„Elüldöztétek az osztályfőnökünket!”

Péntek reggel élőláncot tartottak a közoktatás állapota elleni tiltakozásul Budapesten és az ország számos pontján. Eközben tanárok sztrájkolnak, legalább 180 iskolában.

A budapesti élőlánc ezúttal nem a nagykörúton, hanem a Duna mentén és a belváros egy részében zajlott. Tudósítónk szerint most is lehetett találkozni támogató dudálással, ugyanakkor több helyen lyukak is voltak a láncban. A megmozdulást szervező Egységes Diákfront délután tüntetést tart.

Miskolcon az élőlánc után ülősztrájkba kezdtek a Földes Ferenc Gimnázium diákjai. Volt élőlánc többek között Szombathelyen, Pécelen, Sarkadon, Martonvásáron és Oroszlányban is. Percről percre tudósításunk itt olvasható.

