Navracsics Tibor elment babérokat aratni a Deák térre

Furcsa látvány a büféasztal a peron közepén, de pont ez fogadta azokat, akik az M3-as metró Deák Ferenc téri megállójának átadására érkeztek hétfő délelőtt. A Ferenciek terével együtt elkészült ugyanis a 3-as metró két újabb állomása, amiket délutántól már az utazóközönség is birtokba vehet. Nem sokkal később a bilikék falak között a mozgólépcsőn leszállt közénk Karácsony Gergely főpolgármester és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, és elkezdődött a hivatalos ceremónia.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Elsőként Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója beszélt arról, hogy végéhez közeledik az M3-as metró felújítása, ami 2015-ben és 2017-ben indult. 2015 alatt nyilván a közbeszerzési kiírásokra gondolt, hiszen maga a felújítás 2017-ben kezdődhetett el az Északi szakaszon, Újpest-Központ és a Lehel tér között.

A legnagyobb nehézségnek azt nevezte, hogy úgy kellett a felújítást elvégezni, hogy közben a metrónak muszáj volt közlekednie, hiszen ezen a vonalon mintegy félmillió ember utazik naponta és a város egyszerűen nem tudta volna nélkülözni. Mint mondta, a Deák és a Ferenciek állomások felújítása 2020-ban kezdődött el és 20 milliárd forintba került, de a legmodernebb kor elvárásainak megfelelő lett. A teljes felújítás összege egyébként 220 milliárd forint körül jár, és a hátralévő négy állomást a tervek szerint 2023. májusára fejezik be.

Ezután Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter vette át a szót, kezdésnek azzal viccelődött a mikrofonválasztásnál, hogy „Jobb kisebb ambíciókkal indulni egy avatóbeszédnél.” Budapest és a kormány 150 éves kapcsolatáról beszélt, és kiemelte, hogy az EU és a kormány is jelentős forrásokkal járult hozzá a felújításhoz, ami „közös érdek”. Navracsics szerint a kelet-európai nagyvárosok felzárkózásában Budapest Varsóval, Zágrábbal, Bukaresttel versenyzik, és ez egy kiélezett helyzet. Aztán arról beszélt, hogy Magyarországnak is érdeke, hogy Budapest helyt tudjon állni, ami annak fényében, hogy hogyan szivatja a kormány minden lehetséges módon a fővárost (a Lánchídtól kezdve a covid alatti ingyenparkoláson át a különféle kifizetések visszatartásáig), kissé álságosan csengett.

A miniszter kifejtette, hogy Budapest alatt nemcsak magát a fővárost és agglomerációját, hanem egy kb. 110 kilométeres körzetet kell érteni, és az ország lakosságának nagyobbik része, mintegy 5,2 millió ember gyakran vagy akár naponta megfordul itt. Elmondta, hogy „a politikai vitákon túl kell nézni,” és megismételte, hogy Budapest fejlesztése, az itt található szolgáltatások színvonalának emelése közös érdek, már csak azért is, mert gazdasági erejét és kulturális kisugárzását tekintve is ez Európa egyik központja. Végül egy árokbetemető szólammal zárta a beszédét, azt mondta, reméli, hogy a kormány és Budapest minél több ilyen közös projektben tud együttműködni.

Karácsony Gergely kivételesen szép napnak nevezte a mait, és az együttműködés jó példájának. Igaz ugyan, hogy hatalmas büdzséből újul meg a metró, de ez egy megtérülő beruházás, ami százazrek életét könnyíti meg. Megdicsérte a magyar mérnökök kreativitását, többek között azért, amiért megoldották az 1970-es években épült metró akadálymentesítését. Majd azt mondta, ritkán örülhetünk annak, hogy a magyar adófizetők pénzét értelmes módon használják fel, de mindenkit megnyugtatok, miniszter úrnak szeme sem rebbent eközben. A metró felújítása azonban Karácsony szerint sem egyszerűen városi, hanem nemzeti ügy, és bízik abban, hogy a következő hétéves fejlesztési ciklus terveiről is eredményesen tudnak majd tárgyalni Navracsics Tiborral, például a Göncz Árpád városközpont fejlesztéséről. Illetve a főpolgármester reméli azt is, hogy a miniszter úr az EU által zárolt összegekért is keményen küzd és végül elhozza majd.

Ezután Karácsony megköszönte mindenkinek a munkát, aki érintett volt a projektben: az előző városvezetésnek és Tarlós Istvánnak, a kormánynak, a BKV-nak és a metróigazgatóságnak, a BKK-nak a metrópótlásért, a kivitelezőnek, a tervezőknek, végül a budapestieknek és a közlekedőknek. Azzal fejezte be, hogy a politikai vitákban elvész a közös cél.



A beszédek után szabadon be lehetett járni az állomást, majd a Ferenciek terére is átmetróztunk. A két állomáson azért nem kell olyan grandiózus megoldásokra számítani, mint a 4-es metróban, de egyértelműen jobban néz ki, mint régen. A Deák téri megállóban eltűnt az ocsmány szürke burkolat az oldalfalakról, a helyükre lézervágott pöttyös lemezek kerültek, ami sokkal esztétikusabb. Az oszlopokat fehér mozaikcsempe borítja, eltűntek a koszlott műanyagszékek, de az eredeti, színes betűcsempét például megőrizték. További újdonság, ami egyből megütötte a szemem, hogy amikor az ember a peronon áll, akkor szemben a falon már nincs semmilyen felirat, ami mutatná, hogy merre halad az adott szerelvény, ezt a kihelyezett táblákról és a monitorról lehet lelesni. A Ferenciek terén a lézervágott burkolat eggyel látványosabb: bronzszínű és stilizált madarak röpködnek rajta, viszont ez hangulatában kicsit sötétebb, mint a Deák. Mindenesetre tetszett, hogy még ha csak enyhén is, de minden megálló más karaktert kapott.

