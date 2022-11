A hírekbe bejutottak, a rendőrsorfal feltartotta a közmédia ellen tüntetőket

A közmédia előtt a héten sátort verő Hadházy Ákos tüntetésre hívta a tüntetőket a Kunigunda utcába péntek délutánra.

„Ha a hatalom kizárólagos birtokosai szerint az a rend, ahol hazugsággyár a közmédia, és ahol tanárokat rúgnak ki, akkor azt a rendet a demokratáknak fel kell forgatniuk. Öt embert el lehet taposni. Ötezret nehezebb, ötvenezret pedig aligha” - mondta a hibrid forradalmat hirdető ellenzéki képviselő. (Hogy mit mondott még, és mit a többi szónok, arról itt írtunk bővebben.) Meglepő, de a köztévé híradója ezúttal részeletesen beszámolt a tüntetésről, és beolvasták az oktatásról szóló 9 pontot is.

Hadházy a hibrid forradalmat folyamatosan keményedő, de mégis békés ellenállásnak gondolja. Ezt rögtünk tesztelhette is, amikor a beszédek végén megkérte a fáklyás tüntetőket, hogy vonják blokád alá a közmédiát, de a rendőrsorfal feltartotta őket, arra hivatkozva, hogy biztosítani kell az állami intézménynél a ki- és bejutást. Hadházy azzal nyugtatta a tüntetőket, hogy a blokád így is megvalósult, mert a hátsó bejáratot is bezárták a köztévénél. A megmozdulás végén a köztévé bejárata előtt a hazugsággyár felirat előtt a fáklyákból máglyát raktak, a tüzet rendőrök oltották el.

Kristóf Balázs képei a tüntetésről.

A Hadházy Ákos által szervezett tüntetés az MTVA székházánál a Kunigunda utcában 2022. november 4-én. Fotó: Kristóf Balázs

