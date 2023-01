Lula: Meg lesznek büntetve, akik részt vettek az ostromban

Megkeresi és megbünteti Jair Bolsonaro volt kormányfő támogatóit, ígérte Brazília elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva vasárnap, miután a nemrég megbukott szélsőjobboldali vezető híveinek százai rohamozták meg Brazíliavárosban a kongresszus, az elnöki hivatal és a legfelsőbb bíróság épületét az októberi választások érvénytelenítését követelve.

A tüntetők áttörtek a kordonokon és bejutottak az épületekbe, a rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget.

Flavio Dino igazságügyi miniszter azt mondta, már kétszáz embert tartóztattak le a brazil hatóságok, és mintegy negyven buszt foglaltak le, amellyel a tüntetőket szervezetten a fővárosba szállíthatták. A miniszter „abszurd kísérletnek” nevezte a történteket. A brazil törvényhozás épületeinek megrohamozása mutat némi hasonlóságot a washingtoni Capitolium - szinte napra pontosan két évvel ezelőtti - ostromához, amellyel kapcsolatban azóta is serényen vizsgálódik a külön erre létrehozott bizottság.

A Legfelsőbb Bíróság máris három hónapra felfüggesztette Brazília kormányzóját, Ibaneis Rochát, amiért nem akadályozta a zavargásokat, és egyelőre „fájdalmasan hallgat" a történtekről. A volt elnök hat órával a zavargások után megszólalt Twitteren:

elítélte a támadást, és „bizonyítékok hiányában" tagadta, hogy köze lenne a felbujtáshoz.

- No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.