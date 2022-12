A revü, ami mintha nem is lett volna

Enyhe füst gomolyog a Matild Café & Cabaret-ban, a terem közepén egy tűzkarika áll. Miközben érkezik a többi vendég, azon gondolkodom, mi történik majd vele: felgyújtják és átugrik rajta néhány agilis pudli? Egy elegáns fehér kakadu röppen át rajta? A revübe talán belefér. Merthogy a felújított Matild Palace luxushotel földszinti kávéház-bisztrójában heti három este revü a program, táncshowval és zenés fellépővel. „A revük varázslatos világa tisztelgés Budapest izgalmas múltja előtt” - ígérik. A show mellé jár egy pohár pezsgő és egy háromfogásos vacsora, amit a szintén a hotelhez tartozó, Wolfgang Puck sztárséf által felügyelt Spago luxusétterem helyi csapata állított össze. A fellépőtől függően a belépő 39-től 55 ezer forintba kerül fejenként (plusz szervízdíj), lehet menni Sinatra-estre és swingzenekarra is. Ezért az összegért valamelyik nagyon-nagyon jó budapesti étteremben is meg lehet vacsorázni: összehasonlításként a Saltban például a 15 fogásos kóstoló menü 44 500 forintba kerül, de a Borkonyhában három fogást 30 ezer alatt is lehet abszolválni. Persze ott nincs showműsor.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Egyben biztos voltam, hogy ez a revü nem olyan lesz, mint a nyáron bemutatott, műfajban viszonylag közel álló Kabaré. Na de mégis: Crazy Horse-hoz hasonló vetkőző nőket fogunk látni? A Ferenciek terén, a Matild épülete előtt álló hirdetőoszlop képén riói karneválra illő, hatalmas fejdíszben és keveset takaró pink tollas jelmezben látható egy táncosnő, szóval akár még ez is lehet. Feltűnik egy cilinderes konferanszié? A századfordulós, szecessziós enteriőrhöz végül is illett volna valamiféle múltidézés, úgyhogy még azt sem zártam ki, hogy az aznap esti fellépő, Radics Gigi dzsessz sztenderdeket fog énekelni szipkával a kezében.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Ekkorra már az asztaloknál egyre több flitteres, csillogós ruhába öltözött vendég ül. A nők úgy tűnt, jobban rákészültek a revühangulatra, a férfiak nem erőltették magukat agyon az eleganciával. Gyors egymásutánban kiszúrtam egy épp nagyon divatos Versace szandált meg egy Lady Dior táskát, és feltűnt néhány magyar celeb is a vendégek között. 15-20 asztal lehet összesen, vannak itt negyvenes nők, akik barátnős estére érkeztek, harmincasokból álló négy-ötfős baráti társaságok, de távolabb ült hatvanas pár is. A közönség nagy része egyébként a hoteltől kapott információ alapján általában magyar, csak 30 százalékuk kerül ki az itt megszálló külföldi vendégek vagy hazánkba látogató turisták közül. Pont fordított arányra tippeltem, de úgy látszik, a századforduló Budapestje utáni romantikus nosztalgia még mindig megmozgatja a magyarokat.



photo_camera Cékla, kecskesajt. Fotó: Bankó Gábor / 444

Majd fény derült a karika titkára: se pudli, se kakadu, cserébe megjelentek a csillogó, tollas jelmezbe öltözött táncosnők, rajtuk csokornyakkendő, selyemkesztyű, neccharisnya. Egyikük ráérősen elkezd tekergőzni a karikán, egy másik tálcán tartja a poharakat, a harmadik odaviszi egyesével a poharakat, a karikán lévő táncos pedig külön műsorszámként onnan tölti meg őket. Közben szól a szalonzongora, és szép lassan minden vendég megkapja a welcome drinkjét. 9 előtt nem sokkal aztán ténylegesen is elkezdődött a műsor, a táncosok szalvétával és tálcával adják elő a nyitószámot, aláfestőzeneként a Szépség és a Szörnyetegből a Be Our Guest (Légy a vendégünk) tánczenésített feldolgozása szól. És rázták is becsülettel, kitartó, széles mosollyal. Nem sokkal ezután megérkezett az előétel is: friss kecskesajt, céklapüré, mandula, arany bébicékla. Finom, de semmi kiemelkedő, meglepő vagy katarktikus.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Aztán színpadra lépett Radics Gigi és zenekara, az énekesnő is fekete flitteres ruhában, és az első számokból nyilvánvalóvá vált, hogy szó sincs a századfordulóhoz szabott műsorról. Először néhány saját, magyar nyelvű számot énekelt, ezek valahogy kilógtak a környezetből, az angol nyelvű dalai jobban működtek a térben, de előkerült a Lady Gaga féle Shallow is, meg egy latinos szám. Majd a zenekarral elmentek szünetre, visszatértek a táncosnők, és előadtak egy erotikus számot a főétel előtt. Gondolom, szó szerinti étvágygerjesztő, és persze felmerült bennünk, hogy miért nincs egy szem férfi táncos sem? Miért a magukat nagyon kevés ruhában szuggesztíven végigsimító nők jelentik a szórakoztatás csúcsát? Az egyenlőség jegyében adjanak akkor Magic Mike-ot is.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Miközben Jessie J-re, majd Christina Aguilera börleszkes számaira táncoltak, az tulajdonképpen olyan volt, mintha székes sztriptízt néztük volna, vetkőzés nélkül. Aztán megint jött egy kis szalondzsessz, talán ekkor érkezett a főétel (serpenyőben sült kacsamell, árparizottó, rozmaring jus, savanyított bébikukorica), ugyanazt tudom elmondani róla, mint az előételről és a későbbi desszertválogatásról is egyébként: finom, de semmi emlékezetes. Ekkor éles váltással, iszonyú hangosan elkezdett dübörögni a Black Eyed Peastől a veretős A Little Party Never Killed Nobody, és azt hiszem, ezen a ponton éreztem végképp zavarbaejtőnek és kaotikusnak a koncepciót. A szám harsányságáról Budapest éjszakai életének olyan szelete jutott eszembe, ami biztos nem lehetett a szervezők célja ezen az egyébként tényleg szép helyen.



photo_camera Radics Gigi és zenekarának egy része Fotó: Bankó Gábor / 444

Szerencsére ezután visszatért Radics Gigi, és egyben elérkezett az este csúcspontja is. Amikor elénekelte Beyoncé Halo című balladáját, és közvetlenül utána a Dreamgirlsben Jennifer Hudson által előadott And I Am Telling You I’m Not Going című számot, akkor vált a napnál is világosabbá, hogy mennyire elképesztő, világszínvonalú hangja van, libabőrös is lettem. (És hogy ő a magyar popzenében egyáltalán nincs a helyén kezelve, de ez mellékszál.) Végül egy saját számmal fejezte be a koncertet, mialatt a táncosok vendégeket invitáltak a színpadra maguk mellé. Taps, aztán félig felkapcsolták a lámpákat, és a revünek kurtán-furcsán vége lett.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A Matild saját meghatározása szerint ez a műsor megidézi a századelő Budapestjének legendás éjszakai életét. Hát nem tudom. Nem arról van szó, hogy ne lennének élvezhető részei, de mint élmény, mégis szétesett. Néhány nap távlatából már nagyon nehezen tudtam felidézni a részleteket. A revü műfajt lehet jól csinálni, működik a világ sok helyén, de ahhoz elsősorban karaktert és határozott irányt kellene adni a shownak, amihez önmagában kevés a lélegzetelállító környezet. Jót tenne a műsornak egy zenei vezető, aki a táncos show zenéit összehangolja, mert ezek a középszerű, tíz évvel ezelőtti gólyabulis, veretős popszámok nem sugallnak semmiféle kifinomultságot. Nem arról van szó, hogy ne legyen popzene, de ami most van, az se nem klasszikus, se nem kurrens.

photo_camera Risza. Fotó: Bankó Gábor / 444

Aztán el kellene dönteni, hogy tényleg ilyen vanília szoftpornó akar-e lenni a táncos show. Fel lehet vállalni a merészebbet is, vagy tőlem kánkánozzanak fodros bugyogóban, mint 1911-ben, de legyen benne valami, amitől ez több annál, hogy flitteres, tollas dresszben tárogatják a lábukat ügyes táncosnők. Simán lehet, hogy akár csak két férfi táncossal kevésbé lenne rossz íze. Végül pedig, a zenész fellépőnek sem tesz különösebb szolgálatot, hogy szünetre kell mennie, egyszerűen megakasztja az egészet.

photo_camera Red velvet, csokis-málnás profiterol, sajttorta. Fotó: Bankó Gábor / 444

Ezt az estét számomra egyedül az tette emlékezetessé, amikor Radics Gigi igazán kiengedte a hangját. Csak hát nem ő lép fel minden este, ha pedig valaki őt szeretné látni teljes fényében, jobban jár egy önálló koncerttel. Persze az is lehet, hogy nekem vannak túl nagy igényeim az ár-érték arányt illetően, és az, aki befizet erre a revüre, semmi mást nem akar kapni a pénzéért, csak egy kicsit nagyviláginak érezni magát, aztán másnapra elfelejteni az egészet.