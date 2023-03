Ázsiai vendégmunkásoktól féltik a nagymarosi szellemlakótelepet

A nyolcvanas évek végén osztrák vendégmunkásoknak épült egy idilli szálló Nagymaroson a hegyoldalban, pazar kilátással a Dunakanyarra és Visegrádra. Most a helyiek egy része attól fél, hogy a gödi Samsung gyár távol-keleti munkásai fognak itt lakni.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az osztrákoknak a bős-nagymarosi vízlépcső magyarországi szakaszát kellett megépíteniük, csakhogy közbeszólt a politika. A vízierőműből a rendszerváltás egyik szimbóluma lett. Az antikommunisták vízlépcsőellenesek, a kommunisták vízlépcsőpártiak voltak, nem véletlen, hogy az egészből nem lett semmi, a tájat rehabilitálták, az osztrákokat kifizették, a munkásszálló meg több mint két évtizede ott áll teljesen üresen.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Valóságos kis Ausztria

Az osztrák munkásszálló szomszédságában egyszerű családi házak vannak, holott csak a kilátás sok-sok milliót érhet. „Nyaranta a kivilágított visegrádi várat nézem az ágyamból, amikor este elalszom” - mesélte egy hetven körüli asszony, aki az ebédjéért jött ki a kapuhoz. Fodrász volt valamikor, a központban dolgozott. A büszke sváb faluban gyüttmentnek számított, vagyis beköltöző volt, sok-sok évnek kellett eltelnie, mire tősgyökeres sváb kuncsaftjai is lettek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A férje fűtőként, a fia cukrászként dolgozott a munkásszállón, nagyszerű időszak volt. A menzára a helybeliek is bemehettek - ő is onnan hozta ebédjét, nem kellett a főzéssel megszakítania az értékes munkaidejét -, minden tiszta volt, az ételek finomak, egy valóságos kis Ausztria. Az idilli állapot nem tartott sokáig. A munkásszálló bezárt, eljött - és máig tart - a nagy tervezgetések időszaka. Nézzük, miből nem lett semmi:

turistaszálló,

javító- és nevelőintézet,

expo-falu,

művésztelep,

nevelőszülős nagycsaládok otthona,

nyugdíjasház,

idegenforgalmi szakközépiskola,

teljes bontás, felparcellázás, családi házak,

tábor figyelemhiányos, hiperaktív gyerekeknek,

Kodolányi János Egyetem.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Jöjjenek Nagymarosra? Minek?

Amikor nyolc éve ott jártam, a helyet gondosan őrizték. Kicsit olyan volt, mintha csak most mentek volna el az osztrákok. Az ablakokon függönyök, a recepción kulcsos tábla. A szokatlan csak a rengeteg bezsúfolt iskolai pad és szék volt, az önkormányzat ugyanis raktárnak használta az épületet.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Most már senki sem őrzi, az ablakok, ajtók kitörve, az megy be, aki csak akar, a bős-nagymarosi vízlépcső makettja összetörve. „Mindent elhordanak, mindent - mondta a nyugdíjas fodrász. - Törnek-zúznak, tönkretesznek mindent. Rájuk szoktam szólni: »Ennyire élvezitek? Összetörni azt, ami nem a ti kezetek munkája?« Tegnap jött a Nők Lapja, olvastam benne egy cikket arról, hogy jöjjenek Nagymarosra. Hát, Isten őrizz, hogy bárki idejöjjön.”

Telek Zoltán gyanút fogott

Heinczinger Balázs 2019 óta polgármester, napok óta kerestem, emailt is írtam neki, de betegsége miatt csak önkormányzati képviselőkkel tudtam beszélni. Edöcsény András - maga is volt polgármester 2002 és 2006 között - elmondta, hogy az elmúlt években komoly érdeklődés nem volt a munkásszálló iránt, ezért elhatározták, hogy nyilvános pályázatot hirdetnek.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A most lejáró határidőre három-négy pályázat érkezett, a pályázatok bontása hétfőn 10 órakor lesz. A következő hetekben a Városfejlesztési Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat, majd dönt az esetleges licittárgyalás időpontjáról. A végső döntés a képviselő-testületé, hirdethet nyertest, eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot, de akár a szerződéskötés előtt is elállhat az üzlettől.

Az érdeklődők nagy száma miatt fogott gyanút Telek Zoltán, egy 2019 óta Nagymaroson élő ügyvéd, akinek bátorságára jellemző, hogy már a beköltözése évében elindult a polgármester-választáson a Jobbik színeiben, de csak 2,03 százalékot ért el. A Facebookon sok-sok nagybetűt használva, tényeket ügyesen csoportosítva azt szuggerálta: több ezer ázsiai vendégmunkást telepítenek Nagymarosra, akik a gödi Samsungban fognak dolgozni. Néhány részlet a vészharangot megkongató posztjából:

„ÁZSIAI MUNKÁSSZÁLLÓNAK (SAMSUNG GÖD) ELADÓ A NAGYMAROSI "SZELLEM" MUNKÁSSZÁLLÓ (SZÁLLODA). MOST KB. 600 FŐ FÉR EL BENNE, DE LEHET OTT MÉG ÉPÍTENI, ELFÉRHET OTT 2000+ EMBER IS......... Ugyan kinek és miért pont most kell ez az épület és a hozzá tartozó nagy méretű telek ?

Láttuk itt a gödi Samsungtól a "nagy fekete autókban" a szálloda koreai szemlélőit is.

Meg hallottuk, hogy még mást is megnéztek itt Nagymaroson (volt Pezsgőgyár/Postás üdülő, az is eladó).

Meg hallottuk, hogy más településeken is nézelődnek.

Meg azt is hallottuk, hogy Gödön a Samsung gyárban 4.000 fős hiány van munkaerőből, és ezek ázsiai (Vietnam, Mongólia, Fülöp-Szigetek, Pakisztán, stb.) munkavállalók lesznek főleg.”

(...)

„Olvasom itt a kommentek között a »gödi tapasztalatokat«: unatkozó fiatal férfiak százai, alkohol, kábítószer, prostitúció, kocsit vesznek, nem férnek el már sehol a kocsik, mennek 100-al az utcákon. Most itt már nem akarok belemenni abba, hogy a TV Híradó mivel riogatja a magyar nőket olyan helyeken, ahol sok "migráns" van. Egyre rosszabb ötletnek tűnik ez.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Koreai emberek nagy fekete autókkal

Mire alapozza azt, hogy a Samsung munkásszállója lesz Nagymaroson? - kérdeztem Telek Zoltántól, akinek nyilatkozata egy ügyvédi védőbeszédre emlékeztetett, többször átvette a kérdező szerepét, túlfűtöttségére jellemző, hogy egy ponton azt kérdezte: Mit szólnék hozzá, ha egy indonéz megfogná a feleségem fenekét? (Nagyon nem örülnék neki.)

Telek megnevezett két embert, akik látták, hogy nagy fekete autókkal érkeztek elegáns koreai emberek, akik körbenéztek az osztrák munkásszállónál és az egykori, szintén üresen álló Postás üdülőnél, majd távoztak. Szerinte gyanús, hogy a munkásszálló eddig a kutyának se kellett, most meg több ajánlat is van rá. Szerinte eljátsszák majd a licitet, a Samsung neve el se fog hangozni sőt, azt se mondják meg, hogy munkásszállót akarnak itt létesíteni. Ha az önkormányzat egyszer eladta, akkor már nincs joga megmondani, mi legyen rajta.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Közbevetettem, hogy ismert magának a polgármesternek a nyilatkozata arról, hogy nem lesz munkásszálló Nagymaroson: „A pályázat 1.5-ös pontja szerint KIZÁRJUK a munkásszálló fejlesztési célt! - írta a nagybetűket szintén kedvelő Heinczinger - hol máshol - a Facebookon. - Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban nem keresett meg a Samsung cég sem engem, sem képviselő társaimat, így egyeztetést sem folytattunk velük, viszont számítunk az aktív nagymarosi polgárok kapcsolatrendszerére és lobbierejére, hogy városunk arculatához igazodó befektető jöjjön városunkba.”

Telek itt közbevetette, hogy én adtam-e már el ingatlant, és ki tudom-e kötni, hogy mi legyen az általam eladott ingatlan sorsa? (Igen és fogalmam sincs.)

Vendégmunkások - miért baj?

Miközben magyarok tízezrei dolgoznak vendégmunkásként akár szervezetten is Nyugat-Európában, például a német építőiparban, idehaza még szokatlan, ha egy városban a helyi népesség arányához képest sok vendégmunkás telepedik le. A nagymarosi Facebook-oldalon a gödi példával riogattak. Gödön csakugyan sok samsungos él, főleg ukránok és koreaiak. Főleg lerobbant kertes házakban élnek együtt, sokszor látni őket a házak előtt, azok udvarán cigarettázni, beszélgetni kisebb-nagyobb csoportokban, de különösebb vizet nem zavarnak. Ellenük hergelni amúgy a gödi Facebook-csoportokban sem nehéz.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nemrég Jászberényben jártam, ahol háromezer ukrán vendégmunkás dolgozik. Tény, a városban szinte minden eddig üresen álló ingatlanból munkásszálló lett. Az ukránok a város életébe nem kapcsolódnak be - ez Gödön sem jellemző -, sőt, beszéltünk olyan vendéglőssel, aki direkt nem vezet ukrán nyelvű étlapot, mert nem akarja, hogy odaszokjanak.

Visszavásárlási jog és üzleti terv

A volt nagymarosi polgármester Edöcsény András szerint is valós probléma az, hogy az ingatlan eladása után az önkormányzatnak nincs beleszólása annak sorsába. Azt mondta, a polgármester kiherélte a pályázati anyagot, a visszavásárlási jog kikerült belőle, ez pedig garancia lett volna. A másik garancia az üzleti terv, erről csak remélni tudja, hogy benne maradt a pályázatban. (Edöcsény a 2019-es kampányban még a polgármester támogatója volt, de azóta szemmel láthatóan eltávolodtak egymástól. Az első törés Heinczinger Balázs első polgármesteri nyilatkozata volt, amiben előállt azzal, amit a kampányban állítólag soha nem mondott: gyermekkori bakancslistás vágya volt, hogy polgármester legyen.)

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Edöcsény szerint bárki is lesz a nyertes, muszáj lesz közmeghallgatást, de legalább egy lakossági fórumot tartani az ügyben. Amúgy ennél jóval kisebb horderejű ügyekben is rendeztek már helyi népszavazást, de ne szaladjunk ennyire előre. Folytatás hétfőn délelőtt 10-kor a tenderbontással.