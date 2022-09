„Belehalok milyen szabad ország ez, anyámnak írok sms-t és az Orbán les”

„Első alkalommal bográcsozunk a Budapest Parkban” - mondta Beton.Hofi a Citromail Gang első országos találkozóján. Ezalapján úgy tűnhet, hogy egy fura szekta vasárnapi gyűlésén jártunk volna, de valójában az év egyik legjobban várt rapbuliján, Beton.Hofi első önálló Budapest Parkos koncertjén hangzott el a mondat.



Comic sins

Beton.Hofi, azaz Schwarz Ádám 2021-ben lett ismert a comic sins című mixtape albumával. Későn, 27 évesen kezdett zenélni, előtte félprofi szinten focizott. Egy videóban azt mondta, hogy nem bánja, hogy „nem kezdte el hamarabb a zenei karrierjét, mert akkor nem lenne elég élettapasztalata, élményanyaga, amiből dolgozhatna rapperként.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Pár hét alatt a toplisták élére került, a stílusa és a zenei világa miatt hatalmas rajongótábort szerzett. A comic sinsről a Recorder azt írta, hogy „minden megvan benne, ami jó az újhullámos rapben, de kipótolja azt is, ami itthon eddig hiányzott belőle.” A Beton.Hofi karakter fontos pillére a nyolcadik kerületi identitás, az arra jellemző szleng, az okos, frappáns és önreflektív szövegek pedig egyensúlyt alkotnak.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Azonnal megfogott a szövege, a dallama és a flowja. Magam is Kálvária tér-Orczy tér közt éltem le a budapesti életem nagy részét, abszolút értem azt a koordináta-rendszert, amit Ádi használ” - mondta Zoli, aki 2021 ősze óta hallgatja Ádi zenéjét. „Az egyetemi életem nagy része rímel azzal, amit ő állít, a mentális paráktól kezdve, a csajokon és a bulizáson át a magányig, amiről sokat beszél” - folytatta.



Fotó: Bankó Gábor/444

Ádi karrierje meredeken ívelt fel, pár héttel a comic sins megjelenése után már fellépett a Budapest Parkban Dzsúdló előtt, de az egész 2022-es fesztiválszezont végig koncertezte. A Rekorder megkérdezte, hogy mi lehet a cél öt év múlva, arra ezt válaszolta: „Hazudik, aki azt mondja, nem akar egyszer főfellépőként a Budapest Park színpadán állni, hiszen az azt jelzi, hogy sok ember szereti a cuccod. Lehet, hogy most úgy tűnhet, az enyémmel képtelenség megtölteni a Parkot, de soha nem tudtam elfogadni a lehetetlent."



Fotó: Bankó Gábor/444

Ehhez képest kb másfél évvel a comic sins után, a második albumával, a szeptember 2-án megjelent Playbániával már főfellépőként tért vissza a Budapest Parkba, ahol kis híján teltházas koncertet adott. Előtte fellépett Kapitány Máté, Lil Frakk, 6363 (Gege) és a Slow Village is.



Fotó: Bankó Gábor/444

Playbánia

A Playbániát közel két hónap alatt írta meg Ádi. „Ez az egész egy trilógia rendszer, aminek ez a második része” - mondta a két album viszonyáról az After Sajó Dáviddal podcastben. „Fontos, hogy ez az én személyiségfejlődésemmel menjen együtt, hogy mikor mit látok. Azt szeretném precedensként megteremteni, hogy a rossz is legyen elmondva, az is, hogy mennyire esendő vagyok.” Emiatt az őszinteség miatt is kedvelték meg őt sokan. „A gyarló vagyok, abból is gyakorló szövegrészlet ütött meg a legjobban” - mondta egy 18 éves fiú.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Playbánia már egy fokkal komorabb és dühösebb album lett, és bátrabban nyúl közéleti témákhoz is (erre a legnyilvánvalóbb példa a „belehalok milyen szabad ország ez, anyámnak írok sms-t és az Orbán les” sor). „Roppant dühös vagyok azokra a motivciókra, amik a társadalmat rendező illetőket hajtják. Meg arra, hogy ez 2022-ben most tényleg csőstül jön” - mondta Ádi szintén az After műsorban. Anna nevű rajongónak is pont azért tetszik a zene, mert mer aktuális társadalmi problémákkal foglalkozni.



Fotó: Bankó Gábor/444

Első országos találkozó

A fellépők után, de a koncert előtt, a már-már megszokott módon Txy Bandi melegítette a közönséget, ami alatt felfedték a „díszletet.” A Park elkezdett nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a koncertek ne csak a zenei, de a vizuális élmény is meghatározó legyen. (Azariah múlt heti koncertjén például egy lakókocsi volt a színpadon.) Ezen a koncerten két-három sor székből álló, a falusi focipályákra jellemző „lelátót” helyzetek a színpadra (Ádi focista múltjára reflektálva).



Fotó: Bankó Gábor/444

Az első mondatban említett bogrács a színpad bal oldalán volt, a koncert alatt két ember folyamatosan főzött, hagymát vágott és krumplit pucolt. „Lessünk rá a számok között, ha úgy van” - mondta Ádi, és tényleg bevágtak képeket a főző emberekről, de akár a számok alatt is. A jobb oldalt pedig egy óriási párduc fej, utalva Bagira című számra. „Maugli a nevem, rátok küldöm Bagirát” - szerepel a dalban.



Fotó: Bankó Gábor/444

A lelátónak funkciója is volt, a dalokban közreműködők és Ádi haverjai ültek rajta. Aki éppen benne volt az adott számban felállt és előrejött a színpadra, a többiek ezalatt a helyükön tomboltak és ugráltak. Név szerint: Glsch, Lil Frakk, Krúbi, Realisztik, 6363, Kapitány Máté, Hundred Sins, Co Lee, ajsa luna, gyuris, Beatrick, Miller Dávid és még sokan mások. Az újhullámos (t)rap szcéna színe-java ott volt egy helyen.

Fotó: Bankó Gábor/444

A koncert körülbelül másfél órás volt, csak a tavalyi Akváriumos koncert volt ilyen hosszú. Tudatosan volt felépítve, nem az volt, hogy először eljátszották az első, majd a második album számait, hanem keverték. Ádi energiája és színpadi jelenléte elképesztő volt. Folyamatosan interakció volt a közönséggel, többször lement az első sorral pacsizni, aktivizálta is az embereket az „én azt mondom Citromail, ti azt hogy gang shit" dologgal. A közönség fiatal átlagéletkorából adódóan sok volt a pogó. A nagy köröket látván Ádi olyanokat mondott, hogy „remélem ezt fedezi a tb" és hogy „ha valaki szarul van, szóljon, leállunk, és közösen segítsünk neki."



Fotó: Bankó Gábor/444

„A legjobb része a koncertnek az volt, amikor megjelent a Jazzbois zenekar, és élőzenével kísérték a Backseat Boys, a Balkaan freestyle és a Malév számokat" - mondta a koncert után egy lány. „Elképesztően szóltak." Kovács Gerrison gitártémái is sokat hozzáadtak a dalokhoz, most több számnál is beszállt, nem csak az Árvahouse alapját játszotta. Másoknak pedig a lezárás tetszett, a két legnépszerűbb számot, a Bagirát és a Hard resetet hagyta végére. Természetesen óriási pogó volt, aminek „elképesztő energiája volt és óriási élmény volt benne lenni", mesélte Péter izzadtan a koncert után. „Senkinek nem esett baja, ha valaki elesett, gyorsan felsegítették" - mondta.



Fotó: Bankó Gábor/444

Anna szerint generációs traumafeldolgozás volt a koncert. „Hatalmas közösségi élmény volt, és mindenki tudott hozzá kapcsolódni" - mondta.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kevés őszintébb és szebb pillanatot láttam koncerten, mint ami ennek a végén volt. A Hard reset dropja alatt az éneklés helyett Ádi letette a mikrofont, félmeztelenre vetkőzött, körbenézett, és elérzékenyülve megtapsolta a közönséget.

„Felöltözök, mert anyukám megöl, ha megfázok. Szeretlek titeket, köszönöm szépen" - zárta a koncertet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Citromail Gang

Egy szekta paródiája ez az egész, „annál jelentéktelenebb dolog, hogy ki milyen elektronikus levelezőrendszert használ" nincsen, mesélte Ádi a Citromail Gang jelentőségéről a podcastben. Kicsit rajta tartja a szemét a közösségen, de alapvetően önmagától szerveződik. Megkeresték a Citromailt, és csináltak közösen pólót, pulcsit és vászontáskát, amit a koncerten csak ezen az egy napon lehetett megvenni. Természetesen óriási volt a kereslet ezek iránt, hosszú sor volt végig a bolt előtt.

„A koncerten az volt a legjobb, hogy tényleg egy közösség részének éreztem magam. Nem rajongónak, hanem a gang tagjának" - mondta Zoli.