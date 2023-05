A megyék ajándéknak szánták, most ott rohad a Népligetben

Budapest idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Nem ez a legjobb időszak az önfeledt bulizásra, a főváros éppen túlélőprogramot hirdetett, hogy nyárra ne váljon fizetésképtelenné.

Az őszre tervezett ünneplés – 1873. november 17-én egyesítették Pestet, Budát és Óbudát – meglehetősen szerény keretek között zajlik majd. Az ünnepségsorozat oldalán főleg nem sok pénzbe kerülő kulturális programok szerepelnek, egyetlen maradandónak szántat találtunk: Budapest lugasai és kertjei adták az ötletet, hogy a Gellért-hegyi Jubileumi Parkban 3154 rózsatövet ültessenek, ami a vidéki városokat szimbolizálja. A Főpolgármesteri Hivataltól megtudtuk, a beruházás bruttó 90 millió forintba kerül, a tervezés már megtörtént, a kivitelezés határideje december 31., jelenleg a Gellért-hegy parki sétányait újítják fel a Verejték és a Sejt utca között.

Szellemiségében hasonló módon ünnepeltek 1973-ban, az egyesítés századik évfordulóján is, de akkor nem a főváros tisztelgett a vidék előtt, hanem fordítva, a vidék a főváros előtt, és csak a területet adta a főváros. De mielőtt ezt kibontanánk, érdemes végignézni, mi minden épült meg a látszólag virágkorát élő, valójában már súlyos válságjeleket mutató szocializmus kellős közepén az alapítás jubileumára:

a Déli pályaudvar várócsarnoka,

a kelenföldi rendelőintézet,

a Martinelli (ma Szervita) téri parkolóház,

a budavári Hilton szálló,

Centenáriumi lakótelep Mátyásföldön,

a Pest-Buda mozi a József Attila lakótelepen,

a kisföldalatti Mexikói útig meghosszabbított szakasza (most a hármas felújítására futotta, egy régi ígéretre, a vonal Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására nem).

A fentieken kívül is történtek dolgok, befejeződött Budapest patkánymentesítése, megújult a Lánchíd (érdekes egybeesés, hogy az újabb felújítás most fejeződik be), szellőztetőrendszert és kerámiaburkolatot kapott az Alagút, nem lehetett már keresztül-kasul autózni a Margitszigeten.

A századik évforduló legfőbb, maradandónak szánt attrakciója a megyék által adományozott szobrokból a Népligetben kialakított Centenáriumi Park volt. A Budapest folyóirat korabeli száma így lelkendezett (a jelek szerint a főváros-vidék ellentét még nem volt annyira éles, mint napjainkban): „Az egész ország szívügyévé vált Budapest szépülése, gyarapodása – ami természetes is. Hiszen mindenki, az egész ország népe gazdagodik általa.” A park romosan ugyan, de ma is áll a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésénél. A mészkőtömbön található, a Fővárosi Tanács által állított emléktábla felirata is jól olvasható: „Épült az ország valamennyi megyéjének támogatásával Pest, Buda, Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján. Budapest Fővárosi Tanácsa. 1973.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444