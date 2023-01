Pocsék volt tavaly nőnek lenni

Próbáljon meg egy befolyásos férfit is megnevezni tavalyról, aki jót tett a nőkkel. Nem tud. És ez nem az Ön hibája! Sokféleképpen lehet megítélni egy embert, és bár némelyikük objektíve rosszabb, mint mások, 2022-ben akadt azért néhány hatalommal rendelkező férfi, aki huszárvágással szúrta el nők millióinak életét. De minimum okozott pár rossz percet. Hallott a Roe kontra Waderől? A szívhangrendeletről? A háborús nemi erőszakról? Andrew Tate ámokfutásáról és őrizetbe vételéről? Esetleg arról, mi zajlik a nőkkel Iránban vagy Afganisztánban?



Kedves férfiak: 2022-ben nem a legjobb embereiket küldték. De nézzék a jó oldalát, legalább van hova fejlődni. A fajsúlyos döntéseket a világban nem nők hozzák: az ENSZ szerint tavaly a világ összes országából mindössze tizenháromnak volt női államfője, tizenötnek női miniszterelnöke. A kormányok minisztereinek mindössze 21 százalékát tették ki nők, és csak tizennégy országban sikerült elérni, hogy a mindenféle hivatalnoki pozíciók legalább felében nők üljenek. A világ parlamentjei közül csak öt országban éri el az 50 százalékot a nők aránya.

photo_camera Szavazásra váró nők Iránban. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/AFP

Voltak persze tavaly más nőket érintő intézkedések is, mind külföldi, mind hazai fronton, amelyek alapvetően erőszakmentesek és emberi jogokat sem sértenek. Sőt, néhány döntést - bár bevallom, nagyítóval kellett keresnem őket - kifejezetten a nők jogainak védelme és a felzárkóztatás motivált. Szó lesz ezekről is. Ennek ellenére kimondhatjuk, hogy embernek, de különösen nőnek lenni 2022-ben



pocsék volt. Aki szerint pedig ez csak hiszti, mindenképp görgessen tovább, mert tavaly megjelent cikkeinkből válogatunk, hogy megmutassuk: mi minden történt a nőkkel ebben a csapnivalóan rossz évben.

photo_camera Tüntetés a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés világnapján, a szívhangrendelet ellen Budapesten - 2022. szeptember 28. Fotó: Bankó Gábor/444

Afganisztánban bedarálták a nők jogait, és még annál is többet

Az év végén azonnali hatállyal kitiltották a nőket a felsőoktatási intézményekből Afganisztánban, az új törvény bejelentése után egy nappal már hiába próbáltak bejutni az egyetemekre, az épületbe sem engedték be őket. A tavalyelőtti hatalomátvétel után a tálibok egyik első intézkedése volt megreformálni az oktatást az országban: a középiskolákból kitiltották a nőket és jelentősen korlátozták azt is, milyen területeken tanulhatnak tovább. Az állatorvosi, a mérnöki, a gazdasági, a mezőgazdasági és az újságírói pálya eleve ki volt zárva az Afganisztánban élő nőknek.

photo_camera „Kenyeret, munkát, szabadságot!” – kiabálják Kabulban tüntető afgán nők a tálib hatalomátvétel évfordulóján. Fotó: Wakil Kohsar/AFP

A rendelet hatására sokan otthagyták az egyetemi állásukat, néhányan megtagadták a vizsgáztatást, egyesek pedig polgári engedetlenségi akciókban vettek részt, hogy szolidarítsanak a nőkkel. Ezzel annyit értek el, hogy pár nappal később

azt is megtiltották a nőknek, hogy civil szervezeteknél dolgozzanak. A döntést egyébként azzal indokolták, hogy néhány aktivista „megszegte az öltözködési szabályokat”. A női személyzet létfontosságú lenne ahhoz, hogy a szervezetek nőknek és gyerekeknek is segítséget nyújthassanak az iszlám országokban, ráadásul a civil szférában világszerte sokkal több nő dolgozik.

photo_camera Afgán lányok Sharanban, Paktika tartományban. Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Az ENSZ szerint a döntés több mint 180 civil szervezet dolgozóit érinti. A világszervezet is gyakran szerződött Afganisztánban bejegyzett emberi jogi csoportokkal, de három másik nagy segélyszervezet, a Save the Children, a Norvég Menekültügyi Tanács és a CARE is bejelentette, hogy felfüggeszti az ottani tevékenységét.

Az Egyesült Államok méhen rúgta a nőket, Pintér Sándor csak szíven

Emlékeznek még a „Sándor, Sándor, tűnés a p*námból" szlogenre? Ugorjunk vissza egy kicsit szeptemberig, amikor Pintér Sándor belügyminiszter az éj leple alatt egy rendelettel csavart egyet a hazai abortusztörvényen. A szívhangtörvény - amelyért a mihazánkos Dúró Dóra hamis adatokkal kampányolt - szeptember óta kötelezővé teszi a terhességmegszakítás mellett döntő nőknek, hogy a beavatkozás előtt meghallgassák a magzati szívhangot. Ez magában az törvényben ugyan nem jelent szigorítást, sok magyar nő tart azóta is attól, hogy a macedónok sorsa helyett a lengyelekére jut.

photo_camera Tüntetés a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés világnapján, a szívhangrendelet ellen Budapesten - 2022. szeptember 28. Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Tüntetés a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés világnapján, a szívhangrendelet ellen Budapesten - 2022. szeptember 28. Fotó: Bankó Gábor/444

Nem szívesen lennék tavalyi Pintér Sándor, de még kevésbé az a 19 millió amerikai nő, akiknek illegális online gyógyszertárakból kell fogamzásgátlóhoz jutniuk, mert máshogy nincs rá lehetőségük, a Roe kontra Wade felülvizsgálatával pedig egyes államokban még több fogamzásgátló módszer válik elérhetetlenné számukra.

Azzal, hogy júniusban felszámolták az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét az Egyesült Államokban, nem csak tilos lesz néhány államban a terhességmegszakítás, hanem a fogamzásgátlókhoz való hozzáférés esélye is romlani fog. Az abortusztilalommal nem mellesleg leginkább az elnyomott és marginalizált nőket kényszerítik terhességre.

photo_camera Tüntetés a Roe kontra Wade felülvizsgálata ellen Washingtonban Fotó: ALLISON BAILEY/NurPhoto via AFP

Bátor nők csináltak forradalmat Iránban

Szeptember közepén az iráni erkölcsrendészet nevű erőszakszervezet letartóztatott egy huszonkét éves kurd nőt, Mahsza Aminit, mert nem tartotta be a nőknek előírt öltözködési szabályokat, amelyeken egy hónappal előtte szigorított Irán keményvonalas elnöke. Aminit beszámolók és felvételek szerint a hatóságok annyira megverhették, hogy belehalt a sérüléseibe, de az erkölcsrendészet akkor és később is ragaszkodott ahhoz a narratívához, hogy

„szerencsétlen baleset történt" és a nő szívrohamban halt meg az őrizetben. A halála először zavargásokat, majd kormányellenes forradalmat indított el Iránban, amely miatt jelenleg sorra ítélik halálra és végzik ki nyilvánosan a tüntetésekben résztvevőket. Több ezer embert tartóztattak le eddig, a rendőri brutalitás miatt pedig akár több százra is rúghat a halálos áldozatok száma.

photo_camera Fejkendő nélküli fiatal tüntető lány október 26-án, a Mahsza Amíni sírjához vezető úton Fotó: -/AFP

Jogvédők szerint a tüntető nőket az iráni hatóságok arcon és nemiszerven lövik, bántalmazzák és megerőszakolják a börtönben. Ebrahim Raisi iráni elnök ősszel pedig azért mondtatta le utolsó pillanatban az interjúját a CNN-es Christiane Amanpourral, mert nem volt hajlandó fejkendővel eltakarni a haját.

photo_camera A „hoppon maradt" Christiane Amanpour a CNN adásában Fotó: CNN/Képernyőfotó

A bérszakadék nőtt, de megérkezett a női kvóta és a menstruációs szabadságok

Szeptemberben jelent meg a KSH legutóbbi kimutatása az átlagfizetésekről, amely szerint Magyarországon tavaly közel tizennyolc százalékkal kerestek kevesebbet a nők, mint a férfiak, és az előző évek alapján újra nőtt a bérszakadék. De ha csökkent volna, az sem jelzett volna nagyobb egyenlőséget:

a járvány és a home office miatt rosszabb lett a helyzet. Hogy a bérszakadék nem áll meg az egyenlőtlen béreknél, hanem sokszor inkább kisebb mozgástérről, több láthatatlan munkáról és még több hétköznapi szexizmusról szól, azt mi sem szemléltethette volna jobban, mint az Állami Számvevőszék nyári tanulmánya, amelyben vázolták: a sok diplomás nő miatt fogy a magyar.

photo_camera Tüntetés a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés világnapján, a szívhangrendelet ellen Budapesten. Fotó: Bankó Gábor/444

A bérszakadék-kérdést nem orvosolja, de esélyegyenlőségi törekvésnek lehet nevezni, hogy az Európai Parlamentben megszavazták a nagyvállalati női kvótát, amely minden tőzsdén jegyzett uniós cégre vonatkozik, amely kétszázötven főnél több munkavállalót foglalkoztat. Budapest két kerületében pedig ősszel bevezették a kétes megítélésű menstruációs szabadságot - így az önkormányzati cégeknél már havonta egy extra szabadnapot kaphatnak azok a nők, akiknek fáj.

Stratégiai nemi erőszak az orosz-ukrán háborúban

Azt régóta tudjuk, hogy a nemi erőszak a hadviselés része, ahogy azt is, hogy nincs olyan háború, amelyikben ne követnének el nemi erőszakot a katonák. A militarizmus önmagában elég felhatalmazást ad nekik az áldozatok dehumanizálására, nyílt parancs nélkül is. Az év elején kitört orosz-ukrán háború miatt viszont újra aktualitása lett annak, hogy

milyen intézkedésekkel lehetne elrettenteni az elkövetőket, és igazán kártalanítani az áldozatokat. Akik nagyrészt nők.

photo_camera Háborús nemi erőszakkal szembeni fellépést követelő ukrán és lengyel nők Krakkóban. Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Már a háború kitörése után egy hónappal érkezni kezdtek az ép ésszel szinte felfoghatatlan borzalmakról szóló beszámolók olyan ukrán nőktől, akiket orosz katonák erőszakoltak meg a megszállt térségekben. Az ENSZ szeptemberig több mint száz esetet jelentett a háború kezdetétől számítva.

A valódi számokra vélhetően sosem derül fény, mivel nagyon nehéz megbízható adatokhoz jutni egy aktív konfliktus idején, és sok nemi erőszak ténye el sem jut a hatóságokhoz vagy a jogvédőkhöz. És habár az ENSZ 2008-ban háborús bűncselekménnyé nyilvánította a háborúban elkövetett szexuális erőszakot, az elrettentésre még nincs hatékony módszer.

photo_camera ... és Berlinben. Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Álmatlan éjszakák, bezáró szülészetek és viszlát, szja

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszternek szeptemberben még álmatlan éjszakákat okozott az alacsony termékenységi ráta, decemberben azonban a magyar kormány újra szült: méghozzá egy új törvényt, amely mostantól szja-mentességet ad azoknak a nőknek, akik harminc éves koruk előtt vállalnak gyereket.

photo_camera Novák Katalin köztársasági elnök gyerekekkel korcsolyázik. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán Viktor az évvégi kormányinfón, külföldi fülek hallatára lengette be, hogy a huszonöt év alatti, dolgozó fiatalok adómentességét a gyereket vállaló nők esetében kitolnák, a négy vagy több gyereket nevelő nőknek pedig már három éve nem kell szja-t fizetnie. Már csak az a kérdés, hol lesz lehetőség megszülni azt a sok gyereket: év végén ugyanis a kalocsai, a sátoraljaújhelyi és a szentesi kórház is bejelentette, hogy orvoshiány miatt szüneteltetik vagy bezárják a szülészeti osztályokat, a Magyar Orvosi Kamara augusztusi kerekasztala szerint pedig ez csak a vég kezdete.

+1 Öt éves lett a #Metoo, a helyzet még mindig elképesztő

Tavaly volt az ötödik évfordulója annak a New York Times cikknek is, amelyben először szólaltak meg a nyilvánosság előtt azok a színésznők, akiket Harvey Weinstein amerikai filmproducer szexuálisan zaklatott. A most hetven éves Weinsteint decemberben újabb négy nő megerőszakolásában találták bűnösnek, ezért akár huszonnégy év börtönre is ítélhetik, a már meglévő huszonhárom éve mellé.

photo_camera Rónai Egon és Kerényi Miklós Gábor az ATV "Húzós" című műsorában

Az ATV riportere, Rónai Egon is hozzányúlt a témához: „Húzós" című műsorába novemberben azt a Kerényi Miklós Gábort hívta meg, akit 2017-ben erőszakkal és zaklatással vádolt több színész is, akikkel korábban együtt dolgozott az Operettszínházban. A „Keró” néven is ismert színházi rendezőnek így alkalma nyílt a tévében ki- és megmagyarázni „saját narratíváját” a zaklatásokkal kapcsolatban.

Mi is foglalkoztunk azzal, mit tanulhattunk ennyi idő távlatából a #Metooból, és az évfordulóra megjelent - hollywoodi - filmmel is, na meg azzal is, milyen jogi módszerekkel próbálják a bántalmazók elhallgattatni az áldozatokat.