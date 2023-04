„Kanadában nem hullik a vakolat. Mit festenék én ott?”

„Mondtam neki, hogy szerintem sok már oda az a repülő. Bólogatott, hogy igazam van. Aztán úgy hagyta. És persze neki volt igaza” - mesélte Mácsai Pál színész-rendező azon a tárlatvezetésen, amelyet a testvérével, a zenetörténész Jánossal tartottak a Kiscelli Múzeumban.

photo_camera Mácsai István (1922-2005): A repülőgép, 2000. Olaj, farostlemez, 80 x 60 cm. Magántulajdon Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Édesapjuk, a 100 éve született festő, Mácsai István életművét bemutató, „Elmozdul a fal!” című kiállításon vezették körbe a vendégeket még márciusban. Klasszikus tárlatvezetés helyett inkább olyan eseményt teremtve, mintha a családi asztalhoz ültünk volna oda. Ami tökéletes egy olyan alkotó esetében, akinek a megítélését erős kritikai vita kísérte.

A családi történetek, kasszírnővel és koporsóügynökkel

A család felmenőinek bemutatásánál vissza-visszatérő jelző, az életvidám és a jókedélyű. Kezdve Mácsai István apai nagyapjánál, akinek 5 gyereke volt.

„Apám apja még rőfösinasként kezdte Nagyváradon a kiegyezés évében, később önálló boltot nyitott az Arad megyei Mácsán. Nagy bajuszú, kék szemű, örökké szivarozó, kitűnő kedélyű öregúr volt, a Monarchia minden nyelvén beszélt és írt, és magyarul olyan szépen, mint Kossuth Lajos, kinek rajongója volt” - írta a festő a nagyapjáról.

Az már a tárlatvezetésen derült ki, Mácsai Pál elmeséléséből, hogy a színész dédapja az ötödik gyerek születése után fogta magát és lépett. Egy közeli település kávézójának kasszírnőjével élt együtt. Amikor minden gyereke önálló lett és elköltözött, visszatér a feleségéhez, és csupán annyit közölt: Megjöttem. A válasz pedig az volt: Gyere be.

A család nemhogy megbocsátott, de különleges elismeréssel adózott neki: az ő tiszteletére vette fel a Mácsai nevet a Lusztig helyett a második világháború után.

Az ötödik gyerek koporsóügynök lett és egy kiskunfélegyházi fűszeres lányát vette el. Pestre költöztek, itt született egyetlen gyerekük, István. Nem éppen festői körülmények között. Évente egyszer, az év leghosszabb napján sütött csak be a nap a Zichy Jenő utcai lakásba, fél percre.

„Így csillagászati célra kiváló volt, lakásnak kevésbé. Éjjel-nappal félhomály derengett benne. Nyilván akkor ivódott belém a pesti udvarok, sötét kapualjak, szomorú gangok képe. Szerencsére a vakációkat télen-nyáron Félegyházán töltöttem, az anyai rokonoknál” - emlékezett vissza Mácsai István a gyerekkorára.

photo_camera Mácsai István (1922-2005): Akt ecsettel, é.n. Olaj, farost, 60 x 40 cm. Magántulajdon Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

A numerus clausus és a Gestapó

Elég sokfelé ágaztatható el innen a 100 éve született festő története. István már kicsi gyerekkorától kezdve feltűnően ügyesen rajzolt. A tárlatvezetésen Pál azt mondta, hogy apja őstehetség volt rajzban.

A szülei támogatták volna művészi ambícióit, de amikor eljött az idő - aznap érettségizett 1940-ben, amikor a németek bevonultak Párizsba -, nem jelentkezhetett művészeti egyetemre, mert a numerus clausus lehetetlenné tette ezt.

Erről egyébként a fiainak nem beszélt, Pál úgy fogalmazott, hogy azok helyett szégyellte magát, akik a zsidó egyetemi hallgatók létszámát korlátozó intézkedést kitalálták, megszavazták és alkalmazták.

Kompromisszumként ipari tanuló lesz a Révai nyomdában, litográfiát tanul, a szakmunkás bizonyítványát már csak a háború után kapta meg. Elviszik munkaszolgálatra, 1944 novemberében ugrik le a Bodrogolaszinál lassító vonatról, és szökik vissza Budapestre. Bujkál, de emberek mentésében is részt vesz: kézügyességét és nyomdai ismereteit papírok hamisítására használja. Ebben segít neki a későbbi felesége, Gáspár Kati, aki konspirációval egy Lovag utcai lakásban átveszi az üres nyomtatványokat, és leadja a már kitöltötteket, az eredetihez precízen hasonlító pecséttel, aláírással.

Anyjáról Pál azt mesélte, hogy a második világháborús élményekhez képest élete hátralévő részében már mindent könnyebbnek ítélt meg. És amikor évtizedekkel később véletlenül kimosta a fia zsebben felejtett jogosítványát, amin elmosódott a pecsét és az aláírás, azt mondta a zaklatott fiának, hogy nyugodjon meg, megoldják. Másnap egy tökéletes jogosítványt kapott vissza.

A Munkácsy-díjak és a kritikák

Mácsai István a második világháború után bekerült a főiskolára, ahol Bernáth Aurél volt a mestere, de nem működött a kapcsolatuk, látásmódja nem találkozott tanáráéval, ezért a diploma előtt fél évvel elhagyta a főiskolát.

A Rákosi-korszakban ő is szocreál képeket festett, (csak egy cím: „A szuhakállói bányászok megmentése”). Mivel nagyon jól rajzol, karrierje szépen ível felfelé. Kétszer is Munkácsy-díjat kap, részt vehet minden magyar képzőművészeti kiállításon. Erről a korszakról utóbb azt mondta: „Fiatal ember voltam, én is festettem szocreál képeket, és el is hitettem magammal, hogy ennek van valami szerepe és feladata abban, hogy az embereket közelebb hozza a művészethez”.

Az ötvenes évek közepén megcsömörlik, egy időre abba is hagyja a festést, 1957-ben lehetősége lenne arra, hogy Párizsban maradjon, sokat őrlődtek erről a szintén Franciaországban lévő Csernus Tiborral és Szilveszter Katalinnal, de 7 hónap után végül hazajönnek. Csernusék aztán a 60-as években mégis elhagyták az országot, de Mácsai maradt.

A tusakodások, vívódások nyomot hagytak benne. Három éves művészi válságából 1959 nyarán talál kiutat, egy csendélettel, amin vörös rákok láthatóak egy fehér tányéron. Innentől érzi úgy, hogy megtalálta a saját hangját.

B. Nagy Anikó kurátor egy beszélgetésben azt mondta Mácsairól, hogy ő maga mindig óvakodott attól, hogy nevet adjon a saját stílusának, soha nem akart valamilyen skatulyába besorolni, mert szerinte a műkritika és a művészettörténet fő hibája, hogy merev kategóriákban gondolkodik. Nem arról van szó, hogy nem tudta mi a trend, csak egyszerűen nem akart divatos lenni, mert más érdekelte. Itthon valóban magányos alkotó volt, miközben a világban vele együtt jelentkeztek fotorealista vagy hiperrealista művészek – bár ő ezt a kategóriát is elutasította önmagával kapcsolatban.

„Apám igazi későn jött hős volt” – mondja Mácsai Pál. Az irodalomban ennek az ősalakja Don Quijote: saját koránál századokkal korábbi lovagregények világában él, ezért egyszerre heroikus és komikus. „Apám a németalföldi festészetet tartotta legnagyobbra, a modernitás nem érdekelte, a látvány és az ábrázolás, a megfestés módja hozta izgalomba. Igen ám, de ha a festői látásmódja látszólag anakronisztikus is, a szelleme tipikusan huszadik századi, modern, szabad és groteszk. Mindig mondta, hogy a korszerűséggel nem érdemes törődni, gyorsan avuló dolog az. Akár akarja az ember, akár nem, mindig látszani fog a képen az a kor, amelyben született.”

Képeiben egyszerre fogalmazódik meg nosztalgia az elmúlt korok letűnt értékei iránt, és irónia a mai környezettel szemben, amelynek elkerülhetetlenül részei vagyunk. A legjobbakban pedig mindezt finom öniróniával szemléli. Fia, János szerint az intimitásból, a pontos, érzékeny ábrázolásból megteremtett univerzalitás volt Mácsai István ideája.



Mácsaival sem a hivatalos, sem a mértékadóbb, félig-meddig takarásban lévő kritika nem tudott vele mit kezdeni. Az avantgard iránt elkötelezett művészettörténészek között olyan is akadt, aki azt írta róla, hogy a Kádár-korszak apologétája. Hogy ez mennyire nem volt igaz, arra meséltek egy példát a tárlatvezetésen.

photo_camera Fotó: Benyi Andrea/MNG

A Pesti utca című, 1961-es képén egy kritikus kiemelte a villamoson lévő „Nikotex Harmónia” feliratot, ami a bíráló szerint a Kádár-rendszer dicsérete, lévén a harmónia szóval Mácsai azt sugallja: minden rendben van. A Mácsai-fiúk viszont felhívták a figyelmet arra, hogy a képen a teljes felirat: Nikotex Harmónia. A Nikotex egy olyan cigi volt, amiből kivonták a nikotint. Zsuppán András kutatta ki, hogy az akkori köznyelvben a gagyi, rossz minőségű, silány dolgokra használták a szót. A pesti nyelvben létezett nikotex ruha, és az építészetben sokáig élt a nikotex építészet kifejezés, az ötvenes-hatvanas évek uniformizált, gyenge épületeire.

Hogy mennyire nem a kor dicsérete volt az a kép, annak bizonyítására két másikat is láthatunk ugyanabból az évből. A konyhai falikúthoz kötözött, levágásra ítélt csirke és a jellegzetes pesti bérházfolyosón besétáló oroszlán „portréját”.

Mácsai János elmesélte, hogy fél évszázad után döbbent rá, ezek voltaképp önarcképek, és ha egyetlen szóval kellene összefoglalnia milyen tanulsággal szolgált számára ez a kiállítás, akkor azt mondaná, nem gondolta korábban, hogy a szabadságvágy ilyen erővel van jelen apja művészetében.

photo_camera Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Külön kitértek a tárlatvezetésen az 1978-as Pesti halál című képre. Olyan, mintha egy rendőrségi fotó alapján készült volna, Mácsai egy valós élményt komponált meg utólag. A pesti közönség meghökkent, mi is a tragikus jelenetben az a fanyar irónia. A tárlatvezetésen mesélő Mácsai Pál egyfajta színházi jelentként látja ezt, szerinte van egy láthatatlan szereplő, aki pár pillanattal korábban még bizonytalankodott, mit csináljon a szerencsétlenül járt halott asszony táskájával, majd ráteszi a holttestre. Ezen, vagyis, hogy a halál mellett minden gesztus jelentéktelen és esetlen, hogy nem tudunk vele mit kezdeni – ezen nevetünk fel a színész-rendező szerint. A festőnek - családi okok miatt - ez kifejezetten személyes képe volt.

photo_camera Pesti halál Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Devich Botond tértervezői ötlete nyomán a kiállítás közepén felállított falak mozognak, innen a kiállítás címe is. Ezzel egyébként néha egészen meghökkentő párosítások alakulnak. Amikor odaér a mozgó fal, a fenti, Pesti halál című képpel szemben szintén fekvő nőalakokkal találkozik a látogató, de aktokkal.

photo_camera Fotó: Kiscelli Múzeum/Fővárosi Képtár - Gyuricza Mátyás

Miközben vannak kifejezetten erős képek az életműben, Mácsai saját és családja megélhetését a Kádár-kor sajátos mecenatúrája, a Képcsarnok számára készített festmények biztosították. Heti két képet kell leszállítani, amit nyomasztó tömegtermelésként élt meg a lassan, aprólékosan dolgozó Mácsai. „Festem a százharmincharmadik szomorú kisasszonyt a Képcsarnoknak. Jesszusom! Mikor festem már a magam dolgát?” - írta a naplójában. A tárlatvezetésen fiai is megjegyezték, hogy a számos portré között is látszik, hogy kit talált érdekesnek, és kit festett csak azért, hogy a gyerekeknek új cipőt és különórát vehessenek.

photo_camera Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Az életmű egésze így nem lehetett egyenletes. A képcsarnoki festészet – ahogy a kortársak nevezték – az ő estében korrekten megfestett, de a főművekhez képest kevésbé kidolgozott anyag volt. A kiállításon az alkotások tört része, talán huszada látható, és bár van mutatóba néhány darab azokból is, nem a sorozatmunkák vannak a falakon.

Szintén kritika volt Mácsaival szemben, hogy túl sokszor sütötte el az egyszeri viccnek indult témát, amikor a művészettörténeti idézeteket fest a képre, és azokat a mai korba helyezi el. Az első A szökevény című kép volt, 1979-ben, ahol Velazquez alakjai tűnnek fel Kiskunfélegyházán.

photo_camera Mácsai István (1922-2005): Infánsnő Kiskunfélegyházán (1979). Olaj, vászon, 59,5 x 79,5 cm. Magántulajdon Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

„Sokan kérdezték tőlem, hogyan kerül a félegyházi Bethlen utcába Margaréta infánsnő, akit Velazquez a tizenhetedik században festett Madridban, az Udvar hölgyek című festmény közepébe. Félegyházán lakott egy orvos barátom, aki, hogy kedvembe járjon, ezt az infánsnőt ábrázoló képeslapot küldte nekem a Pradóból. Én válaszképpen egy készülő félegyházi utcaképembe odafestettem az öt-hat éves hercegnőt, aki meglepően jól érezte magát a pocsolyában. Majd a háttérben az ajtóból visszanéző férfi is fellépett a képre. Kaján Tibor adta a „Nyitva felejtett ajtó” címet, de a kép „Szökevény” néven is szerepel. Mindig elhatározom, hogy nem engedek többé ezeknek az asszociációknak, végül is illetlenség a festmény hatását a meghatározó elődök idézésével fokozni; de hát a művészetben nem az történik, amit az ember előre elhatároz. Úgy látszik, a festői hagyományoknak gondolkodásomra való hatása erősebb, mint az illem”.

Ennek a sorozatnak a darabja Az ürömi országút, 1993-ból. Ez volt a másik kép, a cikk elején idézett A repülőgéphez hasonlóan, amiről Mácsai Pál azt mondta, hogy igyekezett lebeszélni az apját a Giorgiore-figurák ráfestésétől, mert már az igazi erdőt kitakaró táblaerdő is annyira erős. A végeredmény ugyanaz lett, mint az első esetben: István bólogatott, a figurák pedig maradtak.

photo_camera Mácsai István (1922-2005): Elágazás Ürömnél (1993). Olaj, farostlemez, 60 x 100 cm. Magántulajdon Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

A legismertebb idézet kép talán az lett, amelyen Brueghel Téli vadászatából lépnek fel a Szent István körúton a Vígszínházzal szembeni járdára a vadászok és a kutyák.

fel a Szent István körúton a Vígszínházzal szembeni járdára a vadászok és a kutyák.

fel a Szent István körúton a Vígszínházzal szembeni járdára a vadászok és a kutyák. Mácsai János mesélt a kép keletkezésének történetéről, és arról, hogy apjuk nagy kedvence volt a bécsi Kunsthistorisches Museum híres képe. Egyébként az 1980-as évek elején egy hosszú naplójegyzete is megjelent a Brueghel festményről az akkori Magyar Nemzetben. Elemezte a kép szerkezetét, perspektívikus megoldásait, azt, hogy miként vezeti körbe a festő a képen a néző tekintetét, a kutyák mozgását és karakterét, és az egész festmény hatásmechanizmusát. Mácsai István számára nem csak a jelenet groteszkké tett ábrázolása volt fontos, hanem a helyszín különbségéből adódó festői problémák megoldása, a két kép perspektívkülönbségének áthidalása, a színvilág transzformálása és hasonlók.

photo_camera Mácsai István (1922-2005): Téli vadászat (1989). Olaj, farostlemez, 100 x 75 cm. Magántulajdon Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Miközben a négyszáz évvel korábbi előd a kinyíló, végtelen tájba vezeti a néző tekintetét, Mácsai István képe az újságosbódé mögött sejthető Marx térre. Miután a tekintet itt nem kiszalad a tájba, hanem egy bádogfalnak ütközik, és sehova sem vezet, ez mutatja a festő 1980-as évek eleji társadalmi, politikai közérzetét.

Miért nem lettek festők a Mácsai-fiúk?

Nem ritka, hogy a művész gyerekek folytatják apjuk munkáját. Mácsaiéknál az apjukon nem múlt, mindig átéléssel próbálta átadni a látásmódját. Ám a fiúknak zenei és színházi érdeklődése volt. „Ha csak fele annyira érdekelt volna a képzőművészet, mint a színház, talán ma valamiféle grafikus lennék. De nem így volt, és a szüleink nagyon helyesen abban támogattak, ami annyira szenvedélyesen érdekelt minket, mint őt a látvány és a rajz. Arról nem beszélve, hogy János is, én is színtévesztők vagyunk, ami anyai ágon öröklődik, de ez csak apróság, nem ezen múlt” - tette hozzá Pál.

photo_camera Fotó: Gyuricza Mátyás, ©BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Az apjukról a tárlatvezetés végén azt mesélték, hogy hívták Kanadába, de azt mondta, hogy „Kanadában nem hullik a vakolat. Mit festenék én ott?”.

Annyira hazai, pesti, hogy nem élhetett máshol. Megörökíti, amit lát, átszellemíti azt, de a képeken jelen van magánya és bezártság-érzése is. A nehézségen pedig átüt az iróniája.

Az „Elmozdul a fal” kiállítás április 23-áig látható a Kiscelli Múzeumban. Szabó Györgynek a Mácsai István életművét feldolgozó tanulmánya itt olvasható.