Alkoholizálással indult a magyarérettségi

A 90 perc alatt megoldandó szövegértési feladattal elindult a középszintű magyarérettségi. Az Eduline jelentése szerint a bemelegítő feladat

egy kortárs magyar írónő borokról szóló ismeretterjesztő anyagának értelmezése, majd az erre vonatkozó kérdések megválaszolása. Szédítő indítás és hol a vége! Cikkünk frissül!

Itt is az első frissítés: a nyitó, 90 perces blokkban a szövegértési mellett van egy rövid szövegalkotási feladat is. Az is meglett, hogy ennek esetében milyen két téma közül lehet választani: vagy egy "biciklizős kampány" a téma vagy levélírás.