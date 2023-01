A háború miatt sokaknak egyre kellemetlenebb a szovjet-bolgár barátság várnai óriás emlékműve

Sok szovjet emlékmű maradt még Kelet-Európában, de kevés akkora, mint ami Várna fölé magasodik. A Bolgár-Szovjet Barátság Emlékműve 400 négyzetméter alapterületen emelkedik a fekete-tengeri kikötőváros fölé egy dombtetőn 1974 óta, amikor 27 ezer önkéntes befejezte a 10 ezer tonna betonból és 1000 tonna vasbetonból készült monstrumot.

photo_camera Fotó: SKY PICTURES BULGARIA/NurPhoto via AFP

Ukrajna orosz inváziója óta viszont sokan egyre kellemetlenebbnek tartják a keleti barátságot ünneplő emlékművet, és egyre többen írják alá a petíciót, hogy a kormány bontsa el azt. Az ötlet viszont sokaknak nem tetszik. Igaz, az emlékmű-pártiakat nem oroszbarát érzelmek hajtják, hanem a pénz: sokan úgy gondolják, a hatalmas emlékmű vonzza a turistákat, ezért kár lenne eltüntetni.

photo_camera Fotó: SKY PICTURES BULGARIA/NurPhoto via AFP

Az emlékmű addig is elég nagy felületet biztosít a háború elleni tiltakozásnak, mert ahogy az AFP képein is látszik, az emlékmű a falára valaki hatalmas ukrán zászlót festett, és az egyik szovjet katona is új egyenruhát kapott.