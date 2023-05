Ukrajna terrorállam, az országhatár átszabható, a fúrt kutak bejelentetése a globális terv része

Reggel fél nyolc óta sorakoztak a családok, hogy mi hazánkos lufival feldíszítve megkaparintsák az első kétszáz ingyenes szalonnás rántottadag egyikét az ország legnagyobb majálisán,

ahol buborékfúvós gyerekdalra táncikáltak a kicsik,

miközben a kicsit nagyobbak megvitatták, mekkora esély van a Kárpátalja visszacsatolására,

pár lépéssel odébb a már nagyok vitéz Imrédy Béla II. világháborús, zsidótörvénnyekkel kapcsolatos hangulatos beszédeinek újranyomtatását lapozgatták.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az estét előrevetítve a nap első száma Bikini, Ki visz haza című opusa volt, Novák Előd pedig különböző etapok között megcsillogtatta improvizációs képességeit, több tízperceket tolt végig, és még az is kiderült, hogy egy majálison kérte meg Dúró Dóra kezét.

Toroczkai László és Budaházy György előtt még végighallgathattuk „a Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából érkező Fekete István Szabadegyetem” kitelepült előadását, ahol Raffay Ernő konteós történész röviden ismertette ars poeticáját: „sose mondtam le arról, hogy Magyarország államhatárai a magyarság javára megváltoztathatók, az én életem erről szól, és ez a lényeg”. A Magyar Nemzetből kormánykritikussá avanzsált Szakács Árpád újságíró, könyvkiadó kritizálta a kormányt, mert bár az nemzetinek mondja magát, szerinte mégsem eléggé nemzeti. „Hát hol van itt az erő? [Utalt Orbán Viktor kijelentésére, miszerint legyen előbb erőnk, aztán igazunk] Hát nem porlunk mint a szikla, hanem esünk szét, mint egy jéghegy, folyamatosan szorulunk ki mindenből.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Az előadást - melyben a többi hadászati elemzővel szemben a nép hangját képviselő Vukics Ferenc is részt vett -, Dr. Kőrösi Mária egyetemi decens színesítette érthetetlen, de annál szórakoztatóbb konzervatív moderátori freestylejával. Pl.: „Tisztelt jelenlevők, akik szó szerint megtisztelték saját jelenlétükkel a Mi Hazánk programját, itt az egyetemünknek szószerinti előadóival is a programját, kérem gondolkozzanak el ezen a néhány alternatíván, amit elmondtak kedves vendégeim, akik egész életükkel, munkásságukkal szolgálják ezt a hazát, ezt a nemzetet, hívjuk őket bátor szeretettel, igaz tisztelettel, változatlanul az egyetemünk programjára” - mondta, és folytatta még hosszú-hosszú perceken keresztül.

photo_camera A mikrofonnál Dr. Kőrösi Mária

Kúrt futak

Hiába Kőrösi lebilincselő moderálása, a közönség már nagyon várta a pártelnök fellépését. Toroczkai Budaházy György szabadulásával kezdett, erről, és Budaházy rövid fellépéséről itt írtam korábban. A fúrt kutak kötelező bejelentésével elmondta, finn példára hamarosan kivetett adókat is várhatunk, amelyek a hétköznapi fogyasztók számára is terhet jelenthetnek, hiszen beépülhetnek az árakba. „Ami még a jövőbeli adóztatás lehetőségénél is nagyobb probléma, hogy ez egy globális terv része van egy ilyen brüsszeli elvárás, ez tény” - fejtegette. Toroczkai szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „áhítattal” néz fel Klaus Schwabra (akihez képest Soros György egyébként „körömpiszok”!), és a Világgazdasági Fórum vezetőire - arról, hogy a Nagy Újraindítás és a Fórum hogyan vált a dezinformáció célpontjává, a Lakmusz írt bővebben. Hogy konkrétan mi is az a globális terv, sajnos nem derült ki, de jelzésképpen megjegyezte, még a világjárvány miatti lezárások ellen szervezett aláírásgyűjtésük se volt olyan sikeres, mint a kutas.

photo_camera Toroczkai László

Terrorállam

„Úgy gondolom, hogy Ukrajna, és az ukrajnai politikai vezetés egy terrorállamot tart fenn” - reagált Toroczkai arra, hogy az ő és Dúró Dóra neve szerepel egy ukrán halállistán. A 2014-ben alakult Mirotvorec: ez az oldal főként arról lett hírhedt, hogy “Ukrajna ellenségeit” listázza, nem ritkán lakcímmel, telefonszámmal, esetenként személyazonosító irataik számával együtt. Bayer Zsolt is próbálta már összemosni a listát az ukrán állammal, a Lakmusz ennek is utánament. Toroczkai azonban további érveket sorakoztatott fel, amellett hogy ha már Oroszországot terroristának akarják titulálni, akkor (az egyébként Oroszország által nyíltan megtámadott) Ukrajna is kerüljön fel mellé:

„Vajon az Északi-Áramlat gázvezeték felrobbantása az minek nevezhető? Minimum gazdasági terrorizmus. (...)

A Kercsi-szoroson átkelő híd felrobbantása. Azért nagyon nehéz azt mondani, hogy az nem egy terrorista cselekmény.

A Tatarszkij nevű blogger - most mindegy, hogy kinek mi a véleménye erről az orosz bloggerről -, mégiscsak a véleménye, az írása meg a videói miatt robbantották fel.”

