"Amíg itt vagytok, adóbevételektől esik el az ország!" - a NER luxuséttermének dolgozója kétségbeesetten veszekedett az ott tüntető aktivistákkal

Péntek este a Szikra Mozgalom nagyjából 50 aktivistája a NER-elit és Orbán Viktor egyik kedvenc helyének számító Felix luxusétterem előtt tüntetett a társadalmi egyenlőtlenségek ellen "Fizessenek a gazdagok!" molinókkal, és olyan rigmusok skandálásával, mint például



"Itt a pénz a tanároknak, szép étterem, honnan loptad?", vagy "Szép étterem közpénzen - fizess NER-es bizniszmen!"



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Önmagában a demonstráció talán nem zavart volna sok vizet a Felix ügymenetében, tekintve a csekélynek mondható esti forgalmukat (és vélhetően nem olcsó hangszigetelésüket) - hogy mégis nagyot szólt, arról magának az étteremnek a dolgozói gondoskodtak: az akció hatására néhányuk felpaprikázott hangulatban gyakorlatilag azonnal kiviharzott az épületből a zuhogó esőbe, megpróbálta kitakarni a kamerák képét, egyikük, egy vezetőként fellépő férfi pedig láthatóan annyira felfokozott idegállapotba került, hogy egyoldalúan végigveszekedte a mozgalmárokkal a következő másfél órát. Eközben az érzelmek és konfrontációs taktikák teljes skáláját mutatta be, mint például:



alkudozás: "mondjátok meg, mi közöm van nekem ehhez?"



könyörgés: "kérlek, hagyjátok el az étterem területét, az emberek megélhetését akadályozzátok!"

a Felix tulajdonosainak és vendégeinek érdekvédelme: "ezek az emberek fizetik a legtöbb adót az országnak!"

bűntudatkeltés: "amíg itt vagytok, adóbevételektől esik el az ország"

agresszió: párszor megpróbálta szétráncigálni a tüntetők sorfalát, akik erre csak módszeresebben összezártak, és hangosabban skandáltak.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A rendőrök is viszonylagos gyorsasággal és nagy létszámban teremtek a helyszínen, előbb leigazoltattak minden jelenlévőt, majd némi tanácstalanság után megállapították, hogy mivel az aktivisták több sávot is szabadon hagytak a bejárat előtt, a vendégek - ha lennének - pedig kényelmesen jöhetnének-mehetnének, ha maga a Felix nem zárta volna be kifürkészhetetlen motivációból a külső kapukat, erő alkalmazására nincs szükség.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Az esemény legszürreálisabb fordulataként az étterem egy dolgozója egy tálca forró teával kínálta a tüntetőket, akik ezt nem fogadták el, majd nem sokkal később távoztak. A Szikra bejelentette, hogy szombaton újra egy kaszinó, a Las Vegas előtt fognak tüntetni.