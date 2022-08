A Szigetet is lenyomta multikulturális sokkban a Kurultáj

Nem nagyon van fesztiválszervező, aki ne rettegne attól, hogy valaki a közbiztonságra különösen veszélyes szúró- vagy vágóeszközt csempészik be a rendezvénye területére. De a bugaci Kurultájon nemhogy fémdetektor nem volt, a honfoglalónak vagy betyárnak beöltözött látogatók büszkén fityegtették az oldalukon a magukkal hozott szablyákat és fokosokat.

Fotó: Bankó Gábor

Bár a rendezvény elvileg a lovas nomád kultúrára koncentrálna, a látogatók szinte mindent felvonultattak, amit a magyar ember a farmer megjelenése előtt hordott. A bökkenő csak az, hogy ezeket a viseleteket nem erre az évszakra és nem is a megváltozott éghajlatra tervezték, ezért aki igazán trú akart lenni, annak szombaton a 32 fokos hőségben is többrétegű kaftánban, rókaprémes süvegben, kibélelt mentében, a modernebbeknek cifraszűrben vagy juhszőr subában kellett végigpárologtatnia a napot.



Fotó: Bankó Gábor

Aki viszont azzal céllal érkezett, hogy szunnyadó magyarságtudatát erősítse meg, komoly kihívásokkal találkozhatott a 40 hektáros terület centrumában kialakult elképesztő multikultiban. Eleve zavarba ejtő, hogy a színpad előtt egy kisebb tömeg ujgur és török zászlókat lengetve csápol egy gagauz etnorapper szinti alapú előadására. Ilyen dallamok és ritmusok mellett a lehetetlen megálljt parancsolni a kulturális keveredésnek: a türk testvérek között egy honfoglaló magyar műanyag söröspohárral a kezében és karddal az oldalán bólogat, mellette egy tarsolylemezes férfi pedig visszahozza a 2010-es évek elejéről a Gangnam Style-féle táncot.

Néhány méterrel távolabb megvalósult Németh Szilárd legrosszabb rémálma: a pecsenyesütők között felállított döneresnél végeláthatatlan sorok állnak, fogy a turkisi kebab, és ha ez nem lenne elég, a keleti nyitással beengedett török delegáció a színpad előtt olyan mennyei édességeket kínálgat, amik végigkóstolása után sajnos eszünkbe sem jut ránézni a kürtőskalácsra.

Fotó: Bankó Gábor

Politikailag is képes meglepetést okozni a törzsi gyűlés. Miközben a kormány teljes mellszélességgel kiáll az egy Kína politika mellett, itt a lovas felvonulás közben Ujguriát biztosítják támogatásukról, és nem felejtik el megemlíteni, hogy milyen nehéz helyzetben élnek. A kormány által százmilliókkal támogatott rendezvényen ilyen gesztusokat eddig hírből sem lehetett látni, Szijjártó Péter még azokat a szankciókat is dühösen ellenezte, amiket az ujgur kisebbség átnevelőtáborokba zárása miatt hozott Kína ellen az EU. Mindez persze nem akadályozta meg Kövér Lászlót, hogy az ujgurok előtt is a nyugati transzhumanisták ármánykodásaival riogasson egyszerre minden embert és lovat.

Fotó: Bankó Gábor

A meglepő és színes jelenetek ellenére a hivatalos programok nagy része a harci hagyományok bemutatásáról szól. Ilyenkor a soltvadkerti birkózószakosztály sem a megszokott szettjében lép szőnyegre, inkább a közép-ázsiai övbirkózás szabályai szerint győrik egymást. Nem lehet karra vagy lábra fogni, csak az övébe kapaszkodva lehet levinni az ellenfelet. Minderre három perc van, de ha olyan teljes értékű dobást sikerül végrehajtani, amikor a másik a hátára esik, egyből nyertél. Pénzdíj csak a felnőtt korcsoport nyerteseinek jár az érem mellé, a fiatalabbaknak ebédjeggyel kell beérniük.

A háromnapos fesztivál alatt a résztvevők egy csoportja jurtatáborban lakik, amihez szigorú feltételeknek kell megfelelni. A szervezők külön kérték, hogy akik itt akarnak lakni , „a három nap alatt viselkedésetekkel is legyetek méltók őseink szelleméhez”. Ennek ellenére az egyik legtávolabbi jurtában mégsem kiterített állatbőrök, szönyegek és fegyverek fogadnak, hanem néhány középkorú asszony szokatlan, keleti popzenére magyaráz. Ők itt a Dimash Dears Hungary Fan Club. Rajongásuk tárgya egy 28 éves kazah popsztár, Dimash Qudaibergen, aki nagyon népszerű a keleti világban, mióta 2017-ben megnyert egy kínai daversenyt az SOS című számával. A képeivel feldíszített jurta leginkább úgy nézett ki, mint egy nur-szultani tini hálószobája.

Annamária Fotó: Bankó Gábor

Tamarának a k-popért rajongó lányai mutatták meg 4-5 éve Dimash zenéjét. Bár leesett az álla, amikor először meghallotta, milyen hangterjedelemmel énekel, de akkor még nem rántotta be. Később újra felbukkant, és már nem volt megállás. Egy másik rajongónak, Annamáriának egy nehéz időszakban, nem sokkal az édesanyja halála után dobta fel a Youtube algoritmusa Dimash zenéjét, és azt mondja, olyan hatással volt rá, mintha varázspálcával ütöttek volna rá. „Hónapokon keresztül újra és újra meghallgattam, és nem tudtam vele betelni. Alig vártam, hogy vége legyen a munkának, és felmehessek a Youtube-ra. Aztán rátaláltam a rajongói klubra, és azt vártam, magyarázzák el, miért érzem ennyire közelinek magamhoz ezt az embert. Nagyon hasonló élményekről számoltak be.” Minden vágya, hogy egyszer láthassa élőben, de ehhez sajnos nagyon sokat kellene utaznia.

De amivel a politika kevésbé tud mit kezdeni, az a fesztivál spirituális, ezoterikus vonala. Ezek a sátrak helyileg is elkülönülnek a harci jelenetek szereplőinek szállásától, és az itt lakók a kereszténységről is egészen mást gondolnak, mint amit Kövér László vagy Semjén Zsolt feltétlenül hallani szeretne.

Balázs és Edit Fotó: Bankó Gábor

Megszoktuk már, hogy nagyon sokféle az olvasóközönségünk, de amikor egy 2 méter magas srác karddal az oldalán azzal szólított meg a jurták között, hogy nem a 444-től vagyok-e, hirtelen magam sem tudtam, mire számítsak. Persze kiderült, hogy Balázs szívesen olvassa a cikkeinket és nézi a videóinkat. Be is mutat édesanyjának, Editnek, a táltos asszonynak, aki a szertartásokat szervezi.

Otthon ők is átlagos modern életet élnek, esetleg hétvégenként összeülnek a baráti társaságukkal dobolni és énekelni. De hogy mégis mit jelent a táltosság, arról Balázs azt mondja, az anyja az közvetítő ez a világ és a másik világ között. „Ő kommunikál a szellemekkel, segít neki fel vagy lejutni. Ő az, aki üzeneteket kap föntről. Ebben nyilvánul meg, hogy ő maga a táltos. Illetve gyógyít. Vannak emberek, akik útmutatásért jönnek hozzánk, és végül azt mondták édesanyámra, hogy jobb, mint egy pszichológus.” Editet katolikusnak nevelték a szülei, majd egy református főiskolán tanárnak tanult, de 16 éve volt egy autóbalesete, azóta érzi úgy, hogy képes kommunikálni a szellemvilággal.

Ezt a vallást tengrizmusnak hívják, amiben a természeti elemeket veszik fel. „Tiszteljük a Napot, a Holdat, a Földünket. Az őseink a csizmájukat us úgy perdítették fel, hogy ne rúgjanak az anyaföldbe.” Mivel arról nincsenek feljegyzések, hogy milyen volt a magyarok hitvilága, az ásatásokon talált jelképek alapján megpróbálták rekonstruálni. Ez nagyon hasonló lehetett az altáji népek vallásához, mert a sztyeppeiek hatással voltak egymásra. Ugyanakkor Edit kiemeli, hogy a sámán és a táltos nem ugyanaz. A különbség nagyjából annyi, hogy a sámán révüléskor beengedi a testébe a szellemeket, míg a táltos csak érzékeli őket szertartás közben.

A természeti vallások újjáéledésével kapcsolatban mindig is az érdekelt a legjobban, hogy ez a hallucinogén szerek használatát is visszahozza-e, de Edit azt mondja, a táltosok nem gombáznak, hogy révületbe essenek. Ugyanakkor más sámánokkal találkozott, és volt egy alkalom, amikor cseroki indián barátja olyan dohánnyal kínálta meg, amitől teljesen megváltozott a tudatállapota. Bár sokkal könnyebb volt úgy révületbe esni, nem volt jó tapasztalat, mert közben nem tudott a külvilágra figyelni.

Ugyanakkor nem örülnek, hogy a politika ennyire rátelepszik a Kurultájra. Balázs Kövér László beszédét hallgatva is húzta a száját, mert szerinte az ilyen megszólalásokkal „beleviszik az utálatot és az erőszakot” a hagyományőrzésbe. A rendezvényen megjelenő betyárseregeseket és más szélsőjobboldaliakat sem nézik jó szemmel. „Annak ellenére, hogy a nemzetünket szeretjük, és elsőként kezeljük az elsők között, azért nem kéne a többieket elnyomni, kiutálni.”

Balázséknak a kerszténységhez is sajátos a viszonyuk, hiszen mégiscsak emiatt számolták fel tűzzel-vassal az ősi magyar életformát. Bár Tengrinek hívják az istenüket, de szerintük ő tulajdonképpen ugyanaz, mint a keresztény Isten. „Azzal, amit alapból képviselnének, nincs baj, inkább a kivitelezésben tudunk kivetni valót találni, mert nem szeretném, ha az egyház a fényűzésről szólna. Bár nem az ördögtől eredeztetjük őket, úgy gondoljuk, hogy ők azok a bárányok, akik az úton eltékozoltak.”

Jó kérdés, hogy ha az Alföld ezer éve is olyan elsivatagosodó, kiszáródó terület lett volna, mint most, eszükbe jutott volna-e letelepedni itt a nagyállat-tartó népeknek. Itt Bugacon is úgy hullanak már a fék levelei, mintha október lenne. A táltos vallásban hívők ezt nagyjából ugyanúgy magyarázzák, mint a tudományos alapokon álló klímaaktivisták.

„Valamit elkövettünk sajnos, és a Földanya most megbosszulja ezt, visszavág, megrázza magát. Ezeket az aszályokat annak köszönhetjük, hogy nem tiszteljük a Földünket, a vizeinket, a levegőt, hanem beszenynezzük. Ha visszatérnénk az ősi vallásunkhoz, és tisztelettel adóznánk a Földnek, a szélnek, a Napnak, a Holdnak, tehát szereket tartanánk, és mindenkit megpróbálnánk lelkileg, akkor vissza tudna állni a rend.”

