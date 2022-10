„A pedagógusok már felvállalták a felelősségüket, most rajtunk a sor” - zuglói szülők szerveztek fényes élőláncot

Esti, fényes élőláncot szerveztek zuglói szülők az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épülete köré pénteken, hogy így fejezzék ki szolidaritásukat a pedagógusokkal.

„A pedagógusok már felvállalták a felelősségüket, amikor jelezték, hogy egyre több akadályba ütköznek abban, hogy megadják a gyerekeinknek, ami jár nekik. Úgyhogy most rajtunk a sor!” - mondta Sönfeld Anna, az egyik szervező. Azt mondta, örül neki, hogy a résztvevők közül sokan a gyerekeiket is magukkal vitték, mert ezzel azt a példát mutatják nekik: vállaljanak közösséget azokkal, akikkel nem bánnak méltó módon.

Fotó: Németh Dániel/444

Sönfeld Anna szerint az oktatásirányításnak nem számít az, hogy összegyűltek pénteken ezen a tiltakozáson,

„de a gyerekeinkkel foglalkozó szakembereknek számít”,

ezért fontos mégis.

A kerületben 21 éve gyógypedagógusként dolgozó Tapa Gergely azt mondta, ennyi év után is kevesebbet keres, mint amit most a kukások kiharcoltak maguknak. Szerinte abból a pénzből, amit most egy gyakornok keres a szakmájában, egy albérletet is nehéz fenntartani. Ami viszont igazán zavarjam az a kormányzat felől érkező cinikus, lenéző, lekicsinylő kommunikáció zavarja.

A beszédek után a 300-400 résztvevő az épület körül alkotott élőláncot.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444