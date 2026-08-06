Az új Pókember több bevételt hozott az amerikai mozikban az első hétvégén, mint bármelyik film korábban

A Sony Pictures bejelentette, hogy a Tom Holland, Zendaya és Sadie Sink főszereplésével készült Pókember: Vadonatúj nap hat nap alatt elérte az 1,05 milliárd dolláros bevételt globálisan.

Ennél jobban a mozibiznisz történetében csak egy másik szuperhősfilm, a 2019-as Bosszúállók: Végjáték teljesített, amely már pár nap alatt 1,2 milliárd dollárt termelt. Az amerikai piacon viszont az új Pókember leverte a Bosszúállókat 360 millió dolláros bevétellel a nyitóhétvégén. A film gyártási költségvetése 225 millió dollár volt.

Ez már a negyedik idei film, amely csatlakozik a „tíz számjegyű klubhoz”: a Super Mario Galaxis, a Michael Jackson életrajzi film és a Toy Story 5 is elérte az egymilliárd dolláros határt, az Odüsszeia is 900 milliónál jár. Tavaly négy film kaszált egymilliárd dollárnál többet világszerte: a Nezha 2 című kínai animáció, a Zootopia 2, az Avatar 2 és a Lilo és Stitch.

A filmipar története összesen 64 ilyen filmet tart számon a Deadline szerint, szóval a Pókembert készítő Sony vezérigazgatója nem alaptalanul mondta a Hollywood Reporternek, hogy a mozik kiüresedéséért aggódóknak nem feltétlenül van igazuk, „valójában a mozipiac jelenleg virágzik”.