nem érkezik meg az email, ellenőrizd a postafiókod spam mappáját, illetve a megadott email cím helyességét is, vagy próbáld meg újra egy kicsit később. Ha továbbra sem kapod meg a jelszóemlékeztetőt, írj nekünk az elakadtam@magyarjeti.hu címre, együtt megoldjuk.

Hogyan tudom módosítani az email címemet?

Az email címed módosításához írj nekünk: elakadtam@magyarjeti.hu.

Külföldről olvasnálak benneteket, de nem elérhető az oldal. Mit tegyek?

Írj meg nekünk az alábbi infókat az elakadtam@magyarjeti.hu címre:

Melyik országból próbálod elérni az oldalt?

Mikor tapasztaltad a jelenséget? (pontos dátum és idő)

Melyik internetszolgáltatót használod?

Más internetszolgáltatóval (pl. mobilnet, másik Wi-Fi) próbáltad-e? Ha igen, ott is fennáll a probléma?

IP-címed: Kérjük, látogass el a https://www.whatismyip.com/ oldalra, és másold be az ott megjelenő IP-címet.

Known Proxy: Ugyanitt ellenőrizd, hogy a „Known Proxy” mezőnél „Yes” szerepel-e. Ha igen, akkor sajnos nem tudunk segíteni.

Hogyan tudok előfizetni?

A jelenleg elérhető csomagokat itt találod: Magyar Jeti csomagok.

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet, majd döntsd el, hogy éves vagy havi díjas konstrukciót szeretnél. Add meg az email címedet, és fizess bankkártyával vagy PayPallal.

Pro-tipp: Ha először szeretnéd kipróbálni, milyen előnyökkel jár a Kör-tagság, töltsd le a 444 appot, ahol új felhasználóként 50%-os kedvezménnyel fizethetsz elő az első hónapra.

Mi az a Qubit+? Miért látom, amikor előfizetek a 444-re?

A Qubit.hu dedikáltan a tudományos eredményekkel, technológiai innovációkkal, a modern gazdaságok fontos trendjeivel, a magyar kutatók sikereivel és mindezek társadalmi hatásaival foglalkozik, immár több mint 100 kutató és tudós külső részvételével.

Amennyiben ezekhez a tartalmakhoz és a Qubit rendezvényeihez nem szeretnél hozzáférést, az előfizetési folyamatban könnyedén kikapcsolhatod ezt a kedvezményes kiegészítőt, meglévő előfizetés esetén pedig a magyarjeti.hu-s fiókodban tudod lemondani a megújulását.

Melyik csomag a legjobb?

Ha csak cikkeket szeretnél olvasni, válaszd a Cikkek csomagunkat. Ha viszont itt nem állnál meg: prémium hírleveleinket (például főszerkesztőnk, Uj Péter levelét) és podcastjeinket (mint a Borízű Hang elzárt adásai) kár lenne kihagyni. Zárt Facebook-csoportunkba már a Közösség csomaggal is bejuthatsz, eseményeinkre pedig Belső körös előfizetőként tudod bebiztosítani a meghívód. Ha pedig a 444 Shopban vásárolnál, bármelyik csomagunk tagjaként élvezheted az előfizetőinknek járó kedvezményeket.

Pro tipp: Bármelyik 444-csomag mellé kedvezményes áron választhatsz Qubit+ kiegészítő csomagot!

Havi/éves csomagra szeretnék előfizetni. Mik a lehetőségek?

Mindhárom csomagunk elérhető havi és éves díjas változatban is. A csomagok oldalán válaszd ki a neked tetszőt, majd a fizetésnél döntsd el, hogy 1 vagy 12 hónapra szeretnél előfizetni, Qubit kiegészítővel vagy anélkül. Az éves csomagok havi díja kedvezőbb, így amennyiben hosszú távon támogatnád a munkánkat, kedvezménnyel háláljuk meg a Kör-tagságodat. Éves csomag vásárlása esetén a 12 hónap egy összegben fizetendő.

Az előfizetések automatikusan megújulnak, de ezt bármikor kikapcsolhatod a magyarjeti.hu-s fiókodban. Ehhez lépj be a profilodra, ott kattints az Előfizetés menüre, majd a lemondás gombra.

Hogyan tudok áfás számlát igényelni?

Számlaigényedet az előfizetési folyamat elején tudod jelezni az “Áfás számlát szeretnék” csúszka elhúzásával, majd a számlázási adatok megadásával.



A jelenlegi tartózkodási helyem nem szerepel a legördülő menüben. Mit válasszak?

Abban az esetben, ha az Európai Unión kívülről kerestél fel minket, kérjük, Magyarországot válaszd a legördülő menüben.

Mit jelent a fizetés során a Kártyaregisztráció kifejezés?

Az előfizetéseink automatikusan megújuló előfizetések - a megújulást a Jeti profilodban bármikor kikapcsolhatod -, a SimplePay rendszere az ismétlődő fizetésekre ezt a megnevezést használja. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy regisztrálsz egy Simple-fiókot.

Hogyan tudok elolvasni egy ajándék cikket?

Ha megajándékoztak egy cikkel, ne hagyd veszni! Egy magyarjeti.hu-s fiókra lesz szükséged az elolvasásához, amit azonnal létrehozhatsz az ajándék cikk linkjére kattintva, vagy regisztrálhatsz itt is.

Hogyan tudok hírlevelekre feliratkozni? Hogyan iratkozhatok le róluk?

>> Aktuális hírleveleinket itt találod.

Ingyenes hírleveleinkre magyarjeti.hu-s fiókkal iratkozhatsz fel, prémium hírleveleinket pedig előfizetőként (Közösség, Belső kör csomagban) kapod attól függően, hogy 444 és/vagy Qubit előfizetéssel rendelkezel.

Amennyiben valamelyik hírlevélről leiratkoznál, a levelek alján található leiratkozási linkkel (leiratkozás, unsubscribe) tudsz az adott hírlevélről lekerülni.

Ha vásárolnék 444-es terméket (pl. könyv, póló), hogyan tehetem meg?

Könyveinket, magazinjainkat és további, limitált számban elérhető termékeinket a webshopunkban tudod megvásárolni. A 444-es termékek megvásárlásával Te is támogathatod a munkánkat, hogy minél több új kiadványt tudjunk megjelentetni.

>> A 444 Shopot itt találod.

Hogyan vehetek részt a zártkörű eseményeiteken?

Ha biztosan szeretnél meghívót kapni a rendezvényeinkre, Belső kör csomagra lesz szükséged. Ha egy eseményre nem fogy el minden jegy, a jegyértékesítés a Közösség csomagosoknak is megnyitjuk. A meghívót mindig emailben küldjük, ha szeretnéd megkapni, ne iratkozz le a marketing leveleinkről!

444/ Qubit+ előfizetést ajándékoznék, mit tegyek?

Ha szeretnél meglepni valakit egy éves előfizetéssel, kérjük, írj nekünk az ajandek@magyarjeti.hu email címre az alábbi adatokkal:

A választott éves csomag típusa (Cikkek, Közösség, Belső kör)

Számlázási adatok (teljes neved, címed)

Mikortól legyen aktív az előfizetés (Fontos: Az előfizetés aktiválása 2-3 napot is igénybe vehet, ezt kérjük, vedd figyelembe!)

Az ajándékozott email címe (Ez a fiók létrehozásához kell. Nem küldünk az aktiválás előtt emailt, nem rontjuk el a meglepetést!)

Ezután küldünk egy díjbekérőt, ami tartalmazza a számlaadatainkat és az utalandó összeget. A fizetés feldolgozása után létrehozzuk az előfizetést, és elküldjük a bejelentkezéshez szükséges információkat.

Hogyan tudlak még titeket támogatni?

A munkánkat leginkább azzal támogathatod, ha előfizetsz a 444-re és másokat is erre buzdítasz. A Kör-tagság mellett van lehetőség egyszeri vagy rendszeres támogatásra is. Ajánljuk még webshopunkat is, ahol kiadványaink és egyéb termékeink megvásárlásával is támogathasz minket.

Semmiről se akarok lemaradni, milyen csatornákon tudlak követni titeket?

Ha a 444-et a mobilodon is szívesen olvasod, töltsd le az appunkat Androidos készülékedre, Huaweire vagy iPhone-odra. Olyan funkciókkal készülünk, amiért tényleg megéri itt is aktívnak lenni. Például tudtad, hogy több témában is kérhetsz magadnak push értesítést?

Ha szereted a videóinkat, kövess minket YouTube-on, de persze Facebookon, Instán, Threadsen, X-en és TikTokon is megtalálsz minket.

Kérdések meglévő előfizetéssel kapcsolatban

Miért újult meg az előfizetésem? Miért terheltétek meg a kártyámat?

Az előfizetések automatikusan megújulnak a lejáratkor, azaz havi csomag esetén minden hónapban (az előfizetésed napjától számított egy hónap), éves előfizetés esetén pedig egy év után. A fiókodban az Előfizetés fülön az Élő előfizetések szekcióban bármikor kikapcsolhatod az automatikus megújítást.

Ha kérdésed van egy tranzakcióval kapcsolatban, írj nekünk az elakadtam@magyarjeti.hu címre. Meggyorsítja az ügyintézést, ha rögtön elküldöd a tranzakció adatait is.

Miért szűnt meg az előfizetésem?

Az előfizetésed az általad választott rendszerességgel - havonta vagy egy év után - automatikusan megújul. Ha éves előfizetőnk vagy, és SimplePay-en keresztül fizettél, két év után nem tudjuk automatikusan megújítani a Kör-tagságodat. Ez esetben kérjük, fizess elő újra: Magyar Jeti csomagok

Ha nem ez áll fenn, kérjük, ellenőrizd a kártyádon lévő egyenleget. Az első sikertelen fizetés után 5 napon keresztül automatikusan újrapróbálkozunk a díj levonásával. Ha időközben rendeződik az egyenleged vagy a napi limited, nincs további teendőd.

Amennyiben megváltoztak a bankkártya adataid, az előfizetésedhez tartozó kártyainformációkat egy új előfizetői tranzakció indításával tudod frissíteni. Az új kártya adatainak megadásával a következő fordulónapon már az új kártyával fog megújulni a tagságod.

Hogy tudom meghallgatni az elzárt podcastokat?

Ha még nem hallottad őket, figyelmedbe ajánljuk a három rendszeres podcastunkat:

A Borízű Hangban Bede Márton, Uj Péter és Winkler Róbert beszélgetnek mindenről, ami éppen eszükbe jut.

A Tyúkólban Diószegi-Horváth Nóra és Kun Zsuzsi teszik ugyanezt, mindig más meghívott vendéggel megtámogatva.

A Nem rossz könyvekben Horváth Bence és Ott Anna szakértő vendégeikkel együtt foglalkoznak mindennel, ami könyv.

Valamennyi podcastunk hallgatható minden nagyobb podcastplatformról, és a 444-en is megtalálod mindegyiket.

Közösség és Belső kör előfizetőink hozzáférhetnek az elzárt podcastjainkhoz is. Ehhez a személyes 444-fiókodban található podcast-linket kell felvinni a kedvenc podcast appodba. Ha elakadnál, itt segítünk.

Hogy tudom Spotifyon meghallgatni az elzárt Borízűt?

Egyelőre sajnos sehogy, mert a Spotify nem támogatja az előfizetői hozzáférést. Amint bevezetik ezt a funkciót, mi is használni fogjuk. Addig is, azt javasoljuk próbáld meg más podcast appban hallgatni az adásokat. Ezeken biztos menni fog.

Tudok elzárt podcastot, videót ajándékozni?

Sajnos erre nincs lehetőséged. Csak cikkeket tudsz ajándékozni, ha van Közösség vagy Belső kör csomagod.

A 444-előfizetésemet ki tudom egészíteni Qubit+ csomaggal is?

Igen, ebben az esetben a Qubit+ előfizetésedet sokkal kedvezőbb áron szerezheted meg. Ha a csomagválasztó oldalunkra a Kör-előfizetéshez regisztrált profiloddal érkezel, automatikusan átirányítunk arra a felületre, ahol ezt a kedvezményes előfizetést megszerezheted.

Hol tudom megnézni, hogy milyen csomagban és meddig vagyok előfizető?

Az előfizetésed adatait a magyarjeti.hu-s fiókodban találod az Előfizetés menüpont alatt. Ha az előfizetéseddel kapcsolatban általánosan kérdeznél, írj nekünk a kor@444.hu email címre.

Van előfizetésem, de fizetőfalba ütközöm. Mit tegyek?

Kérjük, először ellenőrizd, hogy valóban be vagy-e jelentkezve a fiókodba. Ha igen, de továbbra is fizetőfalba ütközöl, nézd meg a fiókodban, hogy aktív-e az előfizetésed. Ha aktív, és még mindig nem enged át a fizetőfal, kérjük, írj nekünk az elakadtam@magyarjeti.hu címre.

Hogyan tudom lemondani a 444-előfizetésemet?

Az előfizetésed megújulását a magyarjeti.hu-s fiókodban tudod lemondani. Ehhez lépj be a profilodra, ott kattints az Előfizetések menüre, majd a lemondás gombra.

Tudok kisebb előfizetési csomagra váltani?

Amennyiben kisebb csomagra váltanál, fiókodban lemondhatod a jelenlegi csomagod, és előfizethetsz egy másikra, amely aktuális csomagod érvényességének lejártával lép életbe.

Tudok nagyobb előfizetési csomagra váltani?

Bármikor választhatsz az aktuális csomagodnál nagyobb előfizetést. Ehhez nem kell megvárnod a jelenlegi előfizetésed lejáratát: vásárolj egy nagyobb csomagot, a végösszegből levonásra fog kerülni a jelenlegi csomagodból hátralévő napok ára. (Csak arra figyelj, hogy ugyanazt az email címet használd, amin a jelenlegi csomagod van.)

Miért járt le idő előtt a Qubit+ előfizetésem?

Ha élő 444-előfizetés mellé vásárolsz Qubit+ kiegészítő csomagot, a két előfizetés lejáratát összehangoljuk, hogy egyszerre járjanak le és újuljanak meg. Fizetéskor a csomag árát természetesen időarányosan csökkentjük.

Az előfizetésemről a számlát, nyugtát hol találom?

A számláidat és nyugták adatait a magyarjeti.hu-s fiókodban találod az Előfizetések menüben az "Eddigi előfizetéseid" melletti nyíl lenyitásával.

Belső körös előfizetőként hogyan hívhatom meg egy ismerősömet a 444 Közösség csomagba?

Belső Körös előfizetőként lehetőséged van ingyen meghívni egy ismerősödet a Körbe, aminek köszönhetően hozzáfér a 444 valamennyi cikkéhez, beléphet a zárt Facebook-csoportunkba, és feliratkozhat prémium hírleveleinkre is.

Ezt a magyarjeti.hu-s profiloldaladon, a meghívók menüpont alatt a meghívottad emailcímének megadásával tudod elindítani, ide kattintva.

A meghívottad hozzáférése mindaddig él, amíg a Belső Kör tagja vagy.

Belső körös előfizető vagyok, a meghívottam nem fér hozzá az elzárt tartalmakhoz. Mit tegyek?

Profilodban a Meghívók fül alatt vond vissza, majd küldd ki újra a meghívót. Ha meghívottad ezután is fizetőfalba ütközik, írj az elakadtam@magyarjeti.hu-ra.

Hogyan tudom törölni a magyarjeti.hu-s fiókomat, ha nincs már rá szükségem?

Fiókodat a profilod "Beállítások" menüpontjában törölheted.

Fontos, hogy az előfizetésed lejárta után három hónapig megőrizzük a fiókodat, így az nem törölhető, hogy az esetlegesen felmerülő számlázási kérdéseket kezelni tudjuk. Ez idő alatt adataidat kizárólag erre a célra használjuk fel, utána a profilodat bármikor megszüntetheted.





Ha nem találtál választ a kérdésedre, az alábbi címekre írhatsz nekünk:

Ha elakadtál vagy technikai hibát tapasztalsz: elakadtam@magyarjeti.hu

Ha előfizetéseddel kapcsolatban kérdeznél: kor@444.hu

Ha szerkesztőségünknek üzennél: szerk@444.hu

Ha titkosított csatornán lépnél velünk kapcsolatba: 444.hu@protonmail.com