Kihívásokra vágysz? Menj el vízilószületésnap-szervezőnek

50 éves lett Tücsök, a Fővárosi Állat- és Növénykert vízilova, csütörtök délelőtt kisebb ünnepséggel köszöntötték a sokat megélt állatot. Az ötven év vízilovak esetében kifejezetten szép kornak számít, vadonban csak elvétve élnek ennyit. Mint a helyszínen megtudtuk, akadnak a világ állatkertjeiben idősebb példányok is, de nem sokan.

photo_camera Tücsök

Fotó: Bankó Gábor/444

Tücsök születésnapja egybeesett egy másik kerek évfordulóval: éppen 130 éve foglalkoznak a budapesti állatkertben nílusi vízilovakkal, és bár vannak állatkertek, ahol hamarabb kezdték, de ott voltak kisebb-nagyobb szünetek a vízilótartásban, míg Budapesten ilyesmi nem történt, úgyhogy a leghosszabb megszakítások nélküli vízilótartás keveset emlegetett rekordját a magyar állatkert tudhatja magáénak.

Tücsök szüleit 1958-ban szállították Budapestre Afrikából, az ünnepelt víziló már itt született 1973-ban. Azóta kifejezetten sokat tett a világ állatkertjeiben élő víziló-populáció fenntartásáért, mára ugyanis hétszeres anya, tízszeres nagymama, tizenegyszeres dédanya, sőt van már hét ükunokája is. A legfiatalabb tavaly augusztusban született a cincinnati állatkertben, az idei születésnapra időzítve pedig egy tábla is kikerült a vízilovak medencéje mellé, ahol tablószerűen felsorolták az utódokat; a táblázat elérhető az állatkert honlapján is.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az ünnepli tabló és a külön aloldal is sejteti, hogy az állatkert munkatársai nagyon készültek legidősebb emlősük kerek születésnapjának megünneplésére, de csütörtök délelőtt hamar kiderült, hogy ember tervez, víziló végez: a vízilovak számára kitalált meglepetésbulik szervezése az egyik legkevesebb közvetlen sikerélményt hozó szakma lehet a világon.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Tücsök a lányával, az 1994-es születésű Jusztinával él együtt, és a terv az volt, hogy miután a gondozók kiengedik a medencével felszerelt futtatóba a vízilovakat, jó eséllyel Jusztina fog előbb kijönni, ezért kiraktak neki rögtön a bejárat elé egy jó nagy adag friss szénát, hogy lekössék a figyelmét, a várhatóan utána érkező anyjának pedig lejjebb, a medencéhez közel helyeztek el egy 50-es feliratot répákból.

photo_camera Jusztina érkezik

Fotó: Bankó Gábor/444

A gondos tervezést persze sokmázsás vízilóakarat nyomta agyon: a kapu kinyitása után Jusztina hamar meg is jelent, és valóban elkezdett belekóstolni a számára kirakott szénába, de az anyja nem volt sehol. „Nem kapta meg a forgatókönyvet” – hangzott el ekkor az állatkert munkatársai között, de a gondozók noszogatásának hála pár perccel később megjelent az ünnepelt is. Csakhogy a lánya eddigre továbbcsoszogott a jubileumi répaszámokhoz, és lelkesen kezdett falatozni azokból, így Tücsök, jobb ötlete nem lévén, a lánya által hátrahagyott szénát kezdte fogyasztani.

photo_camera Jusztina és Tücsök

Fotó: Bankó Gábor/444

Azaz hiába az előzetes koreográfia, a kifutóban a tökéletes antiesemény valósult meg: az ajándékot egy illetéktelen víziló falta határozott, de lassú csócsálással, míg az ünnepelt állat a maradék szénára ment rá, és közben a jóval nagyobb testű, fiatalabb víziló ki is takarta az ünnepségre érkező fotósok és operatőrök elől az anyát.



photo_camera Az Állatkert munkatársai leemelik Tücsök ajándékát egy talicskáról

Fotó: Bankó Gábor/444

A répafelirat azonban csak az egyik fele volt az ajándékoknak, úgyhogy élt még a remény, hogy sikerülhet legalább félig a terveknek megfelelően felköszönteni a víziló-matuzsálemet: az állatkert közösségi finanszírozásból vásárolt egy vízilóbiztos labdát is. A talicskával a medence mellé tolt nagydarab labdát az állatkert szóvivője, Hanga Zoltán egy kollégája segítségvel jutatta be a kifutóba, ahol a gondozók a medencébe tették, hogy végül az történjen, amire az eddigiek alapján kicsit már számítani lehetett: semmi.



photo_camera A labda, Jusztina és Tücsök

Fotó: Bankó Gábor/444

A két békésen falatozó állat ügyet sem vetett a közelükbe csobbanó labdára, lassan fogyasztották tovább a jussukat: Tücsök a szénát, Jusztina az ajándék répa utolsó falatjait. Jó húsz perce zajlott ekkor az ünnepség, lassan fogyatkozni kezdtek az érdeklődök a kifutó kerítése mellől, talán a vízilovak örömére is. Az esemény vége felé, amikor már csak pár mezei látogató és a gondozók álldogáltak a vízilovak közelében, Jusztina végül csobbant egyet, de a labdával akkor sem foglalkozott. Majd talán az anyja 51. születésnapján.