Jó reggelt, gémerek, ébresztő, fel!

Soha nem látott külsőségek között minden korábbinál nagyobb szabású, egész éven át tartó toborzókampányt indít a honvédség.

Az Új Magyar Verbunkost a Bálnában megtartott, látványos kiállítással indították be.

Azt mondod, hogy “katona”? Eddig azt mondtam rá: “surranó”. Most már azt mondom: “VR-szemüveg!”

Azt sajnos tapasztalatból tudom, régebben milyen volt magyar katonának lenni: mintha válogatott sportoló lett volna az ember, de titokzatos okból egy tetves-mocskos büntetőkolónián tartották volna az edzőtábort a Maszturbáló Világbajnokságra, ahol szadista félanalfabéták az edzők és patkánydarálmányból főzik az ebédet.

Ma viszont már egészen más a helyzet. Magyar katonának lenni olyan, mint olyan számítógépes játékokkal játszani álló nap, amikhez irtó menő 3D-s kiegészítők tartoznak. Utóbbit onnan tudom, hogy előbb végighallgattam Szalay-Bobrovniczky Kristóf hadügyminisztert és a nyelvtörőbajnokságon szintén nagymenőnek számító kollégáját, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnökét, majd végignéztem a Honvédség most induló, sohasem volt méretű toborzó kampányának nyitó eseményét.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszter és a vezérkari főnök megnyitóján a kulcsszó - Böszörményi-Nagy Gergely tartalékos szakaszvezető szép szavával: a buzzword - a “high tech” volt.

Szalay-Bobrovniczky - nekünk, öregkatonáknak, mint megtudtam, csak Bobó - kíméletlenül kimondta, hogy a miénk egy “high tech haderő”, csúcstechnológiás kézifegyvereket és kiberhadviselést igért, majd kegyetlenül a megjelentek arcába vágta:

a magyar védelmi innováció szervezi ökoszisztémába a high tech haderőt.

photo_camera Szalay-Bobrovniczky "Bobó" Kristóf hadügyminiszter (középen)

Fotó: Bankó Gábor/444

Engem annak idején az szervezett egyszemélyes önfenntartó ökoszisztémába, hogy esti zuhanyzásra menet a vizesblokk előterében belebotlottam egy katonatársaimból alakult kis önszerveződő közösségbe. Akik, mint kiderült, éppen azon mesterkedtek, hogy egy félkegyelmű társunk kezét-lábát lefogva, annak akarata ellenére szexuális kielégülést okozzanak neki egy vegyvédelmi kesztyű segítségével. A high tech megoldásra vágyakozó áldozat úgy vonyított, ahogy én is vonyítottam volna a helyében, az élmény pedig annyira lesokkolt, hogy személyes tiltakozásból hónapokig nem fürödtem. De az ökoszisztémám víz és szappan nélkül is megóvott az elevenen történő elrohadástól! (A vizesblokk elvi alapon történő bojkottálását megkönnyítette, hogy amúgy sem volt melegvíz, Zala megyében pedig igen hideg volt az ősz.)

Aztán eszembe jutott, hogy a védelmi innováció tényleg jellemző a magyar hadseregre, hiszem még én, a porszemnél is jelentéktelenebb honvéd is innováltam egy nagyot, amikor a valamiért telephelynek nevezett óriási garázs takarítása közben feltaláltam a műanyag olajoskannákkal és cirokseprűkkel játszható seprűhokit. Ez még Antinak, a bikanyakú, 120 kilós raktárosnak is annyira tetszett, hogy az első, győztes rangadója után jókedvében a legjobb barátja, Csobai tizedes után dobta a szike élességűre kiköszörült gyalogsági ásóját, ami olyan mélyen beleállt a két betonlap közötti fugába, hogy Anti is alig bírta kifeszegetni onnan.

photo_camera Svédasztal a sajtótájékoztatón

Fotó: Bankó Gábor/444

Vissza is ugrottam a jelenbe. Szalay-Bobrovniczky beszélt ugyan versenyképes fizetésről és az ezeréves magyar katonaerényekről is, de minduntalan visszatért a hájtekezéshez.

Jó beszéd volt., mintha egy gamer klubba csalogatta volna a fiatalokat. Amikor a közösséghez tartozás élményét emlegette, eszembe jutott, hogy tényleg soha nem éreztem annyira szoros közösség tagjának magam, mint amikor az alattam alvó Oláh honvéd reggelente úgy próbált megtanítani arra, hogy az “Jó reggelt elvtársak, ébresztő FEL” ordítás FEL-jére már repüljek is lefelé az emeletes ágy felső szintjéről, hogy amikor a "-resztő" elhangzott, az alvás közben a meztelen mellkasán pihentetett vadászkésével átdöfte a matracomat és finoman, csak úgy közösségileg hátba szúrt vele. Kormeghaladóan high tech cxukolója volt mindehhez, mert a kés hegye mindig belém állt ugyan, de soha nem mélyebben 1-2 milliméternél.

photo_camera

Fotó: Bankó Gábor/444

“Szövetségbe hívom a magyar fiatalokat, legyenek részesei a Magyar Honvédségnek, ennek a bátor, high-tech, a haza védelmének magasztos feladatát végző közösségnek “ - engedte szabadon a miniszter a benne mélyen szunnyadó Damjanich Jánost.

A high tech jegyében ezen a ponton élőben kapcsolták Böszörményi-Nagyot. Itt kicsit megdöccent az olajozottan zakatoló kommunikációs gépezet, mert BNG, ahelyett, hogy VR-szemüvegben, drónt eregetve vagy valamilyen látványos kütyüt csesztetve jelentkezett volna be 16 kiürült energiaitalos doboz társaságában, illusztrálandó, hogy mennyi h.t.-élmény manapság magyar önkéntesnek lenni, simán csak állt a pre-high tech talajon és olyan kiábrándítóan un-high tech dolgokról mesélt, mint a reggeli torna, a hadijogóra meg a harcászati és alaki kiképzés.



photo_camera Böszörményi-Nagy Gergely tartalékos szakaszvezető

Fotó: Bankó Gábor/444

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy joviális fickónak tűnt Horváth Csárli-s beütésű beszédhanggal. Amikor nagy örömömre közölte, hogy megújultak a kiképzési eljárások, megnyugodva képzetem el, hogy a digitalizálódott egykori Néphadseregben ma már "letöltés balról!"-t kiáltanak az áldozatoknak, mielőtt arccal a sárba kéne vetniük magukat a vegyvédelmi köpenybe burkolózva. Ruszin-Szendi kihívást is intézett azokhoz, akik nem akarnak szégyenteljes táposok maradni: lehet egyéniben is, de maximum négyfős csapatokat is alkothatunk, a lényeg az, hogy április 7-ig, a magyar honvédség 175. születésnapjáig le kell futnunk összesen 175 kilométert. Ha négyes csapattal indulunk, akkor a tagoknak összesen ennyit. Ha holnap kezded, akkor 53 napod maradt rá, így négyes csapat esetén fejenként és naponta 825 méter a penzum. "Ez igen" - gondoltam magamban - "ez már a humánus, polgári hadsereg, teljesíthető kihívásokkal. Az embertelen komcsi őrmester bezzeg azt a kihívást intézte hozzánk, hogy "takarodjunk el" a "Halál", illetve a "fehér isten" faszára, de azt bezzeg nem volt hajlandó elárulni, hogy ezek hol találhatók. Az irtózatosan hosszú és széles péniszű Fehér Isten onnantól gyakran meglátogatott takarodó után, még jó, hogy a leszerelésünk után 9 hónappal megtartották az első szabad választást.

A remek felvezető után felidéztem magamban Peszt főhadnagy hasznos intelmét, miszerint "alkoholtartalmú szeszesitalt a laktanya területére behozni tilos", majd belevetettem magamat a toborzóesemény váratlanul szórakoztató forgatagába. A Bálna nagyszabású tereiben terepszínű gyakorlóba öltözött katonaiskolás tinik, osztályszámra ideszállított vágóképgyerekek, tiszképzősök és katonásan dolgozó kormányzati influenszerek kavarogtak a standok előtt. Az egész úgy nézett ki, mint valami tudományos-technológiai vásár, amit nem a Hungexpón, hanem a Bálnában rendeztek meg.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az első tárgy, amit megpillantottam, egy jókora drón volt, ami a felirata alapján precíziós permetezésre szolgált. Bár rég voltam katona és nem vagyok fotelszakértő sem, kissé meglepett, hogy mi mindennel nem foglalkozik manapság az MH. Az én időmben maximum akkor lett volna szükség permezető eszközre, rovairtó helyett fertőtlenítő folyadékkal megtöltve, amikor a vizesblokk bojkottálása miatt a ruháimat sem mostam ki a mosdókagylóban pár hónapig, hanem azt csináltam, hogy a használt zoknikat, pólókat és gatyákat körben felakasztgattam az ágyam aljára és reggel mindig a legrégebben ott lógót vettem fel.

Aztán gyorsan kiderült, hogy a repülő permetezőgép mégsem harci eszköz.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A gyanútlan szemlélő - illetve a közmédia összes nézője, a facebookos influenszerek követőiről nem is beszélve - a rengeteg propelleres és merev szárnyú drónt, VR-szettet, kijelzőt és 3D-nyomtatott prototípust látva tényleg egészen elkábulhatott attól, hogy hol tartunk. A kiállítókkal beszélgetve azért finoman árnyalódott a kép. Majdnem az összes jelenlévő drónos és VR-os kiállító olyan vállalkozás volt, amelyik valami olyasmit fejleszt vagy forgalmaz, amit akár a magyar honvédség is megvehetne. MegvehetNE, de vagy még nem vett meg, vagy az adott cuccot még nem fejlesztették készre. Vagyis akik a high tech hangulat javát adták, nagyrészt minden szempontból külsős kiállítók voltak. Például a permetezős cég is, amelyik egy zalaegerszegi vállalkozás. Eredetileg fröccsöntő gépeket gyártottak, de 5-6 éve felvették a palettára a drónfejlesztést is. Honvédségi szerződésük még nincs, a propelleresnél sokkal jobban kinéző, merevszárnyú drón-prototípusuk viszont már igen.

A merevszárnyúak, ha teljesen elkészülnek, előre programozott útvonalon repülnek majd, képesek lesznek például a határsáv vagy utak, vasútvonalak ellenőrzésére a magasból, 6-7 kilónyi hasznos terhet szállítva.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A következő virtuális valóságban utazó kiállító, aki előtt rengetegen kavarogtak, szintén nem honvédségi beszállító volt. Az ARWorks VR-rendszereket programoz. Náluk értettem meg először, hogy a VR a közepesen szar játékokon kívül ténylegesen is jó lehet valamire. Elmesélték, hogy a VR-technológia egyik előnye, hogy rengeteg adatot képes rögzíteni az ember térbeli mozgásáról. Ezért az egyik termékük például egy menedzserek edzésére szolgáló program. A VR-kontroller ekkor a mikrofont helyettesíti. A rendszer rögzíti, hogy amikor a menedzsertanonc előadást tart, elég közel tarja-e a szájához a mikrofont, hogy kikre nézett a közöségből és hányszor, hogy mennyi gesztikulált és hogyan mozgott a pódiumon.

A célbalövő programjuk is erős adatfeldolgozásban, így hamar kiszűrhetők a jellegzetes lőhibák. De használható a VR a fegyverek szétszedésének és összerakásának begyakorlására is. A mi fülünkbe még egyáltalán nem virtuális, de annál alkoholistább komcsik ordították, hogy mennyi az AMD-nk szétszedésének szintideje.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A rendszerváltás táján a magyar katonák még hulladékot ettek. Amikor szemtanúja voltam annak a konyhán, hogy egy öregkatona belehugyozik a hatalmas centrifugára emlékeztető krumplipucoló gépbe, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy aznap bármit is csökkenne az ebéd minősége. Ja és az egész katonaévünkön át tartott a verseny, hogy ki kap saját magánál idősebb konzervet ellátmányként, illetve hogy ki meri meg is enni azt. (Én kaptam 1970-ben gyártott konzervet, meg is ettem és semmivel sem volt rosszabb a haverjaimnak jutó, nyolcvanas évekbeli verzióknál. Mindegyik érett hányásra emlékeztetett.) Itt ehhez képest tíz boldog percen át beszélgettem egy igen rokonszenves, élelmiszeripari mérnök végzettségű katonával, aki a Debreceni Egyetemen kutatva MH-s együttműködés részeként olyan, spéci módon konzervált, vákuumozott fogásokat kísérletez ki, amik némi langyos víz hozzáadásával teljes értékű étellé duzzadnak. És volt közöttük mangós fogás is! A mi időnkben az ilyen egzotikus élőlények csak akkor jelentek meg a laktanyában, amikor a kedvenc zalai surranótársam felcsattant, hogy "szopjon le egy puma!"

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nem sírom vissza azokat az időket, sőt, de mai katonakollégáim hogyan fognak emlékeket szerezni maguknak? Belepisálnak egy drónba? Végül is miért ne, ki kell próbálni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A toborzóshow tényleg szórakoztató esemény volt, a gyerekek néha szó szerint visítoztak, annyira élvezték például az aknakeresést egy pár négyzetméteres tálca földben. Vicces jelenet volt, amikor egyenruhás katonaiskolások jelentek meg az attrakciónál. "Na, ki akar utász lenni?" - kérdezte a kedélyes parancsnok. "Az mi?" - kérdezett vissza az egyik katonaiskolás.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Elbeszélgettem a budapesti műszaki egyetem "BME Suborbitals" nevű szupergeek csapatával, akik pont úgy néztek ki, mint egy kamaszkorból alig kinőtt, matekzseni fiúkból álló galeri, akik heccből többezer méteres magasságba küldenek fel kézi építésű rakétákat. És pont azok is voltak.

photo_camera BME Suborbitals

Fotó: Bankó Gábor/444

Aztán megtaláltam az első olyan standot, ahol végre az MH által megrendelt - éppen idén rendszerbe álló - korszerű (=high tech) repülő eszközöket lehetett tapogatni. Első blikkre merevszárnyú drónoknak néztem őket, de kiderült, hogy úgynevezett célrepülőgépek. Ezek azok az igazi gépeknél sokkal kisebb makettrepülők, amiket az igazi pilóták elfogandó-megsemmisítendő célpontnak használnak a gyakorlatokon. Nekem bezzeg egy szaros kis modellrepülőt kellett volna 3 másodpercig a célkörben tartanom az Igla nevű, vállról indítható szovjet légvédelmi rakétámmal, hogy végre vijjogni kezdjen az átkozott irányítópult és mehessek horgászni a gyakorlóteret határoló csatornára. De az egyhetes gyakorlat alatt egyetlen egyszer sem sikerült ott tartanom.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Egy következő standnál Csongrádon tervezett magyar pisztolyokat és komolyabb gépfegyvereket tapogathatott az, aki ilyesmire gerjed. Mindegyik ilyen-olyan fázisban lévő prototípus volt, az egyik pisztolyukat viszont már valódi katonák is tesztelték. Ebben elvileg az a világújdonság, hogy 20 másodperc alatt átalakítható egyik fajta elsütőszerkezetűről másik fajtára és viszont. Hogy ez kinek jó az szakkifejezéspornóban utazó fotelharcos kommentelőkön kívül? Hát azt nem értettem meg, akármennyit magyarázta az emberem. Aki nyilván nem szakmabeli volt, mivel többször is használta a géppisztoly szót, pedig egy igazi fegyvermániás inkább kivágta volna a nyelvét, minthogy ilyet tegyen. De azt megtudtam tőle, hogy Magyarországon csak most fog elindulni az első egyetemi fegyvertervező-képzés.

photo_camera Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő

Fotó: Bankó Gábor/444

Búcsúzóul megnéztem azt a hosszú asztalt, amire a hadseregben jelenleg rendszeresített ruhadarabokat rakták ki. Itt ért a sokkoló hír, hogy hét éve nincs már surranó, hanem kiképzői szivatásra alkalmatlan, vagyis nem pasztázható, egészen normális civil túrabakancsra hajazó bakancsa van a magyar katonáknak. A stokit meg sem mertem kérdezni, úgy kullogtam el. A könnyeimen keresztül megtekintettem néhány katonaiskolást, akik éppen fekvőtámaszversenyt vívtak egymással. "Nálunk bezzeg megköpködték volna, aki nemcsak fekszik, de támasztani is próbál" - gondoltam, azzal távoztam a civil élet irányába.