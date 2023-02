„Köszönjük Putyin úrnak meg az orosz vezetésnek, hogy még nem koppintottak a Nyugat fejére”

„Békét Oroszországgal! Le a háborúval! Le az inflációval!" címmel tartott tiltakozó gyűlést hétfőn a Magyar Munkáspárt. A rendezvényen beszédet mondott többek között a magát egyetlen valódi baloldali pártnak tartó Munkáspárt elnöke és a párt egyéb támogatói is. Az esemény délután 2-kor, a Nyugati téren kezdődött el, egy hatalmas „Békét Oroszországgal!” molinó és egy orosz zászló mellett, amit a rendezvény kezdete előtt még többször megigazítottak, mert láthatóan nem tudták hirtelen eldönteni melyik szín kerüljön felülre.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A tiltakozást Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke nyitotta meg, aki felszólalásában arról beszélt, hogy magyarként mi mindenből van elege, majd arra is kitért, hogy milyen „könnyen beszélnek a nyugatiak, hiszen ha háború lesz Európában, akkor nem Madridot, Berlint és Párizst fogják bombázni, hanem Budapest, Székesfehérvár és Pápa lesz a célpont”. Később azt is hozzátette, hogy „ha béke lesz Oroszországgal, Magyarországon is megindulhat az élet, de ha nem lesz béke, akkor mi is visszacsúszunk a gazdasági fejlődésbe”.

photo_camera Thürmer Gyula

Fotó: Bankó Gábor/444

Thürmer beszédében több saját maga által felvetett kérdésre is választ adott, például arra is, hogy kell-e félnünk Ukrajnától. Szerinte kell, mivel „ha Zelenszkij győz, fizikailag fogják a kárpátaljai magyarságot megsemmisíteni”. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy kell-e félnünk Oroszországtól, azt válaszolta: „Hangosan mondom, hogy mindenki értse. Nem kell félnünk Oroszországtól.” Szerinte ugyanis Oroszország nem akarja megtámadni Magyarországot, ahogy 1941-ben sem akarták megtámadni hazánkat, csak ezt akkor Horthy Miklós nem értette. Azonban hozzátette, hogy reméli Orbán Viktor 2023-ban mindezt érteni fogja.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Thürmer után felszólalt a Magyar Békekör elnöke, Simó Endre és Dr. Fórizs Eszter, a párt támogatója is. Utóbbi arról beszélt, hogy hiába volt az atomnagyhatalom Oroszország „rendkívül békés és rendkívül türelmes” az agresszor Nyugattal szemben, mert így is megalázták. „Köszönjük Putyin úrnak meg az orosz vezetésnek, hogy még nem koppintottak a Nyugat fejére.”

photo_camera Dr. Fórizs Eszter

Fotó: Bankó Gábor/444

Fórizs szerint, a háborút egyébként is Oroszország fogja megnyerni a „náci ukrán agresszorokkal” szemben, akiket az amerikai „deepstate és bizonyos izraeli körök” támogatnak. Emellett azt is kiemelte, hogy ha választanunk kell Kelet és Nyugat között, akkor Kelet mellé kell állnunk, mert „ott van a normalitás, míg nyugaton sátánizmus, pedofília és gyerekkereskedelem van, azaz minden, ami már teljesen embertelen”.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Beszédét végül azzal zárta, hogy „Magyarország most, ebben a helyzetben óriásit tud tenni a világbékéért”, ha Fidesz és az ellenzék megakadályozza Svédország és Finnország NATO-csatlakozását, mivel szerinte így is túl sok tagországa van a szervezetnek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A tiltakozás zárásaként Szabó Szilveszter, a Munkáspárt Csongrád megyei képviselője és Czetli Balázs szólaltak fel. Utóbbi azzal zárta beszédét, hogy „ki kell állni szkíta testvéreink mellett”.