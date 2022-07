A párizsi csúcsdivat úgy tért vissza, mintha csak átaludtuk volna az elmúlt két évet

Párizsban 2022. július 4. és 7. között rendezték meg az haute couture divathetet, és a legtöbb tervező visszatért a rendes divatbemutatóhoz kifutóval, modellekkel, illusztris vendégsereggel, melyben ott ülnek az egyedi és/vagy feltűnő luxusra vágyó, milliárdos ügyfeleik is. Furcsa ellentmondás ez a szupergazdag vásárlóknak szóló, rengeteg pénzbe kerülő esemény egy olyan világban, amit az elmúlt két évben megbénított a koronavírus, összezilálódtak az ellátási láncok, háborúban áll Oroszország és Ukrajna, gazdasági válságot okozva a világ számos országában, és akkor még a klímakatasztrófát és az általános nyugtalanságot nem is említettük. Voltak persze tervezők, akik valamilyen módon igyekeztek erre reflektálni az alkotás során.

A Christian Dior fináléja. Maria Grazia Chiuri kreatívigazgató Oleszja Trofimenko ukrán művészre akarta felhívni a figyelmet, a kollekciót pedig az ukrán folklórban is megjelenő „élet fája” motívumra és hímzésekre építette fel. Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Bár a kifejezést sokszor bármilyen kézzel varrott, méretre készült, látványos ruhára rámondják, ahhoz, hogy egy divatház az évente kétszer - júliusban és januárban - megrendezett hivatalos haute couture divathéten mutathasson be, felvételt kell nyernie a Chambre Syndicale de la Haute Couture-be, vagyis a kamarába.

Alexandre Vauthier bemutatója, 3D flitterekkel. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A kamara szigorú feltételeket szab: megrendelésre, méretre készült, több próbával járó ruhákat kell készíteniük, a szalonjukban pedig legalább 15 embernek kell dolgoznia teljes munkaidőben. Emellett egyik műhelyükben legalább 20 olyan szakembert kell alkalmazniuk, aki valamilyen speciális, nagy kézügyességet és gyakorlatot igénylő technikához ért (csipkeverés, hímzés, pliszírozás stb.). Egy kollekcióban legalább 50 ruhadarabot kell bemutatniuk.



Giambattista Valli azt mondta, visszatérő couture kollekciója lényege, hogy éljünk a pillanatnak. A pünkösdi rózsákra emlékeztető textilvirágok szirmai egyesével, kézi pliszírozással készülnek. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Az haute couture show-kon felvonuló ruhák többségéből csak egy darab készül. A kliensek sok esetben valamiféle módosítással kérik a kiszemelt ruhát: rövidebb vagy hosszabb szoknya, plusz ujj, kevesebb díszítés.



Elie Saab védjegyévé váltak a gyöngyhímzett, csillogó estélyik. Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Különösen a világszerte ismert divatházak azok, amelyek mindig a rájuk jellemző hagyományok és stílus, illetve az újítás között lavíroznak - Isten őrizz, hogy avíttasnak vagy naftalinszagúnak tűnjenek.

Egy tipikus Giorgio Armani Privé modell. A tervező ruhái nélkül gyakorlatilag évtizedekig nem volt hollywoodi díjátadó. Fotó: JOHANNA GERON/REUTERS

A legnagyobb francia divatház megítélése már Gabrielle Coco Chanel, és utódja, Karl Lagerfeld idejében is ellentmondásos volt. Lagerfeldet jobbkeze, Virginie Viard követte, de őt botrányos kijelentések híján azért szokták kritizálni, mert nincs olyan erős és koherens víziója. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy a Chanel gondját viseli a savoir faire-nek: számos kézműves műhelyt felvásároltak, hogy megmentsék őket a bezárástól.

A Chanel divatház jelképévé vált tweed szettek. Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Elsa Schiaparelli 1927-ben kezdett el ruhákat tervezni, és a szürrealista divat legfontosabb alakjává vált. A trompe l'oeil (szó szerint érzékcsalódást jelent) mestere volt, élethű homárok ugyanúgy előfordultak a kreációin, mint virágok. A divatházat 2019-ben elég sikeresen támasztotta fel Daniel Roseberry tervező. Sok más történelmi divatház újraindítása fulladt azonban kudarcba az évek során.

Egy jellemző szürreális ruha a Schiaparelli műhelyéből, szőlővel és kismadárral. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Míg vannak bemutatók, ahol a szakértelem demonstrálásán van a fő fókusz, máshol legalább ennyire fontos a teatralitás is. Jean-Paul Gaultiernek ez már a harmadik szezonja, amikor nem maga tervezi a kollekciót, hanem vendégtervezőt hív meg, hogy értelmezze át a JPG-univerzumot a saját látásmódja szerint. Most Olivier Rousteingen, a saját jogán is ismert Balmain dizájnerén volt a sor.

A Madonna által ismertté tett kúpmelltartók bőrből készült vértként jelentek meg a Gaultier bemutatón. Fotó: Jonas Gustavsson/Jonas Gustavsson/Sipa USA via Re

Az haute couture kollekciókban sokszor nem az a lényeg, hogy valami hordható legyen, hanem az, hogy megmutassák, milyen fantasztikus ruhákat, kiegészítőket képesek létrehozni a műhelyükben.

Virág-fejdísz Alexis Mabille-tól. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Napjaink avantgárdjai közé tartozik a Viktor&Rolf páros. A két tervező ezúttal maga is szerves elemévé vált a shownak, miközben a nézők szeme láttára „bontották le” az egyik modell ruháját, majd alakították át egy másikká.

Viktor és Rolf akcióban. Fotó: Jonas Gustavsson/Jonas Gustavsson/Sipa USA via Re

Iris Van Herpen már feltűnése óta a jövő, a technológia megszállottja, az elsők között kísérletezett például 3D-nyomtatással a munkáiban. Nemcsak a technikákban, hanem az anyagok terén is az innovációt keresi, bizonyos ruhák részeit például kakaóbabból előállított rostból nyomtatták.

Iris Van Herpen munkái láttán gyakran felmerül a kérdés, hogyan csinálta? Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

A fenntarthatóságra való törekvés az haute couture-ben is megjelent, bár kevesen művelik olyan teljes körűen, mint Ronald van der Kemp. A holland tervező elfekvő textilkészleteket kutat fel - most például a '70-es évekből származó anyagot is talált -, régi ruhákat szabdal fel és használ fel újra.

Ronald van der Kemp itt épp farmerből alkotott valami sokkal látványosabbat. Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Hagyományosan a couture bemutatókat a „Le Mariée”, vagyis egy menyasszonyi ruha zárta. Ezt ma már nem mindenki tartja be, de a kifejezetten estélyikre és menyasszonyi ruhákra szakosodott tervezők igen.

Zuhair Murad menyasszonya. Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Címlapkép: A Schiaparelli divatház egyik modellje. Párizs, 2022. július 4. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP