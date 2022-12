„Miniszterelnök úr, egy rossz hírem lenne: ezt a generációt önök elvesztették”

Ismét ezrek vonultak utcára az oktatásért.

November 30-án újabb 8 tanárt menesztettek az állásából polgári engedetlenség miatt. Ezzel 13-ra nőtt a tiltakozások miatt kirúgott pedagógusok száma.

Szombat este mind a 13-án kiálltak a Bajcsy-Zsilinszky úton felállított színpadra.

Pankotai Lili, akinek korábbi kiállása miatt távoznia kellet az iskolájából, újra felszólalt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Szabó Zsuzsanna Éva (PSZ elnök): „Azért vagyunk ma itt, mert a kormány semmibe vesz bennünket. Tanárokat, diákokat, szülőket még csak válaszra sem méltat.”

Nagy Erzsébet (PDSZ ügyvivő): „A kormány, mondjuk ki nyugodtan, Orbán Viktor, szintet lépett. Szintet lépett Pintér Sándor. Megtizedelik a népet. Random választottak ki nyolc pedagógust, nem okvetlenül a legtöbbet engedetlenkedőt.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Káldos János, karinthys szülő: „Nem azért vagyok itt, hogy ecseteljem, hogy az oktatásirányítás, hogy árulja el a gyerekeimet és a nemzet jövőjét. Nem azért vagyok itt, hogy részletezzem, hogy, amit a minisztérium és a tankerület csinál, az nemes egyszerűséggel hazaárulás. Azért vagyok itt, hogy a karinthys szülők szempontjából elmondjam, hogy mit jelent az, hogy nem hagyjuk. (...) Ezekre a tanárokra, akiket most kirúgtak, a gyerekeknek szükségük van. Ha kell, és most kell, akkor a szülők finanszírozni fogják a kirúgott tanárok oktatását, hogy tanítsák a gyerekeinket. Ha kell, akkor az iskolán kívül, de karinthysként.”

Szabó Anita, madáchos szülő: ”A tiltakozás új formáit kell választanunk, és nem szabad visszariadnunk az elsőre radikálisnak tűnő eszközöktől sem. Ez a hatalom sajnos csak az erőből ért. Nem azt figyeli, hogy mit mondunk, hanem hogy hányan vagyunk. Nem félhetünk, mert a gyerekeink élete a tét.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Kapin Lilla, az Eötvös Gimnáziumból elbocsátott tanár: „Itt és most töredelmesen bevallom, hogy többszöri, szándékos, a tankerület álláspontja szerint jogellenes tevékenységben, polgári engedetlenségben vettem részt. A dicsőséges nagyurak mindezért azt gondolták, hogy az elbocsátásom képviselné legjobban a diákok érdekeit. Kérem, hogy sürgősen értesítse valaki Orbán Viktort, hogy a 2007-es kordonbontása miatt én is felmenteném a miniszterelnöki tisztségéből!”

Solymoss Miklós, az Eötvös Gimnázium tanára: „Pintér miniszter úr, ismerje be, hogy ez nem az ön terepe, és nem is lesz. A gumibotlogika megbicsaklik a tanárok, diákok és a szülők ellenállásán. Kirúgatott eddig 13 tanárt, és nagyobb az ellenállás, mint valaha. Önnek köszönhetünk sok-sok közös élményt: a hídfoglalásokat, élőláncokat, a tankerületnél tartott tüntetéseket. Sikerült aktivizálni a diákságot. Miniszterelnök úr, miniszter úr, egy rossz hírem lenne: Ezt a generációt önök elvesztették.”

photo_camera Kapin Lilla és Solymoss Miklós az Eötvösből. Fotó: Bankó Gábor / 444

Berta Beáta, a Karinthy Gimnázium tanára: „Ha most a félelmet választjuk, hosszú időre választjuk azt. Mi már nem akarunk félni. Tenni akarunk: jót és jól. A 13 kirúgott tanárról: Ha most halogatunk, akkor az, amit ők csináltak, az sima áldozat lesz. Ők áldozatok maradnak, mártírok, akik soha nem akartak lenni. Ha most nem cselekszünk, akkor mi magunk is áldozatok leszünk, mártírok. Tanár akarok lenni, és nem áldozat.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Molnár Áron és Pankotai Lili. Fotó: Bankó Gábor / 444

Pankotai Lili és Molnár Áron: „De tanárú, maga itt most mit gondol, hogy a kirúgott pedagógusok száma 13 fő? Hogy a nettó órabére egy tanárnak 1197 forint? Hogy egy darab bombás propagandaplakát ára egy pedagógus havi bére? ”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Orsós János, pedagógus: „A rendszerváltás a cigányoknak nem csak jót hozott. Nekünk azt hozta a rendszerváltás, hogy leválasztottak bennünket a minőségi oktatásról. Nem találkoztunk magyar gyerekekkel az iskolában. Évtizedek óta úgy tanulunk, hogy nyolc-tíz év után a gyerekeink a szorzótáblát nem tanulják meg, mert nincsenek tanárok. És most a tanárhiány megérkezik Budapestre (...)Harminc éves előnyünk van, ami egy keserű előny, keserű tapasztalás. Itt vagytok a kapujába. Meg akarnak fosztani benneteket a minőségi oktatatástól és a tudástól.”

photo_camera Orsós János és tanítványa. Fotó: Bankó Gábor / 444

Pilz Oliver, Törley Katalin (Tanítanék Mozgalom): „Nem Soros György miatt rossz a magyar oktatás. Nem a háború miatt rossz a NAT. Nem a menekültek miatt van tanárhiány. Nem az ellenzék írt új köznevelési férctörvényt. Nem a tizenkét évvel ezelőtti 4-8-12 évben nem volt oktatási minisztérium. Nem Brüsszel nem vette észre a pedagógusbérek leszakadását a többi bértől, miközben elvileg szárnyalt a gazdaság. Ami itt folyik, az nem kormányzás, hanem hatalomgyakorlás, erőszak, abúzus.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Palya Tamás a Kölcsey egyik menesztett tanára: „Folytassátok, folytassuk a harcot! Azt kérem, hogy tartsatok ki, harcoljatok a 13 kirúgott tanárért. Harcoljatok azért, hogy a ti gyerekeiteknek már egy jobb oktatási rendszer jusson. Álljatok ki magatokért!„

photo_camera Palya Tamás egykori kémiatanár. Fotó: Bankó Gábor / 444